Vượt đèn đỏ, tài xế ô tô khách bị tước bằng lái xe 2 tháng, xử phạt 5 triệu đồng

Sau khi Công an TP. Hải Phòng công bố số điện thoại cùng zalo công khai của lãnh đạo, nhiều người dân đã phản ánh và gửi hình ảnh các phương tiện vi phạm giao thông cho cơ quan chức năng. Từ thông tin này, lực lượng công an đã tiến hành xác minh và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm



Theo đó vào sáng ngày 15/3, nhận được phản ánh và hình ảnh xe ô tô khách BKS 29F-040.86 không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông tại cầu Đá Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) gửi đến số điện thoại lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng công bố công khai (0918.526.559 cùng tài khoản Zalo); ngay sau đó lãnh đạo Công an thành phố tiếp nhận và chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Bảo khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Hình ảnh xe ô tô khách vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cầu Đá Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Vĩnh Bảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, anh P.V.T (SN 1975, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo) là tài xế của xe ô tô khách nói trên và được mời lên trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo làm việc về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Quá trình làm việc, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, vào khoảng 6h20 ngày 14/3, anh T. điều khiển xe ô tô khách BKS 29F-040.86 lưu thông đến khu vực cầu Đá Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Vĩnh Bảo) và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Với lỗi vi phạm trên, Công an huyện Vĩnh Bảo tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế P.V.T số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Xem thêm video đang được quan tâm: