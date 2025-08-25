Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 309 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu? GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.

Xe đa dụng MPV 7 đẹp long lanh sánh ngang Mitsubishi Xpander ra mắt ở Ấn Độ

Maruti Ertiga 2025

Phiên bản Maruti Ertiga 2025 đã bắt đầu có mặt tại các đại lý, hé lộ nhiều cập nhật mới. Mẫu MPV này được cải thiện về sự hiện diện trên đường cũng như nâng cao sự thoải mái và an toàn cho hành khách.

Maruti Ertiga 2025 dễ dàng được nhận diện nhờ cánh lướt gió

Maruti Ertiga 2025 dễ dàng được nhận diện nhờ cánh lướt gió gắn trên nóc xe kéo dài ra phía sau. Thiết kế này giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác năng động hơn cho xe. Ertiga 2025 dài hơn 40 mm so với bản cũ, tổng chiều dài đạt 4.435 mm.





Ertiga 2025 dài hơn 40 mm

Các cập nhật ngoại thất bao gồm cụm đèn hậu được làm mới, cửa sau và phần hông sau cũng được thiết kế lại. Ngoài những thay đổi này, các chi tiết ngoại thất còn lại hầu như không thay đổi so với bản trước. Thiết kế lưới tản nhiệt và hệ thống đèn chiếu sáng vẫn được giữ nguyên.

Bên trong, Maruti Ertiga 2025 được nâng cấp về an toàn với 6 túi khí tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Ở bản hiện tại, các phiên bản thấp chỉ có 2 túi khí, còn bản cao nhất có 4 túi khí. Cấu hình phiên bản vẫn gồm các bản: LXi, VXi, ZXi và ZXi+. Một nâng cấp an toàn khác là hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), chỉ có trên phiên bản cao nhất. Cả 7 ghế trên xe giờ đây đều có dây đai an toàn 3 điểm, trong khi bản hiện tại chỉ có dây đai ngang cho ghế giữa hàng 2.

Maruti Ertiga 2025 được nâng cấp về an toàn với 6 túi khí tiêu chuẩn

Hệ thống điều hòa cũng được điều chỉnh, đảm bảo làm mát tốt hơn cho hàng ghế 2 và 3. Trong khi bản hiện tại có cửa gió điều hòa gắn trên trần xe, thì bản 2025 bố trí cửa gió hàng 2 tại bảng điều khiển trung tâm phía trước. Ngay bên dưới các cửa gió là 2 cổng sạc Type-C.

Hành khách hàng ghế 3 cũng có cửa gió điều hòa riêng, được lắp hai bên xe, với tốc độ gió có thể điều chỉnh. Ngoài ra còn có 2 cổng USB Type-C cho hàng ghế 3, áp dụng cho các phiên bản ZXi và ZXi+. Một điểm mới khác là bộ lọc không khí PM2.5 được trang bị trên phiên bản cao cấp. Ghế giữa hàng 2 cũng được bổ sung gối tựa đầu.

Các tính năng còn lại gần như không thay đổi so với bản cũ. Các điểm nổi bật bao gồm: Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 7 inch; Hệ thống âm thanh cao cấp Arkamys; Kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây; Cụm đồng hồ kỹ thuật số MID với màn hình màu TFT.

Gói an toàn gồm: hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS với EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến lùi, camera lùi và khóa cửa trung tâm; Các phiên bản cao cấp hỗ trợ kết nối qua Suzuki Connect.

Maruti Ertiga 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng hybrid thông minh

Maruti Ertiga 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng hybrid thông minh 1.5L K15C, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 139 Nm. Tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp và số tự động 6 cấp. Phiên bản chạy khí nén (CNG) có công suất 87 mã lực và 121,5 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Giá xe đa dụng MPV 7 chỗ Maruti Ertiga 2025

Xe đa dụng MPV 7 chỗ Maruti Ertiga 2025 được mở bán với mức giá từ 11,85 lakh Rupee (khoảng 309 triệu đồng) cho phiên bản LXi (O) và lên đến 14,58 lakh Rupee (tương đương 381 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất ZXi AT.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.