Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá rẻ, tiết kiệm xăng tại Việt Nam: Chọn Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza Premio?

Xe đa dụng MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga Hybrid

Xe đa dụng MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga có giá từ 539 triệu - 678 triệu đồng tùy phiên bản.

Đánh giá xe đa dụng MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga Hybrid

Suzuki Ertiga Hybrid là mẫu MPV 7 chỗ đầu tiên ứng dụng công nghệ Hybrid. Sự kết hợp giữa động cơ xăng và điện không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm thiểu khí thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Ertiga Hybrid có ba phiên bản: MT, AT và Sport Limited, với mức giá từ 539 triệu đến 678 triệu đồng. Mẫu xe này ấn tượng với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5.86 lít/100 km, một con số đáng mơ ước trong phân khúc MPV.

Về mặt thiết kế, Ertiga Hybrid nổi bật với ngoại thất nhỏ gọn và thể thao, cùng không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESP, camera lùi, camera 360 độ và cốp mở điện, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Xe đa dụng MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross





Mitsubishi Xpander Cross, mẫu xe MPV lai SUV 7 chỗ cỡ nhỏ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với giá bán 698 triệu đồng.

Đánh giá xe đa dụng MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander Cross

Xe gây ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ và sang trọng theo ngôn ngữ Dynamic Shield, đi kèm với đèn LED hình chữ T, mâm hợp kim 17 inch và ốp cản trước sau mới.

So với phiên bản Xpander thường, Xpander Cross có kích thước lớn hơn và khoảng sáng gầm cao hơn, giúp xe vận hành tốt trên các địa hình khó khăn. Nội thất của xe được thiết kế rộng rãi với ghế da cao cấp, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Ngoài ra, Xpander Cross còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, cân bằng điện tử, camera toàn cảnh 360 độ, cảm biến áp suất lốp và 2 túi khí. Với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5.95 lít/100 km, Xpander Cross là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình yêu thích sự linh hoạt, tiết kiệm và an toàn.

Xe đa dụng MPV 7 chỗ Toyota Avanza Premio

Toyota Avanza Premio





Giá bán của Toyota Avanza Premio bắt đầu từ 558 triệu đồng cho phiên bản số sàn và từ 598 triệu đồng cho phiên bản số tự động.

Đánh giá xe đa dụng MPV 7 chỗ Toyota Avanza Premio

Toyota Avanza Premio, mẫu xe đa dụng 7 chỗ ngồi, ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2022. Được lắp ráp trong nước, Avanza Premio nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và năng động, bao gồm cụm đèn LED hiện đại, lưới tản nhiệt hình thang và viền crom sang trọng.

Nội thất của xe được bọc nỉ cao cấp, trang bị màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch và chế độ sofa ở hàng ghế thứ hai, mang lại sự thoải mái cho hành khách.

Về hiệu suất, Avanza Premio được trang bị động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với công suất 105 mã lực và mô men xoắn 138Nm. Xe có hai phiên bản hộp số: số sàn và số tự động vô cấp (CVT), giúp mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu hao khoảng 6.3 lít/100 km.