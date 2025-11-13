Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

Thứ năm, 08:28 13/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón hơn cả Honda Vision và LEAD nhờ thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 26 triệu đồng.

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaXe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Xe máy điện công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision - Ảnh 2.

Xe tay ga điện VX2

Công ty con chuyên về di chuyển điện của Hero MotoCorp – Vida – đã không ngừng mở rộng giới hạn kể từ khi thành lập. Mẫu xe mới nhất của hãng, chiếc xe tay ga điện VX2, vừa được cập nhật với một phiên bản mới, hứa hẹn sẽ giúp tăng doanh số cho thương hiệu. Phiên bản này có tên là VX2 Go 3.4 kWh, được định vị dưới bản cao cấp VX2 Plus.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision - Ảnh 3.

Động cơ điện gắn ở tay đòn đơn, cho công suất 6 kW

Động cơ điện gắn ở tay đòn đơn, cho công suất 6 kW (8,04 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 26 Nm, cùng hai chế độ Eco và Ride. Các trang bị nổi bật gồm: Sàn phẳng tiện dụng, yên dài, cốp xe rộng 27 lít, màn hình đồng hồ kỹ thuật số, mâm đúc 12 inch cùng đèn pha và đèn hậu LED.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision - Ảnh 4.

VX2 Plus có thể đạt 80 km/h.

Tốc độ tối đa của xe là 70 km/h, trong khi VX2 Plus có thể đạt 80 km/h. Với sự ra mắt của Vida VX2 Go 3.4 kWh, Hero MotoCorp hướng tới việc mang lại dòng sản phẩm đa dạng và linh hoạt hơn cho khách hàng, đồng thời mô hình BaaS linh động cũng là điểm khác biệt hiếm thấy trên thị trường.

Giá xe máy điện VX2

Hero Vida VX2 gây chú ý trên thị trường nhờ chiến lược giá BaaS (Battery as a Service) – tức là thuê pin theo nhu cầu. Ban đầu, VX2 có hai phiên bản: Go và Plus. Bản Go đi kèm pin 2,2 kWh tiêu chuẩn. Bản Plus được trang bị pin 3,4 kWh, cho quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn IDC là 142 km cho mỗi lần sạc.

Giờ đây, Vida đã giới thiệu thêm phiên bản VX2 Go 3.4 kWh, trang bị pin lớn hơn 3,4 kWh nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn ở mức 1,02 lakh Rs (khoảng 26 triệu đồng).

Với mức giá 1,02 lakh Rs, Vida VX2 Go 3.4 kWh mang đến pin dung lượng lớn hơn cho phiên bản Go có giá rẻ hơn. Hãng cam kết phạm vi thực tế đạt khoảng 100 km cho mỗi lần sạc. Xe được trang bị hai pin tháo rời, tương tự bản Plus cao cấp.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Thiết kế thời trang và tiện ích thông minh - Ảnh 5.

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Thiết kế thời trang và tiện ích thông minh - Ảnh 6.

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Thiết kế thời trang và tiện ích thông minh - Ảnh 7.

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Thiết kế thời trang và tiện ích thông minh - Ảnh 8.

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Cùng chuyên mục

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Giá cả thị trường - 24 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 25 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục giữ đà tăng mạnh khi tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch liên tục chạm "trần". Vùng giá bán ra đang tiến sát 57 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?

Giá cả thị trường - 30 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung Quốc

Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Khám phá ô tô hatchback giá chỉ 184 triệu đồng, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10. Mẫu xe đi 500km mỗi lần sạc, trang bị công nghệ tiên tiến.

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - iPhone 12 hiện đã không còn máy mới được bán tuy nhiên những lựa chọn cũ khác như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 12 Mini vẫn khá hấp dẫn và đặc biệt là mức giá rẻ kỷ lục.

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.

Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức cập bến đại lý Việt và được mở bán với mức giá từ 30,5 triệu đồng, thiết kế quá đẹp khiến dân tình phát sốt.

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ vững mức 152 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng neo ở mức cao.

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 với giá khởi điểm từ 295 triệu đến 310 triệu đồng, được xem là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV đô thị.

Xem nhiều

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top