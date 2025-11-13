Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Xe máy điện công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD

Xe tay ga điện VX2

Công ty con chuyên về di chuyển điện của Hero MotoCorp – Vida – đã không ngừng mở rộng giới hạn kể từ khi thành lập. Mẫu xe mới nhất của hãng, chiếc xe tay ga điện VX2, vừa được cập nhật với một phiên bản mới, hứa hẹn sẽ giúp tăng doanh số cho thương hiệu. Phiên bản này có tên là VX2 Go 3.4 kWh, được định vị dưới bản cao cấp VX2 Plus.

Động cơ điện gắn ở tay đòn đơn, cho công suất 6 kW

Động cơ điện gắn ở tay đòn đơn, cho công suất 6 kW (8,04 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 26 Nm, cùng hai chế độ Eco và Ride. Các trang bị nổi bật gồm: Sàn phẳng tiện dụng, yên dài, cốp xe rộng 27 lít, màn hình đồng hồ kỹ thuật số, mâm đúc 12 inch cùng đèn pha và đèn hậu LED.

VX2 Plus có thể đạt 80 km/h.

Tốc độ tối đa của xe là 70 km/h, trong khi VX2 Plus có thể đạt 80 km/h. Với sự ra mắt của Vida VX2 Go 3.4 kWh, Hero MotoCorp hướng tới việc mang lại dòng sản phẩm đa dạng và linh hoạt hơn cho khách hàng, đồng thời mô hình BaaS linh động cũng là điểm khác biệt hiếm thấy trên thị trường.

Giá xe máy điện VX2

Hero Vida VX2 gây chú ý trên thị trường nhờ chiến lược giá BaaS (Battery as a Service) – tức là thuê pin theo nhu cầu. Ban đầu, VX2 có hai phiên bản: Go và Plus. Bản Go đi kèm pin 2,2 kWh tiêu chuẩn. Bản Plus được trang bị pin 3,4 kWh, cho quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn IDC là 142 km cho mỗi lần sạc.

Giờ đây, Vida đã giới thiệu thêm phiên bản VX2 Go 3.4 kWh, trang bị pin lớn hơn 3,4 kWh nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn ở mức 1,02 lakh Rs (khoảng 26 triệu đồng).

Với mức giá 1,02 lakh Rs, Vida VX2 Go 3.4 kWh mang đến pin dung lượng lớn hơn cho phiên bản Go có giá rẻ hơn. Hãng cam kết phạm vi thực tế đạt khoảng 100 km cho mỗi lần sạc. Xe được trang bị hai pin tháo rời, tương tự bản Plus cao cấp.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.







