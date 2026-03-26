Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xao GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.

Xe ga 150cc đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH

Xe tay ga Victoria Sixties 150Si+

Mẫu xe tay ga Victoria Sixties 150Si+ hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Về ngoại hình, thiết kế tổng thể của Victoria Sixties 150Si+ vẫn giữ nguyên những đường nét cổ điển đậm chất Đức, tròn trịa và đầy đặn. Tuy nhiên, lần này các chi tiết được trau chuốt hơn, với đèn xi nhan trước kiểu pha lê, đèn xi nhan sau dạng tuần tự và đèn hậu hình móng vuốt sư tử đặc trưng, tạo hiệu ứng tuyệt đẹp khi bật sáng vào ban đêm. Phiên bản hợp tác với Gulf Oil thậm chí còn có bộ lọc tích hợp riêng, khiến nó trở thành một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng khi đỗ xe bên đường.





Victoria Sixties 150Si+ sở hữu cũng là điểm rất đáng chú ý.

Không chỉ gây chú ý bằng vẻ ngoài đẹp mắt, các tính năng an toàn hàng đầu mà Victoria Sixties 150Si+ sở hữu cũng là điểm rất đáng chú ý. Cụ thể thì Victoria Sixties 150Si+ mới sở hữu phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm với hệ thống ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những tính năng cao cấp mà ngay cả Honda SH Mode với mức giá đắt hơn cũng chưa thể sở hữu. Những tính năng này thậm chí có thể sánh ngang với Honda SH 160i, vốn là mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn.

Victoria Sixties 150Si+ còn được trang bị sẵn radar cảnh báo

Chưa hết, Victoria Sixties 150Si+ còn được trang bị sẵn radar cảnh báo va chạm phía sau. Đây thực sự là bước đột phá đối với một mẫu xe ga 150cc, mang lại cảm giác an toàn vượt trội.

Victoria Sixties 150Si+ cũng có đầy đủ các tính năng thông minh và tiên tiến

Giống như phần lớn các mẫu xe tay ga đời mới được ra mắt thời gian gần đây, Victoria Sixties 150Si+ cũng có đầy đủ các tính năng thông minh và tiên tiến, bao gồm: Bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu 7 inch thông minh với chức năng chiếu hình dẫn đường; hệ thống kết nối xe thông minh T-BOX với điều khiển xe từ xa và hàng rào điện tử. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không nhắc tới đèn pha thông minh và hệ thống Smartkey với tính năng khởi động không cần chìa khóa, tối đa hóa trải nghiệm công nghệ.

Victoria Sixties 150Si+ có nắp bình xăng chống rơi rớt với cơ chế mở nhẹ nhàng

Một điểm cộng lớn cho những người chú trọng đến các chi tiết nhỏ là Victoria Sixties 150Si+ có nắp bình xăng chống rơi rớt với cơ chế mở nhẹ nhàng, ngăn chứa đồ từ tính, đèn chiếu sáng tích hợp trong cốp dưới yên xe, tay lái có sưởi 3 cấp độ...





“Trái tim” của Victoria Sixties 150Si+ mới là động cơ Loncin 4 van

“Trái tim” của Victoria Sixties 150Si+ mới là động cơ Loncin 4 van, làm mát bằng nước, có công suất tối đa 14 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Sức mạnh này giúp cho chiếc xe có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố và phù hợp cho cả những chuyến “phượt” ngắn vào cuối tuần.

Giá xe ga 150cc Victoria Sixties 150Si+

Phiên bản tiêu chuẩn của Victoria Sixties 150Si+ được hãng niêm yết giá đề xuất ở mức 13.480 nhân dân tệ (khoảng 51,5 triệu đồng), trong khi phiên bản hợp tác với Gulf Oil có giá 13.880 nhân dân tệ (khoảng 53 triệu đồng). Mức giá này cùng với những tính năng nổi bật mà Victoria Sixties 150Si+ sở hữu được giới truyền thông nước bạn nhận xét là "một cú sốc lớn trên thị trường xe tay ga cổ điển 150cc".

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



