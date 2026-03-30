Xe ga Honda 110cc giá 41 triệu đồng bản giới hạn đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Vision về Việt Nam có giá ra sao?
GĐXH - Xe ga Honda 110cc mới sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode, dễ trở thành xe ga quốc dân mới nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Xe ga Honda 110cc đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp
Honda tiếp tục “chiều lòng” những người yêu phong cách dễ thương khi chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition tại Thái Lan. Đây là mẫu xe mang đậm dấu ấn cá tính với concept “The ICONIC Softness – Mềm mại biểu tượng, dẫn đầu xu hướng”, kết hợp hài hòa giữa sự đáng yêu đặc trưng của Cinnamoroll và phong cách scooter thời trang hiện đại.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu xe gây ấn tượng với tông màu trắng – xanh đặc trưng, đi kèm các chi tiết thiết kế mang đậm dấu ấn của nhân vật Cinnamoroll. Toàn bộ thân xe được trang trí bằng họa tiết Soft Emblem nhẹ nhàng, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn nổi bật. Đặc biệt, mỗi chiếc xe đều có số serial riêng, đánh số từ 0001 đến 2000, khẳng định tính độc quyền của phiên bản giới hạn. Dù mang phong cách đặc biệt, xe vẫn giữ nguyên DNA của dòng Scoopy với thiết kế tối giản, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.
Không chỉ dừng lại ở chiếc xe, Honda còn mang đến một bộ Box Set đi kèm cực kỳ hấp dẫn dành cho người dùng và các nhà sưu tầm. Bộ quà bao gồm Smart Key kèm ốp Cinnamoroll, mũ bảo hiểm thiết kế riêng, khung biển số và thảm lót sàn đồng bộ. Tất cả đều được thiết kế đồng nhất với tổng thể chiếc xe, tạo nên một bộ sưu tập hoàn chỉnh, gia tăng giá trị sở hữu.
Về vận hành, xe sử dụng nền tảng động cơ quen thuộc của Scoopy thế hệ mới với khối động cơ eSP dung tích 109,51 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, vận hành theo chu trình 4 thì và làm mát bằng không khí. Cấu hình này mang lại sự cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Xe sử dụng hộp số V-Matic, nổi bật với khả năng vận hành êm ái, dễ điều khiển, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn người dùng phổ thông.
Kích thước tổng thể của xe khá gọn gàng với chiều dài 1.869 mm, rộng 693 mm và cao 1.075 mm, chiều dài cơ sở 1.251 mm cùng chiều cao yên 750 mm. Trọng lượng chỉ 94 kg giúp xe trở nên cực kỳ linh hoạt, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.
Về trang bị, Scoopy x Cinnamoroll được trang bị hệ thống treo trước dạng telescopic và treo sau unit swing, kết hợp phanh đĩa phía trước cùng hệ thống Combi Brake System (CBS) giúp phân bổ lực phanh hiệu quả. Xe sử dụng mâm đúc và lốp không săm với kích thước 100/90-12 phía trước và 110/90-12 phía sau, đảm bảo độ bám đường và an toàn khi vận hành.
Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như hệ thống đèn Full LED, Smart Key System và màn hình kỹ thuật số. Bình xăng dung tích 4,2 lít, hỗ trợ nhiên liệu E20, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Giá xe ga 110cc Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition
Phiên bản Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition được công bố với mức giá đề xuất 59.800 baht (khoảng 41 triệu đồng) và chỉ sản xuất giới hạn 2.000 chiếc. Xe được mở bán lần đầu tại Motor Show 2026 trước khi phân phối tại hệ thống đại lý Honda Wing Center trên toàn quốc.
Ở Việt Nam, giá xe Honda Scoopy 110 nhập khẩu (Indonesia) mới nhất tháng 3/2026 dao động khoảng 35,5 - 42 triệu đồng tùy phiên bản (khoá cơ hoặc Smartkey) và đại lý. Phiên bản Scoopy 2026 Thái Lan có giá cao hơn, dao động khoảng 69 triệu đồng (chưa giấy tờ). Giá xe đã bao gồm giấy tờ có thể cao hơn tùy khu vực. Hiện chưa có thông tin phiên bản Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition sẽ được nhập về Việt Nam.
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
