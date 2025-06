Xe hatchback hạng A giá 274 triệu đồng đẹp long lanh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Philippines?

Xe ô tô giá 150 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sắp có ở Việt Nam? GĐXH - Xe ô tô nhỏ với thiết kế 2 cửa bên, hai chỗ ngồi được TMT Motors đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có thể được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.

Xe hatchback hạng A đẹp long lanh

Ô tô điện cỡ nhỏ mới mang tên JMEV EV2.

Mới đây, Astara Philippines đã ra mắt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mới mang tên JMEV EV2. JMEV EV2 có 3 màu sắc trẻ trung cho khách hàng lựa chọn gồm Aurora White Future Cyan và Dynamic Green.

JMEV EV2 có 3 màu sắc trẻ trung.

Về thiết kế, JMEV EV2 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.500 x 1.646 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.340 mm, khoảng sáng gầm xe 110 mm, sức chứa của cốp xe có dung tích lên tới 105 lít.

Xe này được trang bị hệ thống đèn halogen.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn halogen (đèn pha, đèn báo rẽ, đèn hậu và đèn sương mù phía sau) và đèn LED (đèn báo rẽ và đèn phanh lắp trên cao) xung quanh xe.

Nội thất JMEV EV2 gây ấn tượng với vải màu xám và đen với điểm nhấn màu ngọc lam và viền màu be. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số (Màn hình Dot Matrix), hệ thống thông tin giải trí 9 inch kết hợp với thiết lập 2 loa, ghế trước chỉnh tay bốn hướng, cửa sổ điện và ổ cắm sạc (ổ cắm 12 volt và cổng USB loại A).

Nội thất JMEV EV2 gây ấn tượng với vải màu xám và đen.

Khả năng vận hành của JMEV EV2 được cung cấp bởi động cơ điện dẫn động cầu trước với công suất đầu ra tối đa là 34,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 84 Nm.

JMEV EV2 được cung cấp bởi động cơ điện dẫn động cầu

JMEV EV2 được trang bị pin 15,86 kilowatt-giờ (kwh) cho phép xe di chuyển được quãng đường lên tới 201 km khi sạc đầy (dựa trên tiêu chuẩn Chu trình thử nghiệm xe hạng nhẹ của Trung Quốc [CLTC>). Khối động cơ này cũng giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa 105 km/giờ.

JMEV EV2 được trang bị pin 15,86 kilowatt-giờ (kwh).

Về an toàn, JMEV EV2 được trang bị các tính năng bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh với phân bổ lực điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và Trợ lực phanh thủy lực.

Giá xe hatchback hạng A JMEV EV2

Xe được mở bán với mức giá rẻ ngỡ ngàng chỉ 668.000 Peso (khoảng 274 triệu đồng). Sự xuất hiện của JMEV EV2 có thể khiến phân khúc ô tô giá rẻ trở nên xáo trộn, thậm chí có thể khiến các mẫu xe chạy xăng như Kia Morning và Hyundai Grand i10 phải lép vế.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.