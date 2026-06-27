Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang

Trưa 27/6, một xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH&THCS Nậm Ty, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đầu xe và cổng trường bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe khách đang lưu thông trên tuyến đường qua khu vực cổng Trường TH&THCS Nậm Ty thì bất ngờ lao thẳng vào trụ cổng bên phải.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông - (ảnh MXH).

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, cánh cổng trường bị hất văng ra xa. Đại diện UBND xã Nậm Dịch cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất phanh. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại khu vực cổng trường, trên xe cũng không có hành khách nào bị thương nên không xảy ra thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đối với thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng đã giao nhà xe làm việc với phía nhà trường để thống nhất phương án khắc phục và bồi thường theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

