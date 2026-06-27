Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang
GĐXH - Xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bất ngờ bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH&THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang).
Trưa 27/6, một xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH&THCS Nậm Ty, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đầu xe và cổng trường bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe khách đang lưu thông trên tuyến đường qua khu vực cổng Trường TH&THCS Nậm Ty thì bất ngờ lao thẳng vào trụ cổng bên phải.
Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, cánh cổng trường bị hất văng ra xa. Đại diện UBND xã Nậm Dịch cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất phanh. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại khu vực cổng trường, trên xe cũng không có hành khách nào bị thương nên không xảy ra thiệt hại về người.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đối với thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng đã giao nhà xe làm việc với phía nhà trường để thống nhất phương án khắc phục và bồi thường theo quy định.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái NguyênThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều ngày huy động lực lượng tìm kiếm, đến trưa 27/6, người đàn ông mất tích từ ngày 21/6 tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương trên người.
Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.
Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vongThời sự - 12 giờ trước
Xe tải chở 3 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m trên Quốc lộ 37 qua Sơn La trong đêm 27/6, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăngThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, sáng 27/6, một số khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Sau gần 1 năm thực hiện Luật BHXH 2024, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tiếp tục tăng...
Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại HuếThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.
Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.
Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội đang lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.
Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.
Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.
Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái NguyênThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Thông tin hai mẹ con ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc, đồng thời đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mẹ và con nhỏ.
Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.