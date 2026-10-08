Xe máy điện Dat Bike giá 29,9 triệu đồng cốp 50 lít, công nghệ sạc độc quyền bán trên thị trường có gì đáng giá?

Xuất hiện xe máy điện giá 17,8 triệu đồng trang bị cực chất, tốc độ 55km/h, đi 76km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện được thiết kế tùy chỉnh lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật Jett (Jetway), hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo tín đồ của tựa game Valorant.

Xe máy điện cốp 50 lít, công nghệ sạc độc quyền mới có gì đáng giá

Dat Bike Era với công nghệ sạc mới, chủ xe là người được hưởng lợi lớn. Ảnh: Tổng hợp





Trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng sôi động, Dat Bike đã tung ra mẫu xe máy điện mới mang tên ERA.

Về tổng thể, Dat Bike ERA mang kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang, thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ "đàn anh" Quantum S-Series. Xe hướng tới tối ưu nhu cầu sử dụng hàng ngày với chiều cao yên chỉ 750 mm và trọng lượng 112 kg, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp.

Dường như đã nghiên cứu kỹ thị trường và hiểu được thói quen của khách hàng Việt Nam, Dat Bike đã thiết kế không gian cốp chứa đồ lên tới 50 lít, con số mà hãng tự tin là lớn nhất trên thị trường xe hai bánh hiện nay. Với phần cốp này, người dùng có thể chứa khoảng 6 nón bảo hiểm nửa đầu, túi xách, laptop… khá tiện lợi.

Về vận hành, cả hai phiên bản Era E2 và E1 đều dùng chung bộ pin 4,3 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 6,7 mã lực và thời gian tăng tốc 0 - 40 km/giờ mất 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 82 km/giờ. Với bộ pin kể trên, xe có thể hoạt động khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội thành dài ngày.

Cốp xe với dung tích 50 lít. Ảnh: Tổng hợp





Đáng chú ý, Dat Bike ERA sử dụng hệ thống sạc tích hợp (Integrated Charger) do hãng tự phát triển, gộp chung bộ sạc vào hệ truyền động. Thiết kế này giúp giảm linh kiện, tối ưu trọng lượng và loại bỏ quạt tản nhiệt, giúp xe vận hành êm ái hơn. Phiên bản E1 hỗ trợ 3 chế độ sạc Boost (2.700 W), Fast (1.800 W) và Standard (1.200 W). Trong đó, chế độ Boost cho phép sạc 15 phút giúp xe di chuyển thêm 30 km và có thể sạc đầy trong 2 giờ 15 phút với chế độ Fast. Bản tiêu chuẩn E2 không có sạc nhanh, mất khoảng 3 giờ 30 phút để nạp đầy pin bằng sạc Standard.

Ngoài sức mạnh động cơ, Dat Bike ERA còn có thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm, quản lý xe từ xa qua ứng dụng, hỗ trợ lùi xe… Quan trọng nhất, các phần mềm trên xe có thể tự động cập nhật từ xa thông qua giao thức OTA.

Dù vậy, việc Dat Bike chỉ trang bị hệ thống phanh CBS trên bản E1 thay vì phanh chống bó cứng (ABS) lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với một mẫu xe điện có gia tốc lớn, tăng tốc nhanh, việc dùng phanh CBS vẫn tiềm ẩn rủi ro khóa bánh nếu bóp phanh gấp trên đường trơn trượt.

Giá xe máy điện Dat Bike Era

Era gồm hai phiên bản E2 (tiêu chuẩn) và E1 (cao cấp) với giá 29,9 - 33,9 triệu đồng, được xem là bước đi chiến lược để tăng lực cạnh tranh trong nhóm xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng hiện nay.

Nhìn chung, thay vì mang thiết kế hào nhoáng, Dat Bike ERA tập trung vào nhu cầu sử dụng của người dùng với các yếu tố như cốp rộng, phạm vi hoạt động xa, sạc nhanh… Điều này góp phần giúp tăng sức cạnh tranh của mẫu xe này trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng tại thị trường Việt Nam hiện nay, vốn đang có khá nhiều lựa chọn đến từ các hãng xe khác.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.