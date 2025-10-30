Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện của Honda có mức giá siêu rẻ chỉ từ 17,5 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân vì đẹp hơn cả SH Mode.

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc

Yadea Oris mang đậm chất xe ga cổ điển châu Âu





Xe máy điện Yadea Oris đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình đậm chất cổ điển châu Âu, kết hợp cùng những công nghệ mới đáng giá. Thiết kế của Oris gợi nhớ đến phong cách Vespa thanh lịch nhưng vẫn giữ nét riêng với ngôn ngữ tạo hình sắc nét và thời trang.

Phần đèn pha lục giác cắt kim cương mang hiệu ứng ba chiều tinh tế, cho ánh sáng phân bố đều và xa tới 71 m, giúp người dùng an tâm khi di chuyển ban đêm. Trung tâm mặt nạ xe là "cà vạt" chữ Y đặc trưng của Yadea, tích hợp dải đèn LED có thể đổi tới 6 màu sắc khác nhau là chi tiết độc đáo hiếm thấy trong phân khúc.

Cụm đèn LED có thể chỉnh màu sắc





Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe, từ đèn xi-nhan đến đèn hậu, đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tăng tính thẩm mỹ. Thân xe nở hậu mềm mại với lớp sơn bóng cao cấp tạo cảm giác trẻ trung và chắc chắn. Sàn để chân phẳng rộng cùng yên xe phân tầng dày dặn giúp người lái và hành khách đều thoải mái khi di chuyển.

Dáng xe gọn gàng nhưng sang trọng, phù hợp với người dùng nữ, học sinh và sinh viên hoặc người làm việc văn phòng yêu thích phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại.

Khả năng kết nối thông minh với smartphone





Điểm khiến Yadea Oris nổi bật trong phân khúc chính là khả năng kết nối trực tiếp với smartphone thông qua ứng dụng Yadea APP. Người dùng có thể: Mở khóa xe bằng Bluetooth khi tiến lại gần; Mở khóa từ xa bằng ứng dụng Yadea APP; Theo dõi tình trạng pin, quãng đường, hành trình và lịch sử sử dụng; Cài đặt hàng rào điện tử (Geo-fence), giúp cảnh báo khi xe ra khỏi phạm vi an toàn.

Đáng chú ý, mỗi chiếc Oris có thể hỗ trợ 5 tài khoản người dùng cùng lúc,giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng chia sẻ xe. Không chỉ vậy, Oris còn được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey mang lại trải nghiệm cao cấp với khả năng chống trộm tối ưu.

Xe sở hữu hệ thống chìa khóa thông minh cao cấp.





Bên dưới vẻ ngoài thanh lịch, Yadea Oris sở hữu khả năng vận hành đáng nể. Xe được trang bị động cơ gắn trục sau có công suất định danh 1.200W, công suất cực đại lên tới 2.450W, giúp xe tăng tốc nhanh, vận hành ổn định và linh hoạt.

Tốc độ tối đa đạt 49 km/h, phù hợp với quy định cho người từ 16 tuổi trở lên không cần bằng lái. Xe có hai chế độ lái gồm: TTFAR Mode giúp tối ưu quãng đường, tiết kiệm điện năng; SPORT Mode giup tăng tốc mạnh, phù hợp đường thoáng hoặc ngoại ô.

Nguồn năng lượng của Oris đến từ ắc quy Graphene TTFAR 72V – 22Ah, gồm 6 bình riêng biệt, tổng trọng lượng chỉ 42 kg. Nhờ đó, xe có thể di chuyển tới 90 km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian sạc khoảng 7–8 giờ.

Yadea Oris không chỉ chú trọng thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn và tiện ích khi vận hành. Xe sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống sau giúp kiểm soát tốc độ tốt và an toàn khi dừng gấp.

Hệ thống giảm xóc trước ống lồng kết hợp giảm xóc sau lò xo đôi mang lại cảm giác êm ái trên các đoạn đường xấu. Bộ vành đúc 12 inch đi kèm lốp không săm giúp xe bám đường tốt, hạn chế rủi ro thủng lốp đột ngột.

Xe còn được tích hợp hàng loạt tiện ích đáng giá như: Cốp chứa đồ dưới yên đủ để mũ bảo hiểm nửa đầu; Hộc chứa đồ phía trước có cổng sạc USB; Móc treo đồ tiện dụng cho người dùng nữ hoặc học sinh. Tất cả mang lại sự tiện nghi và thân thiện, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Giá xe máy điện Yadea Oris

Với thiết kế đẹp, động cơ mạnh và nhiều công nghệ thông minh, Yadea Oris được đánh giá là một trong những mẫu xe điện đáng mua nhất tầm giá 20 triệu đồng.

Hiện mẫu xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá niêm yết 22,99 triệu đồng, giá lăn bánh thực tế dao động từ 23,5 – 25,5 triệu đồng tùy khu vực.

So với một chiếc xe máy số truyền thống, Oris không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu mà còn vận hành êm ái, thân thiện môi trường. Trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội dự kiến cấm xe xăng từ năm 2026, Yadea Oris rõ ràng là giải pháp di chuyển thông minh và bền vững cho tương lai gần.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.







