Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga giá rẻ 22 triệu đồng của Honda không chỉ mang tới cho khách một phương tiện di chuyển chi phí thấp vượt mặt Vision và LEAD, mà thậm chí còn có thể thay thế những mẫu xe số giá rẻ như Wave Alpha.

Xe máy điện đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade





Legend Pro 2025

EM Motor, nhà sản xuất xe máy của Thái Lan vừa ra mắt mẫu xe ga điện Legend Pro 2025 với thiết kế đậm chất châu Âu không thua kém Vespa.

Về mặt thẩm mỹ, Legend Pro tập trung vào việc làm cho hình ảnh đẹp hơn và hấp dẫn hơn trước. Xe được trang bị đèn pha vuông kết hợp với đèn hậu thiết kế theo từng lớp công nghệ LED cực hiện đại. Trong khi đèn báo rẽ trước và sau tích hợp bên hông dạng Full LED đẹp mắt, sáng và rõ nét.





Kích thước của Legend Pro 2025 tương đương với những chiếc xe tay ga động cơ 125cc. Nó nhấn mạnh đến sự nhỏ gọn, nhanh nhẹn và chắc chắn. Trọng lượng không có pin chỉ 78 kg. Theo thông tin, tải trọng xe là 140 kg, nghĩa là mẫu xe này có thể chở 2 người với hành lý nhỏ.





Không gian ngồi và vị trí đặt chân trên sàn xe khá rộng, thoải mái khi lái và có phạm vi hoạt động thoải mái cho những người chân dài. Trên sàn còn có cao su chống trượt.

Điều quan trọng là về mặt kích thước, mẫu Pro này sử dụng bánh xe 12 inch lớn hơn (từ 10 inch ở mẫu trước) và đi kèm lốp 90/90-12 có gai lốp chống thấm nước theo điều kiện sử dụng tại Thái Lan. Sử dụng bánh xe lớn hơn cũng giúp cải thiện độ ổn định khi lái xe, hỗ trợ phạm vi sử dụng rộng hơn trước.

Về tính năng, hệ thống phanh của Legend Pro 2025 được đánh giá là phi thường. Bởi vì xe được trang bị phanh đĩa trước và sau cùng hệ thống phanh kết hợp CBS. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả phanh của Legend Pro 2025 cực tốt và chống trơn trượt ấn tượng.

Legend Pro 2025 sử dụng màn hình LCD màu đẹp mắt với khả năng hiển thị chi tiết về đồng hồ đo, hiển thị phần trăm pin với thang đo dạng thanh. Có các mức công suất từ 1-2-3 và tổng quãng đường. Các con số tốc độ lớn và dễ nhìn, với mọi chi tiết đều hiển thị rõ ràng.

Đặc biệt, EM Motor Legend Pro 2025 còn được trang bị chìa khóa theo cặp, bao gồm chìa khóa khởi động và chìa khóa để mở hệ thống chống trộm. Cuối cùng, ngăn chứa đồ và cổng USB Type A và C ở phía bên trái của bảng điều khiển được coi là những chức năng tiêu chuẩn cho một mẫu xe tay ga điện giá rẻ.

Về mặt công suất, Legend Pro được trang bị động cơ 2.500 watt, được đặt trong trục bánh sau theo kiểu động cơ trục. Cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 72V24 AH (sạc đầy qua bộ chuyển đổi trong 2-4 giờ). Thông số kỹ thuật nêu rõ rằng nếu sạc đầy 100%, xe có thể chạy được quãng đường tối đa là 80 km, tất nhiên tốc độ pin tỉ lệ nghịch với tốc độ chúng ta sử dụng.

Qua quá trình chạy thử thấy độ mượt của bướm ga đã được cải thiện. Khả năng tăng tốc và vượt xe gọn gàng hơn. Nhưng xe không phù hợp với yêu cầu tốc độ cao. Tốc độ tối đa có thể đạt được màn hình hiển thị 75 km/h. Có nút để chọn 3 mức tốc độ: 1-2-3, từ thấp nhất đến cao nhất.

Giá xe máy điện Legend Pro

Xe máy điện Legend Pro được mở bán với mức giá chỉ 45.740 Baht (khoảng 32 triệu đồng), thậm chí còn rẻ hơn Honda Vison tại Việt Nam.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.