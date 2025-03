Xuân Hinh khoe bữa cơm nhà được bà xã là tiểu thư phố cổ nấu cho, cộng đồng mạng chú ý một chi tiết

Dù giàu có nhưng danh hài Xuân Hinh ăn uống rất bình dân. Thi thoảng "Vua hài đất Bắc" lại khoe những mâm cơm giản dị của mình trên mạng xã hội, thường là do bà xã nam danh hài nấu. Mới đây, nghệ sĩ 62 tuổi chia sẻ video bên bữa cơm trưa của mình kèm theo những lời tâm sự cùng khán giả. Ông nói: "Bữa cơm trưa của Xuân Hinh đây này! Không biết độ này làm sao mà cứ ở không cũng béo chứ không nói chuyện ăn. Ăn có dám ăn đâu, một ngày chỉ ăn có 70 nghìn thôi, không dám ăn đến 100k!". Nam danh hài cho biết nghĩ tới câu "Bệnh cũng do cái mồm, họa cũng do cái mồm" nên sợ không dám ăn.