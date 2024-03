Xuất hiện ngân hàng vẫn giữ lãi suất tiết kiệm cao chót vót trên 7,5%/năm

100 triệu đồng gửi tiết kiệm Ngân hàng Agribank lãi suất cao nhất bao nhiêu? GĐXH - Lãi suất Ngân hàng Agribank cao nhất hiện nay là 4,9%. Với 100 triệu đồng gửi kỳ hạn 24 tháng sẽ có số lãi khoảng 9,8 triệu đồng.

NCB vừa hạ lãi suất 0,1 điểm phần trăm tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3-5 tháng lần lượt là 3,3%/năm, 3,4%/năm và 3,5%/năm.

Kỳ hạn 6-11 tháng sau khi giảm còn 4,65%/năm, 12 tháng là 5%/năm, 13 tháng là 5,1%/năm, 15 tháng là 5,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng cao nhất tại NCB thuộc về các kỳ hạn tiền gửi từ 18-60 tháng, đang niêm yết ở mức 5,5%/năm.

Đây là lần đầu tiên trong tháng 3, NCB điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, nhưng là lần thứ 6 kể từ đầu năm 2024. NCB vẫn là một trong những nhà băng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hiện nay.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank) cũng giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-6 tháng với 0,2 điểm phần trăm.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng còn 3%/năm, 6 tháng còn 4,2%/năm.

KienLong Bank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất 4,6%/năm, 12 tháng 4,8%/năm, 13 tháng 4,9%/năm, 15 tháng 5%/năm, và 18-36 tháng 5,3%/năm.

Ngoài KienLong Bank và NCB, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng khác không thay đổi.

Lãi suất huy động trong tháng 3 tại các kỳ hạn chủ chốt 6 tháng, 12 tháng tiếp tục giảm nhẹ so với tháng 2, tuy nhiên đà giảm đã chậm đi đáng kể so với các tháng trước. Cụ thể, đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất trung bình hiện là 3,91%, giảm 21 điểm cơ bản (BPS) so với tháng trước và 376 BPS so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trung bình là 4,74%, giảm 10 BPS so với tháng 2/2024 và 343 BPS so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với mức đỉnh trong tháng 1/2024, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đã giảm đến 340 BPS và nằm ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo dự báo của giới phân tích, trong các tháng tới, lãi suất huy động có thể sẽ ngừng đà giảm và ổn định ở mặt bằng hiện tại.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14 THÁNG 3 (%/năm) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG ABBANK 3 3,2 4,7 4,3 4,3 4,4 VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8 HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7 OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4 NCB 3,3 3,5 4,55 4,65 5 5,5 NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7 VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3 CBBANK 3,6 3,8 4,5 4,45 4,65 4,9 OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5 DONG A BANK 3,3 3,3 4,3 4,5 4,8 5 BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5 PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1 KIENLONGBANK 3 3 4,2 4,6 4,8 5,3 BVBANK 3 3,2 4,2 4,5 4,8 5,5 BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1 SHB 2,6 3 4,2 4,4 4,8 5,1 VIB 2,7 3 4,1 4,1 4,9 PGBANK 2,6 3 4 4 4,3 4,8 LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6 TPBANK 2,8 3 4 4,8 5 VPBANK 2,3 2,5 4 4 4,3 4,3 GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75 SACOMBANK 2,6 2,9 3,9 4,2 5 5,6 SAIGONBANK 2,5 2,7 3,9 4,1 5 5,4 EXIMBANK 2,8 3,1 3,9 3,9 4,9 5,1 MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3 SEABANK 2,9 3,1 3,7 3,9 4,25 4,8 ACB 2,5 2,8 3,7 3,9 4,8 TECHCOMBANK 2,45 2,55 3,65 3,7 4,55 4,55 MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,8 4,8 VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 4,8 4,8 SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,05 4,05 AGRIBANK 1,7 2 3 3 4,8 4,8 VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ những ngày qua là việc Ngân hàng Nhà nước tiến hành bán tín phiếu.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng, từ 24.002 xuống 23.996 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng 14 đồng, từ 24.637 lên 24.651 VND/USD.

Theo nhận định của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), có một số yếu tố đang tác động đến tỷ giá USD/VND trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên áp lực tăng USD/VND trong thời gian tới sẽ giảm bớt.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

PVcomBank áp dụng mức lãi suất lên tới 10%/năm cho kỳ hạn gửi 12-13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Mức lãi suất trên áp dụng cho số tiền gửi khá lớn, 2.000 tỉ đồng.

Xếp thứ hai là MSB với lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng lên tới 8,5%/năm cho kì hạn 13 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỉ đồng.

HDBank cũng áp dụng mức lãi suất khá cao, 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu thấp hơn nhiều, chỉ 300 tỉ đồng.

Ngân hàng Đông Á Bank cũng áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất tiết kiệm tại Đông Á Bank, khách hàng phải gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên với số tiền từ 200 tỷ đồng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, ngoài gói cho vay đặc biệt, mức lãi suất huy động thông thường chỉ dao động cao nhất trên 5%/năm.

Sacombank là ngân hàng duy nhất còn duy trì mức lãi suất tiền gửi trên 6%/năm dành cho khách hàng cá nhân thông thường. Cụ thể, nhà băng này đang áp dụng mức lãi suất 6,2%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 36 tháng. Ở kỳ hạn 12-24 tháng, mức lãi suất đang niêm yết là 5-5,7%/năm.

Ngoại trừ Sacombank, hầu hết các ngân hàng còn lại đều đã đưa lãi suất huy động về dưới 6%/năm. Nhiều nhà băng còn không duy trì mức lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Gửi tiết kiệm 2 tỉ đồng kỳ hạn 12 tháng nhận tới 102 triệu tiền lãi

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi.

Ví dụ, bạn gửi 2 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

2 tỉ VND x 5,1%/12 x 12 = 102 triệu đồng.

Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

