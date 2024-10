Xuất hiện thông tin trẻ em tại các trường mầm non địa bàn TP tỉnh Bắc Kạn uống sữa kém chất lượng, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh

Mới đây, dư luận ở Bắc Kạn xôn xao về việc một số trường mầm non trên địa bàn TP. Bắc Kạn cho trẻ uống sữa từ một sản phẩm "không đạt tiêu chuẩn". Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo ngại chất lượng, sức khỏe của con khi đang theo học các trường mầm non trên địa TP.



Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, sản phẩm sữa nói trên do một Công ty ở TP. Hồ Chí Minh sản xuất.

Trước những phản ánh trên, ngày 10/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo làm rõ sự việc.

Cụ thể, trước thông tin dư luận xã hội phản ánh việc các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn cho trẻ uống sữa từ một sản phẩm "không đạt tiêu chuẩn" như: Không có thông tin sản phẩm rõ ràng, không kiểm định từ cơ quan chức năng; sản phẩm sữa này từ một thương hiệu không rõ xuất xứ,... UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố về việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm; lấy mẫu sản phẩm sữa được phản ánh gửi cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định để xác minh và báo cáo kết quả xác minh về UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Sản phẩm sữa các phụ huynh phản ánh.

Đồng thời, UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non tại tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục mầm non; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất theo thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).



UBND các huyện rà soát, nắm thông tin về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có việc sử dụng các loại sữa trong thực đơn của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn...

Sở Y tế chủ động triển khai, hướng dẫn và tham mưu cho UBND tỉnh theo thẩm quyền để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xác minh sản phẩm sữa khi có tình huống phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định,...

Trước sự việc trên, ngày 8/10/2024, trao đổi với PV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sau khi nắm bắt được phản ánh, đơn vị đang cho kiểm tra. Đồng thời phối hợp với các đơn vị khác để lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm, khi nào có kết quả sẽ phản hồi thông tin.

Cùng ngày 8/10/2024, để có thông tin khách quan đa chiều, PV liên hệ với bà Cù Thị Huệ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Kạn, tuy nhiên không có phản hồi.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

