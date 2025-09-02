Mới nhất
Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Thứ ba, 14:28 02/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 1.

Sốt phát ban là tình trạng trẻ bị sốt kèm theo hiện tượng nổi ban trên da. Sốt ở trẻ sơ sinh nói riêng và trẻ nhỏ nói chung là một dấu hiệu cảnh báo có thể liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng, trong khi phát ban thể hiện sự thay đổi về màu sắc, hình dạng và cấu trúc bề mặt da.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 2.Cách phân biệt sốt phát ban, sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh sởi để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' đưa con đi viện

ĐXH - Bệnh sốt xuất huyết, sốt phát ban hay chân tay miệng... có những biểu hiện ban đầu là sốt cao nhưng bệnh này hoàn toàn khác nhau. Cần phân biệt để chủ động ứng phó kịp thời.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 3.4 nhóm thực phẩm tốt nhất cho trẻ bị sốt phát ban

Bên cạnh dùng thuốc thì chăm sóc dinh dưỡng là biện pháp cơ bản giúp trẻ bị sốt phát ban nhanh phục hồi và giảm nguy cơ biến chứng. Việc chế biến và lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng.


 

Bảo An
