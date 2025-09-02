Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Sốt phát ban là tình trạng trẻ bị sốt kèm theo hiện tượng nổi ban trên da. Sốt ở trẻ sơ sinh nói riêng và trẻ nhỏ nói chung là một dấu hiệu cảnh báo có thể liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng, trong khi phát ban thể hiện sự thay đổi về màu sắc, hình dạng và cấu trúc bề mặt da.