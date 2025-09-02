Mới nhất
5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Thứ ba, 07:00 02/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này - Ảnh 1.

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm nước tiểu giúp phát hiện sớm bệnh thận.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này - Ảnh 2.Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này - Ảnh 3.Người đàn ông 66 tuổi phải cắt bàng quang, suy thận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Một sai lầm khiến bệnh nhân phải cắt bỏ bàng quang là đã từ chối phẫu thuật bướu bàng quang và chỉ dùng thuốc điều trị tại nhà.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này - Ảnh 4.Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.

Bảo An
Tin liên quan

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Dù ăn đủ 3 bữa/ngày, có ăn vặt thêm và có tập gym đều đặn, anh H. vẫn chỉ nặng 38kg. Nghĩ mình gầy do cơ địa, nhưng đi khám mới biết mình mắc hội chứng tiêu hóa hiếm gặp.

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh xoang mũi mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thở, khứu giác và chất lượng cuộc sống.

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã điều trị thành công cho bệnh nhân 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp nhưng tự điều trị bằng thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba, di căn hai bên hạch.

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Từ những chấm đỏ nhỏ đến loét da khó lành, cơ thể luôn có cách báo động về viêm mao mạch hoại tử. Nhận biết sớm là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn hiếm gặp, nguyên nhân liên quan đến nhiễm khuẩn, stress và miễn dịch, với biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp
Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp

