Ý nghĩa đá Dzi 4 mắt Tây Tạng

Đá Dzi 4 mắt là gì?

Đá Dzi phong thủy còn được gọi là Mã Não Lạt Ma có nguồn gốc từ Tây Tạng. Loại đá này rất quý hiếm được nhiều người thờ phụng và lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do giúp loại đá này sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Loại đá này được phân thành nhiều loại tùy theo số mắt, theo quan niệm của Phật giáo Tây Tạng thì số mắt sẽ tương đương với tác dụng, ý nghĩa của đá. Đá Dzi 4 mắt là loại đá được nhiều người yêu thích bởi phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nguồn gốc đá Dzi Tây Tạng

Đá Dzi lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 2000 đến 1000 TCN, Dzi được tìm thấy chủ yếu ở Tây Tạng.

Một số người Tây Tạng tin rằng hạt Dzi được hình thành tự nhiên, không phải do con người tạo ra.

Mặc dù nguồn gốc địa lý của hạt dzi không chắc chắn, nhưng người ta chấp nhận rằng chúng đến từ Tây Tạng. Người Tây Tạng trân trọng những chuỗi hạt này và coi chúng là những viên ngọc quý cha truyền con nối. Bằng cách này, chúng đã tồn tại hàng nghìn năm, được đeo bởi rất nhiều người.

Truyền thuyết kể rằng, đôi khi những người chăn cừu và nông dân ở Tây Tạng tìm thấy những hạt Dzi trong đất hoặc trên đồng cỏ. Do đó, một số người Tây Tạng tin rằng hạt Dzi được hình thành tự nhiên, không phải do con người tạo ra.

Trong văn hóa Tây Tạng, ý nghĩa đá Dzi Tây Tạng được cho là có thể thu hút các vị thần hộ mệnh, hộ pháp hoặc thần linh, thậm chí là các vị bồ tát. Bởi vì điều này, các hạt Dzi luôn được mọi người trân trọng giữ gìn.

Vì sao nên chọn đá Dzi theo phong thủy?

Trong ngũ hành, mỗi một mệnh đều có những màu sắc tương sinh, tương khắc với nhau. Màu sắc có thể tương sinh với mệnh này nhưng cũng có thể tương khắc với mệnh kia.

Chính vì vậy, khi lựa chọn đá phong thủy hợp mệnh không phù hợp với tuổi của mình sẽ làm cho người đeo có thể gặp điều xui xẻo, không may trong cuộc sống.

Ý nghĩa phong thủy của đá Dzi 4

Đá Dzi 4 mắt ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy nhất định nên được rất nhiều người tìm mua và săn đón. Sở hữu loại đá này người dùng sẽ gặp nhiều điều may mắn và bình an trong cuộc sống. Những điều không may, tai ương, tai họa sẽ tự động tránh xa.

Bên cạnh đó, đá Dzi 4 mắt cũng giúp bảo vệ sức khỏe, tránh bệnh vặt cho người sử dụng. Viên đá Dzi 4 mắt này đặc biệt phù hợp cho những ai trong năm hạn/ tam tai hoặc phạm sao Thái Tuế.

Đồ hình của Dzi 4 mắt Tây Tạng

Dzi 4 mắt thường được thấy với hình ảnh các mắt đối xứng nằm ở dọc thân. Tuy nhiên, cũng có những viên Dzi 4 mắt với đồ hình lạ và hiếm, như Dzi 4 mắt bồ đề hoặc Dzi 4 mắt mandala. Nhưng dù cho có mang đồ hình nào, thì đá Dzi 4 mắt vẫn sẽ không thay đổi ý nghĩa là luôn bảo hộ người sở hữu chúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.