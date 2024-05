12 người chia nhau hơn 430 tỷ Vietlott trong một tháng: Ngưỡng mộ sự thông minh và tính toán để mang may mắn về tay

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/5/2024 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Trúng Vietlott, người đàn ông Hàn Quốc chia sẻ cách mua vé giúp thu bộn tiền GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

12 người trúng Vietlott trong một tháng

Tháng 4/2024 vừa qua Vietlott đã tìm ra 12 vị khách hàng may mắn trúng thưởng ở các loại hình xổ số. Đặc biệt giải Jackpot 1 - Power 6/55 có trị giá hơn 300 tỷ là giải thưởng xổ số lớn nhất lịch sử tại Việt Nam đã tìm về với 2 chủ nhân. Cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ và xem cách người chơi mang tiền tỷ về tay như thế nào?

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Theo đó, vào ngày 24/4, sản phẩm Max 3D+ của Vietlott kỳ QSMT #00760 đã có một có một khách hàng nhà mạng Viettel trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Khách hàng may mắn là anh Đ.V.D chủ thuê bao 097873xxxx (ĐKDT tại Nghệ An).

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, anh D. cho biết, khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và vui mừng. Lần này, anh chọn số dựa trên ngày tháng năm sinh của vợ mình và tin rằng những con số này sẽ mang lại may mắn cho anh.

Cuối cùng, anh Đ.V.D muốn nhắn nhủ đến những người chơi xổ số tự chọn của Vietlott rằng: "Không cần đầu tư quá nhiều tiền, chỉ cần chơi đều đặn và chọn số theo cách riêng của bạn, may mắn sẽ tự tìm đến".

Vietlott trao giải thưởng xổ số lớn nhất lịch sử tại Việt Nam

Ngày 23/4/2024, Chi nhánh TP.HCM (thuộc Công ty xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 1020 cho anh H. và anh H.L. với tổng giá trị giải thưởng hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

2 người chơi cùng chia nhau hơn 300 tỷ Vietlott.

Trước đó, tại kỳ QSMT số 1020 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác định có 2 người trúng Jackpot 1 với tổng giá trị giải thưởng là 314.186.714.850 đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định 2 người chơi trúng thưởng:

- Anh H. với tấm vé được phát hành tại Điểm bán hàng số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Anh H. đã mua vé bao nhiều bộ số nên tổng giá trị trúng thưởng là 159.607.357.425 đồng.

- Anh H.L. với tấm vé được phát hành tại Điểm bán hàng số 10 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6, TP. HCM với giá trị trúng thưởng là 157.093.357.425 đồng.

Anh H. là chủ một tiệm tạp hoá nhỏ TP.HCM. Anh là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ năm 2017 đến nay. Anh H. tự tay lựa chọn các con số may mắn của mình. Anh chia sẻ, khoảng 19h10, sau khi bán hàng thì ngồi nghỉ ngơi và dò số: "Lúc nhìn thấy tấm vé của mình trúng thưởng, tôi rất vui và đã gọi điện báo ngay cho gia đình và bạn bè". Anh dự định dành khoảng 30% số tiền thưởng để chăm lo cho anh chị em ruột cùng gia đình. Ngoài ra, anh sẽ để đầu tư làm ăn, mở rộng kinh doanh và làm các hoạt động từ thiện.

Anh H.L. làm công việc giao hàng tại TP.HCM. Mỗi ngày anh dành ra khoảng 50 nghìn đồng để mua vé số cầu may. Anh thường mua tại một điểm bán hàng quen. Anh H.L. chia sẻ: "Hôm đó mua vé xong tôi cất vào ví, cũng không để ý so kết quả. Do là điểm bán hàng quen nên có số điện thoại của tôi. Một, hai ngày sau thì điểm bán hàng có gọi cho tôi bảo Vietlott thông báo tấm vé số bán ra tại điểm trúng giải Jackpot 1, nên tôi kiểm tra tờ vé mình mua xem có trúng không. Thật bất ngờ, tôi kiểm tra tờ vé số và biết rằng mình đã trúng giải Jackpot có giá trị lớn như vậy". Anh H.L. cho biết, sẽ sử dụng số tiền này để mua nhà, và đầu tư kinh doanh.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh H. và anh H.L. đã trao tặng 2 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt và 500 triệu đồng đến Học viện cải lương.

Theo quy định, anh H. và anh H.L. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 31,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trúng Vietlott, người đàn ông Hàn Quốc chia sẻ cách mua vé giúp thu bộn tiền

Vào ngày 23/04/2024 Vietlott Chi nhánh Hải Phòng đã trao giải Jackpot 2, sản phẩm Power 6/55 trị giá 3.334.125.350 đồng cho khách hàng may mắn là anh B.S.M. Điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng tại địa chỉ 290 Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng với Vietlott, anh B.S.M cho biết, anh là một khách hàng quen của điểm bán nói trên và hay mua vé ở cửa hàng kết hợp thưởng thức lẩu nướng Hàn Quốc.

Nhiều người chơi trúng thưởng Vietlott với số tiền lớn.

Đúng với tinh thần chơi có trách nhiệm, anh B.S.M ủng hộ 10 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại phường Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh.

Theo quy định, anh M. có nghĩa vụ nộp 10% thuế thu nhập cá nhân và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 13/4/2024 sản phẩm Power 6/55 đã có một vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.334.125.350 đồng.

Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 29-36-37-38-40-42 | 46.

Bà nội trợ trúng Vietlott hơn 25 tỷ đồng

Ngày 17/4/2024, Vietlott đã tiến hành trao giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 1019 cho chị M. – chủ nhân thuê bao VinaPhone với giá trị giải thưởng hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định chị M. đã trúng giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 1019 ngày 09/4/2024 với giá trị trúng thưởng 25.409.725.000 đồng. Bộ số trúng thưởng là 04 – 12 – 22 – 27 – 44 – 51.

Chị M. hiện đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang. Chị làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh. Hai vợ chồng chị đều là người chơi quen thuộc của các loại hình xổ số tự chọn của Vietlott và duy trì thói quen mỗi ngày mua một hai vé để cầu may. Chị thường hay chọn mua số do máy tự chọn hoặc Thần Tài chọn.

Chị M. - chủ nhân thuê bao VinaPhone đã nhận giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số #01019 trị giá hơn 25 tỷ đồng.

Chị M. cho biết: "Hôm đó, tầm 4h chiều tôi chợt nhớ ra, nên đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS để mua vé. Tôi bấm tự chọn đến lần thứ 3 mới thấy dãy số ưng ý để mua. Tối đó, sau khi đưa con đi truyền thuốc về phòng nghỉ trong bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải và xác nhận giấy tờ cá nhân. Lúc đó tôi cũng bình tĩnh đọc số căn cước công dân để xác nhận thông tin. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi vào website Vietlott và ứng dụng kiểm tra lại thì mới thấy vui mừng khi biết mình đã trúng thưởng.

Thực sự tôi cảm thấy vui mừng xen lẫn một chút lo lắng khi trúng thưởng một số tiền quá lớn như vậy. Vui mừng vì số tiền này có thể giải quyết các khó khăn hiện tại của gia đình nhưng lo lắng về việc sử dụng số tiền này như thế nào cho hợp lý. Sau khi báo tin vui với chồng, hai vợ chồng tôi quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng".

Tại buổi lễ trao thưởng, chị M. có chia sẻ: "Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống chị đã nhận sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Do vậy chị ủng hộ quỹ Tâm Tài Việt 300 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội".

Theo quy định, chị M. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Kiên Giang, với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trúng Vietlott, người đàn ông không ngại tiết lộ cách chọn số mà ít ai chú ý tới

Theo đó, Vietlott chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành trao giải Jackpot 2, sản phẩm Power 6/55 trị giá 2.376.150.825 đồng (bao gồm các giải phụ) cho khách hàng may mắn là ông T.D.

Được biết, điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng tại địa chỉ Số 2D đường Lê Lai, phường 03, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng với Vietlott, ông T.D cho biết ông là một khách hàng quen của điểm bán, hay mua bao 8 và các vé lẻ. Dãy số mang lại may mắn lần này ông chọn là dãy số ông thường xuyên mua.

Đúng với tinh thần chơi có trách nhiệm, ông T.D. ủng hộ cho công tác an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 20.000.000 đồng. Theo quy định, ông T.D. có nghĩa vụ nộp 10 % thuế thu nhập cá nhân và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 11/4/2024 sản phẩm Power 6/55 đã tìm ra 4 khách hàng may mắn trúng cả giải Jackpot 1 và 2, với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 320 tỷ đồng.

Giải Jackpot 2 trị giá hơn 2 tỷ tìm ra 2 chủ nhân may mắn có tấm vé trùng với bộ số.

Tờ vé số may mắn có 6 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 1 và 2 là: 03-06-15-25-33-43 | 55.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Vietlott đã đã tiến hành trao giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 67.784.892.000 đồng kỳ quay số mở thưởng thứ #01018 cho anh M.T - chủ nhân thuê bao Viettel.

Chia sẻ về sự may mắn của mình, anh T. cho biết, tối hôm đó, anh T. đi nhậu với bạn bè. Sau khi về nhà anh đi ngủ và không kiểm tra điện thoại. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh T. mới xem tin nhắn và bất ngờ phát hiện mình đã trúng giải Jackpot 2 Vietlott trị giá hơn 67 tỷ đồng. Vô cùng vui mừng và hạnh phúc, anh đã báo tin cho bố mẹ và vợ biết.

Người trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp 10 thuế theo quy định của nhà nước.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần sẻ chia, anh T. ủng hộ vào quỹ Tâm Tài Việt 600 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.

Theo quy định, anh T. có nghĩa vụ nộp 10 % thuế thu nhập cá nhân và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 6/4/2024 sản phẩm Power 6/55 đã có 1 vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 67.784.892.000 đồng. Được biết tấm vé số này có giá trị lớn thứ 2 trong lịch sử giải Jackpot 2 của Vietlott.

Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 09-13-20-30-39-54 | 23.

