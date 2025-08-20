Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ
GDXH - Ngày 20/8, người dân lên núi Đại Huệ xã Hưng Nguyên, tinh Nghệ An phát hiện nhiều mảnh xương của người nằm rải rác trên bãi cỏ.
Sáng 20/8, trong lúc lên nghĩa trang trên núi Đại Huệ (thuộc huyện Hưng Nguyên cũ) thắp hương, người dân bất ngờ phát hiện một hộp sọ nằm giữa bãi cỏ, lập tức trình báo chính quyền.
Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm.
Khám nghiệm hiện trường, trong phạm vi khoảng 15-20 m², lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều phần xương người rải rác, một số đã bị cỏ cây phủ lấp. Bên cạnh có bộ quần áo nữ giới.
Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ, có thể tử vong khoảng ba tháng trước.
Sau khi phát hiện sự việc, người thân của nạn nhân đến hiện trường để nhận dạng mẫu vật.
Một số mẫu vật thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của người này.
Khu vực phát hiện cách quốc lộ 46 hơn một km, địa hình vắng vẻ, ít người qua lại.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướpPháp luật - 36 phút trước
GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.
Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 nămPháp luật - 39 phút trước
GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025Đời sống - 42 phút trước
GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.
Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên HòaĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaokePháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.
Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh BìnhĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.
Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.
Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy địnhThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.
Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTPháp luật - 4 giờ trước
Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.