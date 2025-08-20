Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ

Thứ tư, 17:26 20/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GDXH - Ngày 20/8, người dân lên núi Đại Huệ xã Hưng Nguyên, tinh Nghệ An phát hiện nhiều mảnh xương của người nằm rải rác trên bãi cỏ.

Sáng 20/8, trong lúc lên nghĩa trang trên núi Đại Huệ (thuộc huyện Hưng Nguyên cũ) thắp hương, người dân bất ngờ phát hiện một hộp sọ nằm giữa bãi cỏ, lập tức trình báo chính quyền.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện xương người.

Khám nghiệm hiện trường, trong phạm vi khoảng 15-20 m², lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều phần xương người rải rác, một số đã bị cỏ cây phủ lấp. Bên cạnh có bộ quần áo nữ giới.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ, có thể tử vong khoảng ba tháng trước.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân của nạn nhân đến hiện trường để nhận dạng mẫu vật.

Một số mẫu vật thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của người này.

Khu vực phát hiện cách quốc lộ 46 hơn một km, địa hình vắng vẻ, ít người qua lại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTBắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Song Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Cùng chuyên mục

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Xem nhiều

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thời sự

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Thời sự
Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Đời sống
Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự
Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top