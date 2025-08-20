Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ

Sáng 20/8, trong lúc lên nghĩa trang trên núi Đại Huệ (thuộc huyện Hưng Nguyên cũ) thắp hương, người dân bất ngờ phát hiện một hộp sọ nằm giữa bãi cỏ, lập tức trình báo chính quyền.



Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Khu vực phát hiện xương người.

Khám nghiệm hiện trường, trong phạm vi khoảng 15-20 m², lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều phần xương người rải rác, một số đã bị cỏ cây phủ lấp. Bên cạnh có bộ quần áo nữ giới.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ, có thể tử vong khoảng ba tháng trước.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân của nạn nhân đến hiện trường để nhận dạng mẫu vật.

Một số mẫu vật thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của người này.

Khu vực phát hiện cách quốc lộ 46 hơn một km, địa hình vắng vẻ, ít người qua lại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.