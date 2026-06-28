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Đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, hai vợ chồng thương vong

Chủ nhật, 14:32 28/06/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đầu kéo xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến hai vợ chồng thương vong, hai phương tiện hư hỏng.

Khoảng 4h20 ngày 28/6, tài xế N.V.T. (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 38H - 016.xx chở theo vợ là chị L.T.T. (SN 1987) đi giao bún cho các hàng quán.

Đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, hai vợ chồng thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL.

Khi lưu thông đến khu vực ngã ba Quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, xe tải do anh T. điều khiển va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào do ông Mr Kay SORPASEUTH (SN 1972, quốc tịch Lào) điều khiển, đang dừng đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, móp méo hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, hai vợ chồng thương vong - Ảnh 2.Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

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