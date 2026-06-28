Đâm vào xe đầu kéo dừng bên đường, hai vợ chồng thương vong

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Khoảng 4h20 ngày 28/6, tài xế N.V.T. (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 38H - 016.xx chở theo vợ là chị L.T.T. (SN 1987) đi giao bún cho các hàng quán.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL.

Khi lưu thông đến khu vực ngã ba Quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, xe tải do anh T. điều khiển va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào do ông Mr Kay SORPASEUTH (SN 1972, quốc tịch Lào) điều khiển, đang dừng đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, móp méo hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.