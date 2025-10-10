2 nguyên liệu rẻ tiền này đem xào lên, vị giòn tan, ngọt ngon và thơm phức khiến cơm được ăn hết sạch
Món ăn giòn tan, mềm mại, tươi ngon và thơm phức, đưa vị khiến bạn muốn ăn thêm cơm.
Trong nấu ăn, khi bạn khéo léo kết hợp nguyên liệu với nhau thì dù chỉ sử dụng những loại rau, thực phẩm đơn giản cũng sẽ cho ra món ăn ngon đậm đà. Nếu bạn muốn thử những món ăn mới, hãy bắt đầu với sự kết hợp giữa dưa chuột và hải sản theo công thức mà chúng tôi giới thiệu hôm nay. Món ăn giòn tan, mềm mại, tươi ngon và thơm phức, đưa vị khiến bạn muốn ăn thêm cơm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sau:
Nguyên liệu làm món dưa chuột xào râu mực
3 quả dưa chuột, một ít râu mực, 1 quả ớt đỏ, một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm, nước tương, muối, một ít tinh chất cốt gà, giấm balsamic, một ít bột năng và dầu ăn.
Cách làm món dưa chuột xào râu mực
Bước 1: Dưa chuột rửa sạch sau đó thái lát mỏng. Cho dưa chuột vào bát tô, rắc một chút muối vào rồi trộn đều, ướp trong khoảng 1 tiếng. Bước này giúp dưa chuột ráo nước, giòn hơn. Sau đó bạn rửa sạch dưa chuột nhiều lần để loại bỏ muối. Tiếp theo bạn cho dưa chuột đã rửa vào một tấm vải, bọc lại và dùng vật nặng ấn nhẹ cho bớt nước.
Bước 2: Râu chuột bạn rửa sạch, để ráo. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm một chút rượu nấu ăn rồi thả mực vào chần sơ. Vớt ra để ráo nước. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho hành lá và tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo cho ớt cắt miếng vào xào trên lửa lớn. Sau đó đổ râu mực đã chần ở bước trước vào chảo, xào trên lửa lớn, và rưới một ít giấm balsamic dọc theo mép chảo, đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm
Bước 3: Đổ dưa chuột đã vắt ráo nước vào, đảo đều trên lửa lớn. Sau đó, rắc chút muối và nước cốt gà, nước tương, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu chín và ngấm gia vị. Pha loãng một ít bột năng với một ít nước rồi cho vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Sau đó, lấy ra đĩa và thưởng thức.
Thành phẩm món dưa chuột xào râu mực
Hương thơm lan tỏa khắp phòng, vị cay nhẹ và kết cấu giòn tan của dưa chuột cùng mực là sự kết hợp hoàn hảo. Món ăn này rất hợp để ăn kèm với cơm và rất đáng thử. Dưa chuột trong công thức này được ngâm với muối để loại bỏ nước, sau đó bọc lại và ép cho đến khi ráo nước. Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm dưa chuột thái lát, phơi nắng, rồi ngâm vào nước lạnh cho mềm khi muốn ăn. Cách này sẽ ngon hơn.
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món dưa chuột xào râu mực!
Dầu ăn hết hạn dùng được không?Ăn - 2 giờ trước
Nhiều người có thói quen mua dầu ăn với số lượng lớn để dùng dần, dẫn đến tình trạng chưa kịp dùng hết đã quá hạn sử dụng; vậy, dầu ăn hết hạn dùng được không?
Món ăn Việt có tên nghe hết hồn, được xem như "tinh hoa ẩm thực" nhưng ngay cả người Việt cũng chưa chắc biết đếnĂn - 19 giờ trước
Tên gọi "bốc mả" hay "hài cốt" nghe thì hết hồn, ai dè lại là món ăn dân dã gắn liền với ký ức quán phở đêm của nhiều người Hà Nội xưa.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng - 22 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.
Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ senẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Được biết đến với hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng phong phú, củ sen có thể sáng tạo thành nhiều món ăn thanh đạm và độc đáo.
Hạn sử dụng của dầu ăn là bao lâu?Ăn - 1 ngày trước
Tùy vào loại dầu, cách chế biến và bảo quản, hạn sử dụng của dầu ăn có thể khác nhau nhưng nhìn chung khoảng thời gian này không dài.
7 món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tócĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein giúp nuôi dưỡng và tái tạo tế bào gốc của tóc, hỗ trợ tình trạng giảm rụng tóc.
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bãoĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.
Mẹ tôi cứ nấu món ăn này là 'hết bay' nồi cơm: Chỉ 10 phút mà nguyên liệu hòa quyện, tươi mát, rất sảng khoáiĂn - 1 ngày trước
Đây là một món canh rất đơn giản nhưng vẫn giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Vừa tươi mát, vừa thanh mát, ấm áp lại ngon miệng.
Loại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cho gan hoạt động, đồng thời góp phần làm giảm thiểu sự dung nạp các hợp chất gây hại cho gan, tạo điều kiện thuận lợi để gan phục hồi nhanh chóng.
Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhàĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Một ly nước đậu xanh nấu loãng mỗi ngày giúp thanh nhiệt, làm mát gan và cải thiện tình trạng mụn, nóng trong.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.