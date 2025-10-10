2 nguyên liệu rẻ tiền này đem xào lên, vị giòn tan, ngọt ngon và thơm phức khiến cơm được ăn hết sạch

Trong nấu ăn, khi bạn khéo léo kết hợp nguyên liệu với nhau thì dù chỉ sử dụng những loại rau, thực phẩm đơn giản cũng sẽ cho ra món ăn ngon đậm đà. Nếu bạn muốn thử những món ăn mới, hãy bắt đầu với sự kết hợp giữa dưa chuột và hải sản theo công thức mà chúng tôi giới thiệu hôm nay. Món ăn giòn tan, mềm mại, tươi ngon và thơm phức, đưa vị khiến bạn muốn ăn thêm cơm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sau:

Nguyên liệu làm món dưa chuột xào râu mực

3 quả dưa chuột, một ít râu mực, 1 quả ớt đỏ, một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm, nước tương, muối, một ít tinh chất cốt gà, giấm balsamic, một ít bột năng và dầu ăn.

Cách làm món dưa chuột xào râu mực

Bước 1: Dưa chuột rửa sạch sau đó thái lát mỏng. Cho dưa chuột vào bát tô, rắc một chút muối vào rồi trộn đều, ướp trong khoảng 1 tiếng. Bước này giúp dưa chuột ráo nước, giòn hơn. Sau đó bạn rửa sạch dưa chuột nhiều lần để loại bỏ muối. Tiếp theo bạn cho dưa chuột đã rửa vào một tấm vải, bọc lại và dùng vật nặng ấn nhẹ cho bớt nước.

Bước 2: Râu chuột bạn rửa sạch, để ráo. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm một chút rượu nấu ăn rồi thả mực vào chần sơ. Vớt ra để ráo nước. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho hành lá và tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo cho ớt cắt miếng vào xào trên lửa lớn. Sau đó đổ râu mực đã chần ở bước trước vào chảo, xào trên lửa lớn, và rưới một ít giấm balsamic dọc theo mép chảo, đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm

Bước 3: Đổ dưa chuột đã vắt ráo nước vào, đảo đều trên lửa lớn. Sau đó, rắc chút muối và nước cốt gà, nước tương, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu chín và ngấm gia vị. Pha loãng một ít bột năng với một ít nước rồi cho vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Sau đó, lấy ra đĩa và thưởng thức.

Thành phẩm món dưa chuột xào râu mực

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, vị cay nhẹ và kết cấu giòn tan của dưa chuột cùng mực là sự kết hợp hoàn hảo. Món ăn này rất hợp để ăn kèm với cơm và rất đáng thử. Dưa chuột trong công thức này được ngâm với muối để loại bỏ nước, sau đó bọc lại và ép cho đến khi ráo nước. Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm dưa chuột thái lát, phơi nắng, rồi ngâm vào nước lạnh cho mềm khi muốn ăn. Cách này sẽ ngon hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món dưa chuột xào râu mực!