Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Lẩu cháo Quán Sứ là một món ăn đặc trưng của Hà Nội, có vị ngọt thanh và đậm đà, thường được ăn kèm với nhiều loại topping và rau sống. Đây là một món ăn bổ dưỡng, ấm áp, có sự kết hợp của lẩu và cháo, phù hợp cho những ngày se lạnh. Lẩu cháo ở phố Quán Sứ được để trong những niêu đất nhỏ đun trên bếp than hoa. Thứ cháo trong nồi quyến rũ thực khách vì độ mềm sánh vừa phải, ngọt lịm vị sườn hầm mà càng đun lâu lại càng đậm đà. Lẩu cháo ăn chung với rau cải cúc và các loại nấm vô cùng hợp miệng.