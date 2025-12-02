Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách
GĐXH - Trời trở lạnh, nhiều người lại thèm được quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng từ từ những món rau, thịt tươi ngon để cảm nhận hương vị mùa đông đang đến gần.
Lẩu bò nhúng dấm Trần Xuân Soạn
Lẩu ếch Trúc Bạch
Lẩu riêu cua Phó Đức Chính
Lẩu cháo Quán Sứ
Lẩu Thái Quang Trung
Lẩu hít
Lẩu ốc chuối đậu ngõ Khương Thượng
