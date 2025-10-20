Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Thứ hai, 15:12 20/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.

Lần đầu nghe món cháo khoái Hải Phòng

Chúng tôi tới Hải Phòng khi chiều đang buông, bảo cậu lái xe tìm quán bánh đa cua Hải Phòng để thưởng thức. Cậu ấy bảo bánh đa cua buổi trưa ăn ngon, nhưng vừa mưa bão xong, trời chiều thì nên thưởng thức món cháo khoái Hải Phòng hợp lý hơn, ăn vào là... khoái...

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hànhGợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.

Cả nhóm lần đầu tiên nghe tên cháo khoái nên háo hức với món ăn lạ. Xe rẽ vào cái chợ thấy bảo là Lạc Viên. Mở cửa xe bước xuống đã nghe thơm thoảng mùi hành phi. Đảo mắt thấy trong làn khói thơm nghi ngút có bà cụ tóc bạc, tay đảo đều chiếc muôi gỗ trong nồi cháo đang sôi lục bục. Lạ là nồi cháo khoái có màu xanh ngọc. Cạnh đó, mấy phụ huynh đưa đón con đi học, các nam thanh nữ tú đang xì xụp bên bát cháo nóng nổi.

Thấy nhóm chúng tôi vào, bà cụ đon đả chào mời, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt đảo và múc cháo ra bát, rắc ít đậu xanh nắm, thêm lớp hành phi vàng ruộm... là mùi thơm dậy lên quyến rũ khứu giác, chẳng cần thịt cá mà thơm ngon ấm áp từ đầu lưỡi đến bụng và lan tỏa khắp cơ thể.

Người Hải Phòng tự hào với món cháo khoái đặc sản dân dã. Món cháo khoái Hải Phòng ngon chứa đựng cả sự thanh khiết, tinh tế và tấm lòng của người nấu. Món cháo khoái vốn là bữa xế bình dị, giờ thành biểu tượng của sự an nhiên, của niềm vui giản đơn trong ẩm thực đất cảng, là niềm khát nhớ của người Hải Phòng xa xứ.

Được biết, 1 tô cháo khoái Hải Phòng (khoảng 350ml) cung cấp khoảng 320–350 kcal, giàu đạm, chất xơ, vitamin nhóm B, canxi, kẽm, sắt – rất tốt cho tiêu hóa, nhẹ bụng mà vẫn đủ năng lượng - xứng đáng "ăn bát cháo này là thấy khoái liền". 

Bà bán cháo cũng góp chuyện, rằng cháo khoái Hải Phòng giờ ngoài cách nấu truyền thống, còn có cháo khoái "phiên bản hiện đại" – để ai xa quê cũng có thể nấu và "khoái" ngay từ thìa đầu tiên.

Cháo khoái Hải Phòng mang cái tên giản dị mà gợi cảm xúc gắn với đất cảng từ bao đời. Nồi cháo màu xanh sánh mịn, hòa cùng nước xương hầm, đậu xanh và hành phi đơn sơ mà tinh tế, thanh khiết, ăn rồi là thương nhớ mãi.

Cháo khoái Hải Phòng ăn là khoái và phiên bản hiện đại nấu với hải sản thành tinh túy mới của đất cảng - Ảnh 2.

Tô cháo khoái Hải Hải Phòng có màu xanh khác các loại cháo khác. Ảnh internet

Phân biệt cháo khoái với các loại cháo khác

Khác với cháo thông thường được nấu bằng hạt gạo, cháo khoái dùng bột gạo xay mịn (thường trộn gạo tẻ và gạo nếp). Nước nấu chào là nước xương hầm và nước rau xanh (làm từ rau ngót, lá dứa, hoặc cải bó xôi) để tạo cho nồi cháo có màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn màng, không lợn cợn hạt gạo.

Trên mặt cháo, người ta rắc "nắm đậu xanh" — làm từ đậu xanh hấp chín, nghiền nhuyễn, nắm lại và thái lát mỏng — cùng với hành phi vàng giòn. Chỉ vậy thôi, nhưng khi thìa cháo chạm môi, vị ngọt thanh của nước xương, bùi của đậu xanh, thơm của hành phi và mát của rau xanh hòa quyện, tạo cảm giác trơn mượt, dễ chịu và… "khoái" như tên gọi.

Cháo khoái so với các món cháo khác có khác biệt, có một số điểm nổi bật như sau:

Tiêu chíCháo khoáiCháo thông thường
Nguyên liệu chínhBột gạo xay mịn (có thể trộn gạo nếp + gạo tẻ)Gạo nguyên hạt (gạo tẻ, gạo nếp tùy loại cháo)
Cách nấuPha bột + nước xương, khuấy đều để không vón cụcGạo + nước, đun cho gạo nở, nhừ
Độ sánh, mịnSánh đặc, mịn, không hạt gạo, có độ “liền mạch”Có hạt gạo, nấu nhừ nhưng vẫn để hạt gạo nhìn thấy được
Màu sắcMàu xanh nhạt (từ lá rau ngót hoặc lá dứa) khi cho nước rau vào lúc cháo sắp chín.Màu trắng hoặc hơi ngà, tùy chất gạo và nước dùng
Vị & hươngVị ngọt thanh từ xương + vị bùi của đậu xanh + thơm của hành phi + nhẹ mùi rau xanhVị chủ đạo là vị ngọt hoặc đậm tùy loại cháo (cháo gà, cháo cá…)
Trang trí & ăn kèmCó đậu xanh thái lát, hành phiThường thêm thịt, cá, rau thơm, hành, tiêu… nhưng không có “nắm đậu xanh” đặc trưng của cháo khoái.

Vì dùng bột + nước rau để tạo màu, cháo khoái có màu xanh nhạt lạ mắt, và vì không có hạt gạo thô, khi ăn cảm nhận rõ độ sánh mịn "liền mạch". Hương vị cháo khoái đặc trưng ngọt thanh - bùi – thơm mùi hành, ăn một thìa trôi mượt xuống thực quản, để lại hậu vị thanh ngọt, dễ chịu và nhẹ bụng.

Cách nấu cháo khoái Hải Phòng

Cháo khoái – ăn là khoái, là thấy sống để khoái trong từng khoảnh khắc. Cháo khoái còn là nét văn hóa ẩm thực của người Hải Phòng: thanh khiết mà đậm đà, giản dị mà tinh tế từ nguyên liệu đến cách trình bày.

Nguyên liệu nấu cháo khoái chuẩn vị Hải Phòng

(cho 4–5 người ăn)

Xương ống hoặc sườn non: 800g

Gạo tẻ: 100g

Gạo nếp: 150g

Đậu xanh đãi vỏ: 250g

Rau ngót (hoặc lá dứa tươi): 150g

Hành tím khô 5 củ, muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, dầu ăn, hành lá.

Cách nấu cháo khoái

Bước 1 – Nấu nước xương

Chần sơ xương, rồi ninh 45 phút cùng 1,5 lít nước. Vừa đun vừ hớt bọt để lọc lấy nước trong.

Bước 2 – Làm nước rau xanh

Xay rau ngót (hoặc rau khác) với nước, lọc lấy 150ml nước cốt xanh đậm - để riêng cho cho vào nồi cháo khi gần chín.

Bước 3 – Chuẩn bị đậu xanh

Ngâm 2 giờ, hấp chín, nghiền nhuyễn, nắm thành khối rồi thái lát mỏng.

Bước 4 – Hòa bột nấu cháo khoái

Xay gạo nếp + gạo tẻ cùng 700ml nước, để lắng 30 phút rồi gạn lấy phần bột đặc.

Bước 5 – Nấu cháo

Đun sôi nước xương, vừa khuấy vừa đổ bột vào. Nấu nhỏ lửa khoảng 20 phút cho đến khi sánh mịn. Thêm nước rau xanh, nêm muối, hạt nêm, nước mắm. Khuấy nhẹ 5 phút rồi tắt bếp.

Bước 6 – Phi hành

Hành khô thái mỏng, phi vàng với dầu ăn.

Múc cháo ra bát, rắc đậu xanh, hành phi, tiêu, hành lá. Ăn nóng, cháo mịn như nhung, mùi thơm lan nhẹ.

Món cháo khoái Hải Phòng dân dã rất ấm lòng – bởi trong từng giọt cháo là tình người Hải Phòng, là sự tinh tế, khéo léo và niềm vui sống bình dị. Tên "khoái" như lời nhắc: hãy sống vui, ăn lành và tìm niềm vui trong từng điều nhỏ bé của cuộc sống.

Mẹo nhỏ

Dùng bột xay tươi giúp cháo mịn và ngọt tự nhiên hơn.

Không cho nước rau quá sớm để giữ màu tươi.

Có thể thêm tôm băm, thịt nạc hoặc sườn non ăn thêm cho ngon miệng.

Giải nỗi oan "lẳng lơ" cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhàiGiải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tửHoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.





Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Cùng chuyên mục

Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em

Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em

Ăn - 11 giờ trước

Một bát canh long nhãn táo đỏ trứng, chi phí rẻ mà hiệu quả bồi bổ khí huyết khiến nhiều chị em mê mẩn.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Soflavone và vitamin K từ loại thực phẩm này giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.

Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tây

Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tây

Ăn - 1 ngày trước

Dù là nấu ăn tại gia hay tụ bạn bè, những công thức nấu ăn sử dụng nguyên liệu khoai tây đều mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vị giác

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Với các nguyên liệu đơn giản, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh đơn giản, đầy đủ chất trong 20 phút.

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.

Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bận bịu công việc kinh doanh nhưng chị Thùy Linh (30 tuổi, Hà Nội) rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.

Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tóc

Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tóc

Ăn - 2 ngày trước

Nếu bạn muốn ăn đồ chua và ăn uống lành mạnh vào mùa thu, thì không cần phải nghĩ đến những món ăn cầu kỳ, phức tạp. Dưới đây là 3 món có vị chua rất dễ để tự làm.

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Xem nhiều

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top