3 ngày đêm thức trắng thực hiện 7 ca đại phẫu và lần ghép phổi đầu tiên ở miền Nam

Chiều 10/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, các y bác sĩ của bệnh viện đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành 2 đợt hiến - ghép tạng , mang cơ hội sống mới cho 7 bệnh nhân tại đơn vị và chuyển 5 phần tạng đến các bệnh viện khác trên cả nước.

Ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam

Theo đó, ngày 7/11, một nam bệnh nhân 49 tuổi (ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt. Sau khi nỗ lực cứu chữa bất thành, gia đình đã quyết định hiến tặng các bộ phận cơ thể của người bệnh.

Trước nghĩa cử cao đẹp này, Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý, hội chẩn đánh giá chức năng tạng và thông báo với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để tìm bệnh nhân phù hợp.

Ê-kíp y bác sĩ đã làm việc xuyên đêm. Đến rạng sáng 8/11, 4 ca ghép tại bệnh viện đã thành công, gồm 1 nam bệnh nhân (53 tuổi, ở Cần Thơ) được ghép tim; 2 bệnh nhân gồm nữ 48 tuổi (ở Đồng Nai) và nam 40 tuổi (ở Đồng Tháp) được ghép thận.

Đặc biệt, nam bệnh nhân 39 tuổi (ở TPHCM) đã trở thành người đầu tiên được ghép phổi thành công tại khu vực phía Nam. Đồng thời, 2 giác mạc được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Ca ghép phổi đầu tiên tại bệnh viện đánh dấu hành trình không ngừng nâng cao kỹ thuật chuyên môn, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến - ghép tạng ở khu vực phía Nam. Từ đó, làm tiền đề để tiếp tục viết nên những 'kỳ tích hồi sinh', mang cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật".

64 phút vận chuyển tim về TPHCM

Đêm 9/11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận thông tin về trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi (xã Long Hải, TPHCM) bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Sau khi ê-kíp điều trị đánh giá cơ hội cứu chữa của bệnh nhân là 0%, gia đình đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và 2 thận để cứu giúp những trường hợp có chỉ định ghép.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để tuyển chọn và điều phối tạng hiến theo quy định. Tim và 2 thận được điều phối cho đơn vị này, gan được chia đôi (1 phần gửi tới Bệnh viện Trung ương Huế và 1 phần gửi sang Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), phổi điều phối cho Viện Phổi Trung ương.

Ngay sau đó, Trung tâm Điều phối quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, lực lượng ở sân bay và Cảnh sát giao thông TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch tiếp nhận, điều phối, vận chuyển tạng hiến về các điểm tiếp nhận ở cả 3 miền.

Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, tim của người hiến được vận chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa về Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong 64 phút, kịp thời ghép cho bệnh nhân suy tim.

Đặc biệt, nhóm phẫu thuật viên từ Viện Phổi Trung ương không thể vào kịp để nhận phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển tạng phổi ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân.

Hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhờ nỗ lực của tất cả các bên, tổng cộng 12 phần tạng đã được ghép thành công cho bệnh nhân ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định thành công của 2 trường hợp hiến tạng liên tiếp không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế mà còn là minh chứng cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng.