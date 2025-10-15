3 thứ tuyệt đối không được dùng chung trong phòng tắm
GĐXH - Các chuyên gia cho rằng, các vật dụng vệ sinh cá nhân phổ biến trong phòng tắm như khăn tắm, bàn chải đánh răng hoặc dao cạo râu không nên được sử dụng chung.
Khi đi công tác và phải ở lại qua đêm, bạn quên mang theo khăn, bàn chải hay dao cạo. Bạn có thể muốn mượn của đồng nghiệp để tránh phải mua đồ mới chỉ dùng một đêm. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định 3 thứ vật dụng cá nhân phổ biến này trong phòng tắm tuyệt đối không được dùng chung để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Tiến sĩ danh dự Thea van de Mortel, Giáo sư danh dự về Điều dưỡng tại Đại học Griffith (Úc), đã viết trên trang The Conversation rằng, nhiều vi khuẩn, virus hoặc nấm gây bệnh thường ký sinh trên các vật liệu vải, nhựa và kim loại trong phòng tắm.
Các vi sinh vật gây bệnh này có thể tồn tại trên các bề mặt này trong thời gian dài. Điều đó có nghĩa là chúng có khả năng gây nhiễm trùng trong vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm.
Ví dụ, nấm Aspergillus có thể tồn tại trên vải và nhựa hơn một tháng. Một số vi khuẩn có thể tồn tại trên các bề mặt này trong vài năm. Nhiều loại virus có thể sống sót trên các vật liệu như gốm, kim loại, vải và nhựa từ vài giờ đến vài tháng.
Vậy, cụ thể việc sử dụng chung các vật dụng cá nhân như khăn tắm, bàn chải hoặc dao cạo râu có nguy cơ gì?
3 thứ tuyệt đối không nên dùng chung trong phòng tắm
1. Khăn tắm (Towels)
Một báo cáo ở Mỹ chỉ ra rằng, một nhóm cầu thủ bóng bầu dục trung học đã bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng). Những cầu thủ dùng chung khăn tắm có nguy cơ nhiễm vi khuẩn này cao gấp 8 lần so với các cầu thủ khác.
Staphylococcus aureus có thể gây ra bệnh ngoài da như chốc lở (impetigo). Trong những trường hợp hiếm hoi, nó có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và suy nội tạng đe dọa tính mạng.
Trong một nghiên cứu khác ở Mỹ, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 150 gia đình trong 12 tháng, mỗi gia đình đều có một trẻ em nhiễm Staphylococcus aureus. Họ phát hiện ra rằng, nguy cơ lây lan vi khuẩn này tăng lên đáng kể khi các thành viên trong gia đình dùng chung khăn tắm.
Mặc dù tắm bằng xà phòng và nước có thể làm giảm số lượng vi sinh vật trên da nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, môi trường ấm áp và ẩm ướt trong phòng tắm thông thường còn tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.
2. Bàn chải đánh răng (Toothbrushes)
Vi sinh vật có thể sống sót trên các vật cứng như bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng có thể gây chảy máu nướu, vì vậy không nên dùng chung bàn chải vì điều này có thể lây truyền các virus lây truyền qua đường máu, như viêm gan C.
Không phải tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm viêm gan C đều được xét nghiệm. Hơn nữa, ngay cả khi không có triệu chứng, người bệnh vẫn có khả năng lây nhiễm.
Bất kỳ vật dụng nào tiếp xúc với nước bọt (ví dụ: bàn chải đánh răng) cũng có thể lây truyền mầm bệnh. Những mầm bệnh này bao gồm virus Herpes Simplex loại 1 (HSV-1). Ngay cả khi không có dấu hiệu nhiễm HSV-1, bệnh nhân vẫn có thể truyền virus và lây nhiễm cho người khác.
Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bàn chải đánh răng có thể bị ô nhiễm bởi các vi khuẩn như Staphylococcus, E. coli và Pseudomonas. Số lượng HSV-1 trên bàn chải cũng đủ để gây nhiễm trùng. Loại virus này có thể tồn tại trên vật liệu nhựa từ 2 đến 6 ngày.
3. Dao cạo râu (Razors)
Vi sinh vật cũng có thể tồn tại trên các vật cứng như dao cạo râu. Hơn nữa, rất khó để tránh khỏi việc bị trầy xước khi sử dụng dao cạo. Do đó, việc dùng chung dao cạo râu có thể lây truyền các loại virus lây truyền qua đường máu.
Ai là nhóm người có nguy cơ nhiễm trùng cao?
Tiến sĩ Mortel cho biết, các nhóm sau đây đặc biệt dễ bị nhiễm trùng do dùng chung các vật dụng vệ sinh cá nhân:
Trẻ sơ sinh - Hệ thống miễn dịch của trẻ vẫn đang phát triển.
Người lớn tuổi - Chức năng miễn dịch suy giảm khi về già
Người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch - Bao gồm thuốc chống ung thư, corticosteroid uống và thuốc dùng sau khi cấy ghép nội tạng.
Bệnh nhân tiểu đường tuyp 2—Do lượng đường trong máu cao làm suy giảm chức năng của các tế bào miễn dịch và các phân tử liên quan.
Tiến sĩ Mortel kết luận: Nếu bạn dùng chung khăn tắm, bàn chải hay dao cạo râu với người khác, bạn sẽ thường xuyên tiếp xúc gần và chia sẻ vi sinh vật với họ. Mặc dù nguy cơ nhiễm trùng tổng thể là thấp, nhưng tốt nhất vẫn nên hình thành thói quen không bao giờ dùng chung các vật dụng vệ sinh cá nhân, nhất là 3 thứ nói ở trên.
Theo Abolouwang
Liều omega-3 nào có thể gây hại cho tim?Sống khỏe - 1 giờ trước
Mặc dù dầu cá chứa omega-3 nổi tiếng là có lợi cho tim mạch nhưng việc sử dụng liều lượng quá cao (thường là ≥4 gam/ngày) có thể dẫn đến các tác dụng phụ bất lợi, bao gồm tăng nguy cơ mắc hoặc tái phát rung nhĩ - một loại rối loạn nhịp tim.
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnhBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.
Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh nàySống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.
Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinhY tế - 16 giờ trước
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axitSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.
6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinhSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.
Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu ÁSống khỏe - 21 giờ trước
Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".
6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy timSống khỏe - 23 giờ trước
Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.
Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?Sống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.