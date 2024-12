4 khoản phí phải nộp khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư năm 2025

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được điều chỉnh mỗi năm 1 lần để phù hợp với giá đất thị trường. Hiện nay, theo bảng giá đất mới công bố của nhiều tỉnh thành phố, giá đất được điều chỉnh đều tăng cao so với bảng giá đất cũ. Đơn cử, tại Hà Nội, theo bảng giá đất mới được điều chỉnh từ ngày 20/12/2024 và áp dụng đến hết năm 2025, giá đất tại thủ đô Hà Nội đã tăng mạnh, tăng từ 190%-270% so với thời điểm trước, tương đương cao gấp 2-6 lần so với bảng giá đất cũ. Bảng giá đất tăng cũng khiến cho một số khoản phí mà người dân phải đóng khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư năm 2025 tăng theo. Cụ thể:

1. Tiền sử dụng đất

Hiện nay, Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính bằng Tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng trừ đi (-) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích sử dụng (nếu có).

Trong đó, Tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng bằng (=) Diện tích đất tính tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích (theo Điều 4 Nghị định 103/2024/NĐ-CP) nhân với (x) Giá đất tính tiền sử dụng đất (theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 103/2024/NĐ-CP).

Trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì Tiền sử dụng đất của đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích bằng Diện tích đất nhân với (x) Giá đất của loại đất nông nghiệp tương ứng trong bảng giá đất.

Trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: Tiền đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất = [Diện tích đất có thu tiền thuê đất x giá đất tương ứng với thời hạn cho thuê đất của đất trước khi chuyển mục đích]/thời hạn cho thuê đất của đất trước khi chuyển mục đích x thời hạn sử dụng đất còn lại.

2. Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ khi chuyển đất vườn lên đất thổ cư sẽ bằng Giá đất tại bảng giá đất nhân với Diện tích nhân với 0,5%.

3. Lệ phí cấp sổ đỏ

Hiện nay, theo quy định của từng tỉnh, thành phố mà mức thu Lệ phí cấp sổ đỏ sẽ khác nhau, tuy nhiên, theo quy định chung, mức lệ phí không vượt quá 100.000 đồng/lần cấp.

4. Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ là khoản thu nhằm đảm bảo việc thẩm định các điều kiện cần thiết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Hiện nay, mức phí thẩm định này cũng được quy định riêng tại từng địa phương, tùy thuộc vào chính sách cụ thể của tỉnh, thành phố.