5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công
GĐXH - Trong nghệ thuật nấu ăn, có một bí quyết nhỏ nhưng tinh tế, giúp món ăn giữ được trọn vẹn hương vị và giá trị dinh dưỡng – đó là kỹ thuật “nghỉ lửa” hay còn gọi là "lửa nghỉ". Không ồn ào như các bí quyết nêm nếm hay mẹo chế biến cầu kỳ, “nghỉ lửa” là cách nấu ăn thông minh, được nhiều đầu bếp truyền thống sử dụng, nhưng lại ít được nhắc đến trong bếp hiện đại.
Hiện tượng "áp suất ngược" - khoa học đằng sau bí quyết lửa nghỉ
Hiểu một cách đơn giản, “lửa nghỉ” hay "nghỉ lửa" là kỹ thuật tắt bếp khi món ăn vừa chín tới, sau đó đậy nắp và để nguyên trong nồi để thức ăn tiếp tục chín nhờ nhiệt lượng còn lại. Quá trình này thường kéo dài 3–10 phút tùy món, giúp thực phẩm giữ được màu sắc, độ tươi và hương vị mà không cần tiếp tục đun sôi hay đun kỹ quá mức.
Giáo sư Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu về vật lý thực phẩm, giải thích: "Khi món kho đang sôi, các phân tử trong thực phẩm (thịt, cá, đậu...) đang giãn nở vì nhiệt. Nếu tiếp tục đun sôi liên tục, các gia vị chỉ bám bề mặt mà khó thấm sâu vào trong. Ngược lại, khi tắt bếp giữa chừng, xảy ra hiện tượng 'áp suất ngược' - thực phẩm co lại khi nguội và 'hút' nước sốt vào bên trong như miếng bọt biển!" Nghiên cứu của Đại học Khoa học Ẩm thực Tokyo đã chứng minh: cùng một công thức thịt kho, nhóm áp dụng kỹ thuật "lửa nghỉ" (tắt bếp 10 phút giữa chừng) có độ thấm gia vị sâu hơn 2,8 lần so với nhóm nấu liên tục.
5 dấu hiệu nhận biết món kho áp dụng kỹ thuật "lửa nghỉ" thành công
Làm sao biết món kho của bạn đã thành công với kỹ thuật "lửa nghỉ"? Đây là 5 dấu hiệu không thể nhầm lẫn:
