Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thú

Thứ tư, 16:14 03/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ Singapore, chị Emma Phạm chia sẻ trên nhóm cộng đồng yêu bếp, chị chia sẻ rằng có những bữa cơm trong gia đình gần như không phải bỏ tiền mua thực phẩm, bởi tất cả đều đến từ tình cảm chân thành của những người hàng xóm xung quanh.

“Xóm tôi có một văn hóa rất đẹp là mọi người thường trao đổi, tặng nhau thực phẩm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhà nào có vườn rau thì hái mang sang cho hàng xóm, đủ ăn cả tuần vẫn chưa hết. Có nhà bố mẹ ở Malaysia nuôi tôm, thả cá, mỗi lần sang thăm con cháu lại mang theo hải sản rồi chia cho mọi người lấy thảo. Có người nuôi gà thả vườn, hễ gà đẻ nhiều trứng là lại mang sang biếu hàng xóm. Nhờ vậy mà có những bữa ăn gia đình thực sự không phải mua bất kỳ món thực phẩm nào ngoài gạo và hoa quả”, chị kể.

Điều khiến chị cảm động không chỉ là giá trị của những món quà quê giản dị mà còn là sự gắn kết giữa những con người sống xa quê hương. Những bó rau xanh, vài quả trứng gà, ít tôm cá hay những thức quà dân dã tuy không lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành giữa những người láng giềng.

Theo chị, cuộc sống hiện đại đôi khi khiến con người trở nên bận rộn và khép kín hơn. Chính vì thế, những nghĩa cử giản dị ấy càng trở nên đáng quý. Mỗi món quà được trao đi không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn mang đến cảm giác ấm áp, thân thuộc như đang sống giữa những người thân trong gia đình.

“Tôi rất trân trọng những bữa cơm thấm đẫm tình làng nghĩa xóm ở nơi đất khách quê người như vậy. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến cuộc sống trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn rất nhiều. Để rồi tôi nhận ra rằng, khi trao đi sự chân thành, điều nhận lại cũng luôn là những điều tốt đẹp”, chị xúc động chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà những bữa cơm “0 đồng” ấy không đơn thuần là những bữa ăn tiết kiệm chi phí, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, yêu thương và tinh thần sẻ chia vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là thứ gia vị đặc biệt khiến mỗi món ăn trở nên ngon hơn và mỗi bữa cơm trở nên đáng nhớ hơn.

Dưới đây là những mâm cơm gia đình "0 đồng" bạn tham khảo

Mâm cơm gia đình 1:

10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

10 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thú - Ảnh 1.


10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 11."Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.

10 Mâm cơm gia đình ' 0 đồng ' từ Singapore đậm chất Việt thú vị cho bữa ăn - Ảnh 12.8 mâm cơm gia đình vợ đảm làm cho chồng thích ăn cơm nhà

GĐXH - Chị Dung Nguyễn (Hà Nội) cho biết, niềm vui lớn nhất của chị mỗi ngày là được vào bếp chuẩn bị những bữa cơm gia đình và nhìn những người thân yêu thưởng thức món ăn do mình nấu.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

7 mâm cơm gia đình giúp gắn kết thành viên

12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

7 mâm cơm gia đình không lặp lại cho người "lười nghĩ"

7 mâm cơm gia đình không lặp lại cho người "lười nghĩ"

Cùng chuyên mục

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đình

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đình

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.

Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại học

Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại học

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc ôn luyện, nghỉ ngơi hợp lý thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giữ tinh thần tỉnh táo.

Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại học

Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại học

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Chè đậu đỏ hạt sen là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là cho các sĩ tử chuẩn bị kỳ thi đại học. Cùng tham khảo cách nấu món chè này trong bài viết sau.

Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biến

Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biến

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Ăn cơm trộn hạt có thực sự 'healthy'? 4 cách trộn cơm ăn vào là khoẻ

Ăn cơm trộn hạt có thực sự 'healthy'? 4 cách trộn cơm ăn vào là khoẻ

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, việc trộn các loại hạt và ngũ cốc vào cơm trắng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn, cách kết hợp này còn được cho là hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãn

Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.

"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.

Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hè

Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hè

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trái cây, rau củ là những món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, thế nên chị em nội trợ chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc tích trữ, bảo quản đúng cách.

Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóng

Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng, rau má còn là loại rau dân dã mọc hoang ở nhiều vùng quê. Loại rau dân dã này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ canh, gỏi đến nước uống.

Mẹo khử đắng măng tươi trong 10 phút: Giữ trọn độ giòn, không cần luộc lâu

Mẹo khử đắng măng tươi trong 10 phút: Giữ trọn độ giòn, không cần luộc lâu

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Măng tươi là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, từ canh măng, măng xào đến bún măng. Tuy nhiên, vị đắng đặc trưng khiến không ít người e ngại khi chế biến. Nhiều người chọn cách luộc đi luộc lại nhiều lần, vừa tốn thời gian lại dễ làm măng mềm nhũn, mất đi độ giòn tự nhiên.

Xem nhiều

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

Ăn

GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.

Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóng

Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóng

Ăn
10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

Ăn
"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

Ăn
8 mâm cơm gia đình vợ đảm làm cho chồng thích ăn cơm nhà

8 mâm cơm gia đình vợ đảm làm cho chồng thích ăn cơm nhà

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top