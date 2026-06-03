5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thú

“Xóm tôi có một văn hóa rất đẹp là mọi người thường trao đổi, tặng nhau thực phẩm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhà nào có vườn rau thì hái mang sang cho hàng xóm, đủ ăn cả tuần vẫn chưa hết. Có nhà bố mẹ ở Malaysia nuôi tôm, thả cá, mỗi lần sang thăm con cháu lại mang theo hải sản rồi chia cho mọi người lấy thảo. Có người nuôi gà thả vườn, hễ gà đẻ nhiều trứng là lại mang sang biếu hàng xóm. Nhờ vậy mà có những bữa ăn gia đình thực sự không phải mua bất kỳ món thực phẩm nào ngoài gạo và hoa quả”, chị kể.

Điều khiến chị cảm động không chỉ là giá trị của những món quà quê giản dị mà còn là sự gắn kết giữa những con người sống xa quê hương. Những bó rau xanh, vài quả trứng gà, ít tôm cá hay những thức quà dân dã tuy không lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành giữa những người láng giềng.

Theo chị, cuộc sống hiện đại đôi khi khiến con người trở nên bận rộn và khép kín hơn. Chính vì thế, những nghĩa cử giản dị ấy càng trở nên đáng quý. Mỗi món quà được trao đi không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn mang đến cảm giác ấm áp, thân thuộc như đang sống giữa những người thân trong gia đình.

“Tôi rất trân trọng những bữa cơm thấm đẫm tình làng nghĩa xóm ở nơi đất khách quê người như vậy. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến cuộc sống trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn rất nhiều. Để rồi tôi nhận ra rằng, khi trao đi sự chân thành, điều nhận lại cũng luôn là những điều tốt đẹp”, chị xúc động chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà những bữa cơm “0 đồng” ấy không đơn thuần là những bữa ăn tiết kiệm chi phí, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, yêu thương và tinh thần sẻ chia vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là thứ gia vị đặc biệt khiến mỗi món ăn trở nên ngon hơn và mỗi bữa cơm trở nên đáng nhớ hơn.

Dưới đây là những mâm cơm gia đình "0 đồng" bạn tham khảo

Mâm cơm gia đình 1:

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"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào? GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.