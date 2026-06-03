5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thú
GĐXH - Từ Singapore, chị Emma Phạm chia sẻ trên nhóm cộng đồng yêu bếp, chị chia sẻ rằng có những bữa cơm trong gia đình gần như không phải bỏ tiền mua thực phẩm, bởi tất cả đều đến từ tình cảm chân thành của những người hàng xóm xung quanh.
“Xóm tôi có một văn hóa rất đẹp là mọi người thường trao đổi, tặng nhau thực phẩm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhà nào có vườn rau thì hái mang sang cho hàng xóm, đủ ăn cả tuần vẫn chưa hết. Có nhà bố mẹ ở Malaysia nuôi tôm, thả cá, mỗi lần sang thăm con cháu lại mang theo hải sản rồi chia cho mọi người lấy thảo. Có người nuôi gà thả vườn, hễ gà đẻ nhiều trứng là lại mang sang biếu hàng xóm. Nhờ vậy mà có những bữa ăn gia đình thực sự không phải mua bất kỳ món thực phẩm nào ngoài gạo và hoa quả”, chị kể.
Điều khiến chị cảm động không chỉ là giá trị của những món quà quê giản dị mà còn là sự gắn kết giữa những con người sống xa quê hương. Những bó rau xanh, vài quả trứng gà, ít tôm cá hay những thức quà dân dã tuy không lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành giữa những người láng giềng.
Theo chị, cuộc sống hiện đại đôi khi khiến con người trở nên bận rộn và khép kín hơn. Chính vì thế, những nghĩa cử giản dị ấy càng trở nên đáng quý. Mỗi món quà được trao đi không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn mang đến cảm giác ấm áp, thân thuộc như đang sống giữa những người thân trong gia đình.
“Tôi rất trân trọng những bữa cơm thấm đẫm tình làng nghĩa xóm ở nơi đất khách quê người như vậy. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến cuộc sống trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn rất nhiều. Để rồi tôi nhận ra rằng, khi trao đi sự chân thành, điều nhận lại cũng luôn là những điều tốt đẹp”, chị xúc động chia sẻ.
Có lẽ vì thế mà những bữa cơm “0 đồng” ấy không đơn thuần là những bữa ăn tiết kiệm chi phí, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, yêu thương và tinh thần sẻ chia vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là thứ gia vị đặc biệt khiến mỗi món ăn trở nên ngon hơn và mỗi bữa cơm trở nên đáng nhớ hơn.
Dưới đây là những mâm cơm gia đình "0 đồng" bạn tham khảo
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đìnhĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.
Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại họcĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc ôn luyện, nghỉ ngơi hợp lý thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giữ tinh thần tỉnh táo.
Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại họcĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Chè đậu đỏ hạt sen là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là cho các sĩ tử chuẩn bị kỳ thi đại học. Cùng tham khảo cách nấu món chè này trong bài viết sau.
Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biếnĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.
Ăn cơm trộn hạt có thực sự 'healthy'? 4 cách trộn cơm ăn vào là khoẻĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, việc trộn các loại hạt và ngũ cốc vào cơm trắng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn, cách kết hợp này còn được cho là hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch.
Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.
"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.
Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trái cây, rau củ là những món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, thế nên chị em nội trợ chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc tích trữ, bảo quản đúng cách.
Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng, rau má còn là loại rau dân dã mọc hoang ở nhiều vùng quê. Loại rau dân dã này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ canh, gỏi đến nước uống.
Mẹo khử đắng măng tươi trong 10 phút: Giữ trọn độ giòn, không cần luộc lâuĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Măng tươi là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, từ canh măng, măng xào đến bún măng. Tuy nhiên, vị đắng đặc trưng khiến không ít người e ngại khi chế biến. Nhiều người chọn cách luộc đi luộc lại nhiều lần, vừa tốn thời gian lại dễ làm măng mềm nhũn, mất đi độ giòn tự nhiên.
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà NộiĂn
GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.