6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Tý
Theo phong thủy, gia chủ tuổi Tý nên chọn màu trắng, xám, ghi cho các vật dụng sinh hoạt, tạo điểm nhấn khi trang trí nội thất.
Đồng thời bạn nên bày thêm tượng chuột phong thuỷ hoặc tiền vàng ở gần cửa hoặc bàn làm việc để hút tài lộc. Tuy nhiên cần tránh bày quá nhiều vật khiến không gian rối, làm giảm hiệu quả phong thuỷ.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Sửu
Người tuổi Sửu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như tượng trâu hoặc cây phát tài nhằm giúp kích hoạt năng lượng tài lộc và sự thịnh vượng.
Bên cạnh đó, màu sắc phong thủy đóng vai trò quan trọng. Ví dụ người tuổi Sửu mệnh Thổ nên chọn các màu đỏ, hồng, tím, cam nâu để phù hợp với mệnh Thổ của mình, hoặc các màu đỏ, cam thuộc hành Hỏa để kích thích sự phát triển và may mắn.
Gia chủ tuổi Sửu mệnh Thổ có thể sử dụng đệm ghế màu cam hoặc khăn trải bàn màu vàng đất và chọn các vật phẩm trang trí như tượng trâu phong thủy hoặc đồng tiền để tạo không gian vượng tài.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Dần
Phong thủy cho biết, gia chủ tuổi Dần nên đặt tượng hổ hoặc hình ảnh con hổ ở những vị trí dễ thấy, đặc biệt là gần cửa chính, trên bàn làm việc, kệ sách... Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng nên chú ý đến màu sắc phong thủy - màu xanh nước biển, màu đen và xanh lục, vì chúng thuộc hành Mộc và Thủy, hỗ trợ năng lượng phát triển và giữ vững tài lộc.
Gia chủ cần lưu ý việc duy trì không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và tránh bày trí quá nhiều vật dụng không cần thiết sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn.
Gia chủ tuổi Dần có thể sử dụng thảm trải sàn màu xanh lá cây hoặc bày thêm một chiếc đèn trang trí màu vàng nhạt ở bàn làm việc. Chọn các vật phẩm như tượng hổ phong thủy hoặc một vài đồng tiền vàng để hỗ trợ việc thu hút tài lộc.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Mão
Một trong những cách hiệu quả nhất là sử dụng các vật phẩm phong thủy như tượng mèo Thần tài hoặc các linh vật như thỏ, rùa, hoặc cá chép. Tượng mèo Thần tài đặt ở cửa ra vào hoặc góc tài lộc trong nhà sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
Đối với người tuổi Mão, các màu sắc như đen, xanh nước biển, xanh lục là những màu sắc hợp phong thủy, vì chúng giúp tạo sự hài hòa, thu hút tài lộc và may mắn. Màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng còn mang đến cảm giác thư giãn và dễ chịu, giúp không gian sống luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn
Để khai mở vận khí và gia tăng thịnh vượng cho người tuổi Thìn, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy mang tính biểu tượng quyền lực và thịnh vượng, như tượng rồng, đồng tiền cổ hoặc tượng kỳ lân. Theo phong thủy, bạn nên đặt tượng rồng ở vị trí trang trọng trong nhà hoặc văn phòng sẽ giúp kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc dồi dào và hỗ trợ sự nghiệp thăng tiến.
Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng các màu như vàng, cam, đỏ và tím thuộc hành Hỏa trong các vật dụng hằng ngày như rèm cửa, nệm ghế, chén, dĩa... phù hợp với mệnh của tuổi Thìn.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Tỵ
Gia chủ tuổi Tỵ nên sử dụng các màu xanh lục, đỏ, hồng, tím cam làm điểm nhấn trong thiết kế nội thất, vật dụng trong không gian sống, đặc biệt là trong phòng làm việc hoặc nơi tiếp khách.
Đồng thời, việc đặt thỏi vàng hoặc đồng xu ở những vị trí dễ thấy, như trên bàn làm việc hoặc gần cửa chính, sẽ giúp thu hút năng lượng tài chính, mang lại sự thăng tiến trong sự nghiệp.
Bên cạnh việc sử dụng vật phẩm và màu sắc phong thủy, người tuổi Tỵ cần chú ý đến việc bố trí không gian sống sao cho thông thoáng, sạch sẽ và gọn gàng. Tránh để các góc khuất hoặc vật cản trong nhà vì chúng sẽ làm chặn dòng năng lượng tài lộc. Các vật phẩm phong thủy cần được đặt ở vị trí thuận lợi và dễ nhìn, giúp thu hút năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh ChâuỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Những hình ảnh về tư gia của chú rể Phát Nguyễn khiến cộng đồng mạng sửng sốt.
Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàuỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệpỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.
Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Ngoài sử dụng tỏi để giải trừ tà khí, hung sát không lành để không ảnh hưởng đến đường tài lộc của gia chủ, thì dưới đây là những lưu ý khác để ban Thần tài nhà bạn không bao giờ bị mất lộc.
MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ MC xinh đẹp mua được căn nhà đầu tiên của mình khi ở tuổi 24.
'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy thờ cúng, Cốt Thất Bảo được xem là vật phẩm linh thiêng, giữ vai trò quan trọng trong việc an vị bát hương và tôn tượng.
Hệ lụy ban thờ Thần tài đặt dưới gầm cầu thang nhiều người mắc phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thời buổi tối giản không gian sống hiện nay, có không ít những thiết kế bố cục sắp xếp ban thờ Thần tài dưới gầm cầu thang với mong muốn giản đơn hóa các công trình trong nhà. Quan điểm này có thực sự tốt hay không, hãy đọc bài viết sau.
Cách đặt tên công ty theo phong thủy mà các chủ doanh nghiệp nên lưu ýỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy doanh nghiệp, tên công ty chính là “linh hồn thương hiệu”, mang năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và con đường phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là cách đặt tên công ty theo phong thủy.
Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.
Ban Thần tài để cây gì thích hợp thu hút tài lộc, may mắn?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình và những người làm kinh doanh thường rất chú ý đến bàn thờ Thần tài, thổ công. Bên cạnh đó, họ cũng tìm mua một số loại cây để bàn thờ Thần tài. Hãy cùng tìm hiểu lý do nên đặt cây phong thủy lên bàn thờ trong bài viết dưới đây.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.