Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻ
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Ở tuổi lên 7, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã cao lớn, khỏe mạnh nhưng Tiến Minh (cậu bé ở Hà Nội) chỉ nặng vỏn vẹn 8kg. Thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều so với lứa tuổi khiến em khiến em trở thành "giáo sư tí hon" trong mắt nhiều người, nhưng phía sau dáng vẻ ấy là hành trình đầy nước mắt với căn bệnh hiếm: ruột búi bẩm sinh.
Chia sẻ với chị Lan (mẹ của bé Tiến Minh) chị cho biết, căn bệnh ruột búi được phát hiện khi bé Tiến Minh mới chỉ 2 tuổi rưỡi. Sau một thời gian dài khi thấy con mình chậm lớn, viêm đường ruột và không tăng cân, chị Lan đã quyết định đưa con đi khám và ngỡ ngàng nhận kết quả con trai không may bị mắc căn bệnh hiếm.
Chị Lan chia sẻ:"Lúc nhận kết quả xét nghiệm từ Hàn Quốc, tôi thực sự sốc. Tỷ lệ mắc bệnh chỉ 1/50.000 - 1/100.000. Tôi từng nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật rằng con đã lấy hai đoạn gen lỗi từ bố mẹ và bị bệnh".
Theo chị Lan, trước đây, bé Tiến Minh chưa thể ăn uống bình thường được như bây giờ, con chỉ ăn được cháo loãng và uống sữa. Điều này khiến vợ chồng chị Lan đã nhiều ngày sốt ruột và vô cùng lo lắng. Giờ đây con được nhiều hơn trước nhưng gia đình vẫn luôn trong trạng thái phải canh chừng và lo lắng. Nếu ăn món gì lạ, con dễ bị viêm đường ruột và phải nhập viện" - chị Lan cho biết.
Dù mang bệnh, ánh mắt Minh vẫn trong veo và kiên cường. Nhưng lúc này, chị Lan hiểu chị là chỗ dựa lớn nhất, luôn sát cánh cùng con từng bữa ăn, giấc ngủ. Chị chia sẻ: "Chỉ cần con mỉm cười, tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành".
Hiện nay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm cho bệnh ruột búi của bé Tiến Minh. Gia đình vẫn đang chăm sóc theo hướng theo dõi phản ứng của cơ thể, tăng cường dinh dưỡng và tăng cường đi khám định kỳ cho bé.
Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch (Bệnh viện Nhi Đồng 2): "Việc chẩn đoán tiền sản sớm và sự phối hợp gắn kết các bác sĩ sản - bác sĩ nhi khoa sẽ mang tính chủ động, có kế hoạch điều trị đúng, kịp thời cho trẻ sơ sinh nhằm tránh các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong. Những trường hợp không có chẩn đoán tiền sản hay có sự chậm trễ bỏ sót, biến chứng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhiều trường hợp rất nặng nề nguy cơ tử vong cao".
Có thể thấy, việc khám tầm soát bệnh cho trẻ là cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể của các con. Bởi không phải lúc nào triệu chứng cũng rõ ràng, nhiều căn bệnh âm thầm tiến triển, chỉ đến khi bùng phát mới kịp phát hiện thì đã muộn. Khám định kỳ, theo dõi sát sao cân nặng, chiều cao và thói quen ăn uống sẽ giúp cha mẹ kịp thời nhận ra bất thường, để con có cơ hội điều trị hiệu quả và phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa.
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 1 giờ trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.
10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!Bệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - 10 mối nguy hiểm đáng sợ của việc nhịn tiểu: không chỉ là viêm bàng quang! Nó có thể gây hại cho hệ tim mạch và thậm chí dẫn đến suy thận.
Ca mổ đặc biệt: Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân gù vẹo cột sống, lưng gập gần 90 độBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị gù vẹo cột sống nặng (lưng gập gần 90 độ), bệnh nhân này chỉ nằm được nghiêng, không thể nằm ngửa hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải chọn tư thế nửa nằm, nửa ngồi để gây mê và đặt ống nội khí quản.
Cảnh giác với viêm gan B mạn tính tiến triển ung thư gan: Người bệnh viêm gan B cần biết điều này!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị viêm gan B mạn tính được phát hiện ung thư gan ung thư gan ở giai đoạn sớm ngay khi còn chưa xơ gan trong lần đi khám gần đây.
Sỏi bàng quang có nguy hiểm không? Những sự thật gây sốc về sỏi bàng quangBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sỏi bàng quang có thể tấn công bạn từ những thói quen nhỏ nhất, khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng nếu bỏ qua dấu hiệu ban đầu.
5 lợi ích của xét nghiệm HIV sớm trong thai kỳBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Trong lộ trình hướng tới mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Việt Nam, xét nghiệm HIV sớm trong thai kỳ được coi là bước then chốt, quyết định hiệu quả chăm sóc và điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV.
5 triệu chứng cảnh báo thiếu sắt ở trẻ em cha mẹ dễ bỏ qua và cách bổ sung an toànBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thiếu sắt ở trẻ em có thể gây chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Cha mẹ cần nhận biết 5 dấu hiệu sớm và bổ sung đúng cách để con khỏe mạnh.
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.