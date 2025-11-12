Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Thứ tư, 18:32 12/11/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.

7 bí quyết đơn giản để đốt mỡ bụng mỗi ngày

Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Ăn quá nhiều đồ ngọt, thức khuya, ít vận động hay stress kéo dài đều khiến vòng eo "cứng đầu" hơn. Thói quen hàng ngày là chìa khóa để cơ thể bạn tự nhiên đốt mỡ bụng hiệu quả.

Những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán sẽ tạo ra kết quả lớn. Uống đủ nước, ăn uống cân bằng, vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và kiểm soát stress là những thói quen đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp giảm mỡ bụng một cách tự nhiên và bền vững.

Kiên trì áp dụng các thói quen này mỗi ngày, bạn sẽ thấy vòng eo thon gọn dần, cơ thể khỏe mạnh hơn và tinh thần tràn đầy năng lượng. Giảm mỡ bụng không phải cực hình mà là hành trình chăm sóc cơ thể từ những điều đơn giản nhất.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

7 thói quen giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 1.Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân

GĐXH - Thức dậy buổi sáng mà vẫn băn khoăn không biết ăn gì vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân? Đừng lo! Dưới đây là những thực phẩm kết hợp giúp bạn tạo nên bữa sáng giàu dinh dưỡng, no lâu, nạp năng lượng cho ngày dài mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!

8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ qua

Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ qua

Cùng chuyên mục

Nhồi máu cơ tim cấp: 3 lần ngưng tim, người bệnh thoát chết ngoạn mục

Nhồi máu cơ tim cấp: 3 lần ngưng tim, người bệnh thoát chết ngoạn mục

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 30 phút cấp cứu ngạt thở, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tuần hoàn 3 lần liên tiếp may mắn thoát chết.

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.

Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.

Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵ

Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.

Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Uống nước cần tây vào buổi sáng hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.

Xem nhiều

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Bệnh thường gặp
Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Bệnh thường gặp
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top