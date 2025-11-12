7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày
GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.
7 bí quyết đơn giản để đốt mỡ bụng mỗi ngày
Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Ăn quá nhiều đồ ngọt, thức khuya, ít vận động hay stress kéo dài đều khiến vòng eo "cứng đầu" hơn. Thói quen hàng ngày là chìa khóa để cơ thể bạn tự nhiên đốt mỡ bụng hiệu quả.
Những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán sẽ tạo ra kết quả lớn. Uống đủ nước, ăn uống cân bằng, vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và kiểm soát stress là những thói quen đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp giảm mỡ bụng một cách tự nhiên và bền vững.
Kiên trì áp dụng các thói quen này mỗi ngày, bạn sẽ thấy vòng eo thon gọn dần, cơ thể khỏe mạnh hơn và tinh thần tràn đầy năng lượng. Giảm mỡ bụng không phải cực hình mà là hành trình chăm sóc cơ thể từ những điều đơn giản nhất.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Nhồi máu cơ tim cấp: 3 lần ngưng tim, người bệnh thoát chết ngoạn mụcBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Sau 30 phút cấp cứu ngạt thở, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tuần hoàn 3 lần liên tiếp may mắn thoát chết.
Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắmBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm nàyBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trongBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quảBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Uống nước cần tây vào buổi sáng hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.
Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quảBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.