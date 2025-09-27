Mới nhất
8 cách làm món gỏi ngon, không bị ra nước

Thứ bảy, 08:07 27/09/2025 | Ăn
GĐXH - Gỏi là món ăn thanh mát, giòn ngon, hòa quyện giữa vị chua, cay, mặn, ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu không biết cách chế biến, gỏi dễ bị chảy nước, làm mất đi độ ngon. Hãy áp dụng ngay 8 mẹo sau để có món gỏi hoàn hảo!

1. Chọn nguyên liệu tươi ngon

Nguyên liệu chính của món gỏi là rau củ, thịt, hải sản… Cần chọn nguyên liệu tươi, không bị dập nát. Rau củ giòn sẽ giúp món gỏi ngon miệng hơn và hạn chế ra nước.

8 Cách làm món gỏi ngon không bị ra nước , giữ độ giòn hấp dẫn - Ảnh 1.

2. Rau củ cần sơ chế đúng cách

Các loại rau củ như bắp cải, dưa leo, cà rốt, hành tây… cần được cắt sợi và xử lý đúng cách:

Dưa leo: Bỏ ruột, rắc chút muối, để vài phút rồi vắt nhẹ cho ra bớt nước. Hành tây: Ngâm với nước đá hoặc giấm đường để giữ độ giòn, không bị hăng. Bắp cải: Ngâm nước muối loãng để giòn hơn trước khi trộn gỏi.

3. Trộn nguyên liệu với chút muối trước khi pha nước trộn

Rau củ khi trộn gỏi dễ ra nước, vì vậy hãy ướp với chút muối trước 5-10 phút rồi vắt nhẹ để loại bỏ bớt nước thừa. Điều này giúp gỏi giòn, không bị nhão khi trộn nước sốt.

8 Cách làm món gỏi ngon không bị ra nước , giữ độ giòn hấp dẫn - Ảnh 2.

4. Làm khô nguyên liệu trước khi trộn

Sau khi sơ chế, rau củ cần được để ráo nước hoàn toàn. Bạn có thể dùng khăn giấy thấm bớt nước để gỏi không bị chảy nước sau khi trộn.

5. Pha nước trộn gỏi đậm đà

Nước trộn gỏi quyết định đến độ ngon của món ăn. Công thức phổ biến gồm: nước mắm, đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh hoặc giấm. Hòa tan trước khi rưới vào gỏi để gia vị thấm đều.

8 Cách làm món gỏi ngon không bị ra nước , giữ độ giòn hấp dẫn - Ảnh 3.

6. Chỉ trộn gỏi ngay trước khi ăn

Món gỏi ngon nhất khi vừa trộn xong. Không nên trộn quá sớm vì rau củ sẽ tiết nước làm món ăn bị nhạt và kém hấp dẫn. Nếu cần chuẩn bị trước, hãy để riêng nguyên liệu và nước trộn, khi ăn mới trộn đều.

7. Sử dụng lạc, hành phi, rau thơm đúng cách

Các loại rau thơm như húng quế, ngò gai, rau răm nên được cắt nhỏ và cho vào sau cùng để giữ hương vị tươi mới. Lạc rang, hành phi giúp tăng độ bùi béo và làm món gỏi hấp dẫn hơn.

8. Không trộn quá nhiều nước sốt

Nước trộn gỏi nên vừa đủ để các nguyên liệu thấm vị mà không bị ướt nhão. Hãy rưới từng chút một, đảo đều, nếu thấy chưa đủ thì thêm dần.

8 Cách làm món gỏi ngon không bị ra nước , giữ độ giòn hấp dẫn - Ảnh 4.Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

GĐXH - Nhiều người có thói quen vò rau ngót trước khi nấu nhưng nếu không biết cách dễ làm hao hụt dinh dưỡng.

8 Cách làm món gỏi ngon không bị ra nước , giữ độ giòn hấp dẫn - Ảnh 5.Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hóa chất

GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.

Phương Nghi (t/h)
