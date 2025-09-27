8 cách làm món gỏi ngon, không bị ra nước
GĐXH - Gỏi là món ăn thanh mát, giòn ngon, hòa quyện giữa vị chua, cay, mặn, ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu không biết cách chế biến, gỏi dễ bị chảy nước, làm mất đi độ ngon. Hãy áp dụng ngay 8 mẹo sau để có món gỏi hoàn hảo!
1. Chọn nguyên liệu tươi ngon
Nguyên liệu chính của món gỏi là rau củ, thịt, hải sản… Cần chọn nguyên liệu tươi, không bị dập nát. Rau củ giòn sẽ giúp món gỏi ngon miệng hơn và hạn chế ra nước.
2. Rau củ cần sơ chế đúng cách
Các loại rau củ như bắp cải, dưa leo, cà rốt, hành tây… cần được cắt sợi và xử lý đúng cách:
Dưa leo: Bỏ ruột, rắc chút muối, để vài phút rồi vắt nhẹ cho ra bớt nước. Hành tây: Ngâm với nước đá hoặc giấm đường để giữ độ giòn, không bị hăng. Bắp cải: Ngâm nước muối loãng để giòn hơn trước khi trộn gỏi.
3. Trộn nguyên liệu với chút muối trước khi pha nước trộn
Rau củ khi trộn gỏi dễ ra nước, vì vậy hãy ướp với chút muối trước 5-10 phút rồi vắt nhẹ để loại bỏ bớt nước thừa. Điều này giúp gỏi giòn, không bị nhão khi trộn nước sốt.
4. Làm khô nguyên liệu trước khi trộn
Sau khi sơ chế, rau củ cần được để ráo nước hoàn toàn. Bạn có thể dùng khăn giấy thấm bớt nước để gỏi không bị chảy nước sau khi trộn.
5. Pha nước trộn gỏi đậm đà
Nước trộn gỏi quyết định đến độ ngon của món ăn. Công thức phổ biến gồm: nước mắm, đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh hoặc giấm. Hòa tan trước khi rưới vào gỏi để gia vị thấm đều.
6. Chỉ trộn gỏi ngay trước khi ăn
Món gỏi ngon nhất khi vừa trộn xong. Không nên trộn quá sớm vì rau củ sẽ tiết nước làm món ăn bị nhạt và kém hấp dẫn. Nếu cần chuẩn bị trước, hãy để riêng nguyên liệu và nước trộn, khi ăn mới trộn đều.
7. Sử dụng lạc, hành phi, rau thơm đúng cách
Các loại rau thơm như húng quế, ngò gai, rau răm nên được cắt nhỏ và cho vào sau cùng để giữ hương vị tươi mới. Lạc rang, hành phi giúp tăng độ bùi béo và làm món gỏi hấp dẫn hơn.
8. Không trộn quá nhiều nước sốt
Nước trộn gỏi nên vừa đủ để các nguyên liệu thấm vị mà không bị ướt nhão. Hãy rưới từng chút một, đảo đều, nếu thấy chưa đủ thì thêm dần.
