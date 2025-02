8 thực phẩm rẻ tiền giúp thải độc sau Tết cực tốt, đang bán đầy chợ Việt

4 loại đồ uống dùng càng nhiều gan càng nhanh xác xơ, loại thứ 2 khiến ai cũng bất ngờ Sức khỏe của gan phụ thuộc rất nhiều vào thói quen ăn uống hằng ngày. Đôi khi, đồ uống vốn tốt nhưng uống quá nhiều hay pha sai cách có thể trở thành gánh nặng cho gan.

Tết với những bữa ăn thiếu cân bằng, nhiều chất béo, chất đạm, thiếu rau xanh nên nhiều người cảm thấy nặng nề, mệt mỏi.

Để giúp nhanh lấy lại năng lượng cho cơ thể, các chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ những mẹo thải độc cơ thể bằng các loại thực phẩm đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm như:

Nước lọc

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, dù không phải một loại thực phẩm nhưng nước là thành phần rất quan trọng của cơ thể. Nước giúp làm loãng chất nhầy và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Chuyên gia khuyến khích bạn nên uống 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các thực phẩm chứa lượng nước cao như dưa chuột hay dưa hấu.

Củ gừng

Ảnh minh họa

Gừng là thực phẩm bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong nhà của mình. Đây là chất chống viêm tự nhiên. Bên cạnh đó, loại thực phẩm bình dân này còn giúp cải thiện lưu thông máu, loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Bạn có thể dùng chúng để pha trà gừng hoặc sử dụng như một loại gia vị trong các món ăn hàng ngày.

Củ nghệ

Ảnh minh họa

Curcumin được tìm thấy trong củ nghệ, đây là hoạt chất nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống lại stress oxy hóa do độc tố, chất ô nhiễm gây ra. Cơ thể sẽ dễ bị tổn thương nếu thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm hay khói thuốc lá trong các buổi gặp mặt. Vậy nên đây là hoạt chất cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân xấu gây nên.

Củ tỏi

Ảnh minh họa

Allicin là hợp chất hoạt động như một loại kháng sinh được tìm thấy trong tỏi. Ngoài tăng cường hệ miễn dịch, tỏi còn có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn có hại. Bạn có thể sử dụng tỏi như một loại gia vị trong các món xào, nướng.

Trà xanh

Ảnh minh họa

Đây là thực phẩm có giàu chất chống oxy hoá, đặc biệt là catechin, giúp bảo vệ mô phổi và giảm viêm. Ngoài ra, trà xanh có tác dụng thải độc nhẹ, tăng cường chức năng gan và thận.

Các loại rau xanh

Các loại rau có màu xanh đậm điển hình như rau chân vịt, rau cải xoăn... có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cùng vitamin và khoáng chất dồi dào. Trong những loại rau này chứa chất diệp lục, giúp làm sạch máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Táo và các loại họ cam quýt

Các loại trái cây như táo, cam chanh hay bưởi chứa lượng lớn vitamin C, chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm hiệu quả.

Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C cũng giúp cơ thể sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và độc tố.