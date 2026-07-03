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8 vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống

Thứ sáu, 10:02 03/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh những vị trí tốt, có những khu vực "cấm" mà nếu đặt bình nước vào đó sẽ gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến gia vận.

Đối diện bếp nấu (Thủy Hỏa tương khắc)

Bếp nấu (đặc biệt là bếp lửa, bếp gas) mang hành Hỏa mạnh mẽ. Nước (Thủy) và Lửa (Hỏa) là hai yếu tố tương khắc, đối chọi nhau trong ngũ hành. Việc đặt bình nước đối diện hoặc quá gần bếp nấu sẽ tạo ra một trường năng lượng xung đột dữ dội.

Phong thủy Hải Dương cho rằng, sự xung khắc này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như gia đình hay bất hòa, ảnh hưởng sức khỏe, tài vận thất thoát, làm ăn khó khăn. Đây là lỗi phong thủy cơ bản nhưng rất nhiều gia đình mắc phải do không để ý.

Trong phòng ngủ (Âm thịnh dương suy)

Phòng ngủ là không gian cần sự yên tĩnh, tĩnh tại để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Nước, ngược lại, mang tính động và thuộc Âm.

Đặt bình nước, đặc biệt là các cây nước nóng lạnh có động cơ hoạt động, trong phòng ngủ sẽ tạo ra dòng năng lượng luân chuyển liên tục, phá vỡ sự tĩnh lặng cần thiết.

8 Vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống - Ảnh 1.

Bên cạnh những vị trí tốt, có những khu vực "cấm" mà nếu đặt bình nước vào đó sẽ gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến gia vận.

Điều này có thể dẫn đến giấc ngủ không sâu, hay gặp ác mộng, tinh thần mệt mỏi. Về lâu dài, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, năng lượng Âm của nước quá mạnh có thể dễ gây ra mâu thuẫn và thị phi.

Dưới gầm cầu thang (năng lượng tù đọng)

Gầm cầu thang là một trong những khu vực có trường khí xấu nhất trong nhà. Đây là nơi tối tăm, ẩm thấp, không khí khó lưu thông, tạo ra năng lượng tù đọng và áp lực đè nén. Đặt bình nước uống ở đây chẳng khác nào biến nguồn nước tinh khiết thành nơi hấp thụ toàn bộ năng lượng tiêu cực đó.

Theo phong thủy, khi sử dụng nguồn nước này, người uống vô tình nạp vào cơ thể những năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, công việc không gặp may.

Gần nhà vệ sinh (uế khí)

Cũng theo kiến trúc nhà Việt thì nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, vi khuẩn và năng lượng tiêu cực nhất trong ngôi nhà. Đặt bình nước uống, nguồn cung cấp sự sống, ở gần khu vực này là một điều đại kỵ. Năng lượng trong sạch của nước sẽ dễ dàng bị uế khí xâm nhập, làm ô nhiễm.

8 Vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống - Ảnh 2.

Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, vi khuẩn và năng lượng tiêu cực nhất trong ngôi nhà. Đặt bình nước uống, nguồn cung cấp sự sống ở gần khu vực này là một điều đại kỵ.

Việc này không chỉ mất vệ sinh theo góc độ khoa học mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong thủy. Nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, và làm suy giảm vận may, tài lộc của gia chủ.

Dưới xà ngang (áp lực, đè nén)

Trong phong thủy, xà ngang trên trần nhà luôn tạo ra một loại sát khí vô hình, gọi là "Huyền trâm sát". Năng lượng từ xà ngang sẽ đè nén xuống khu vực bên dưới, có thể gây cảm giác nặng nề, áp lực, công việc trì trệ.

Khi đặt bình nước dưới xà ngang, sát khí này sẽ tác động trực tiếp lên nguồn nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng năng lượng của nước mà còn có thể kìm hãm tài vận, khiến gia chủ cảm thấy áp lực về tài chính.

Đối diện cửa chính (tài lộc trôi đi)

Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón khí vào nhà, nhưng nếu đặt bình nước (Thủy quản tài) đối diện trực tiếp với cửa chính sẽ tạo thành thế "Thủy lộ", tức là tài lộc vừa vào cửa đã lập tức chảy ra ngoài. Tiền bạc kiếm được khó giữ, dễ bị hao tán vào những việc không đâu.

8 Vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống - Ảnh 3.

Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón khí vào nhà, nhưng nếu đặt bình nước (Thủy quản tài) đối diện trực tiếp với cửa chính sẽ tạo thành thế "Thủy lộ", tức là tài lộc vừa vào cửa đã lập tức chảy ra ngoài.

Đây là một lỗi phong thủy phổ biến gây thất thoát tài sản. Thay vào đó, bạn hãy đặt bình nước chệch sang một bên, tốt nhất là bên Thanh Long.

Vị trí trung tâm nhà (Trung Cung)

Trung tâm của ngôi nhà, hay còn gọi là Trung Cung, thuộc hành Thổ. Đây là khu vực "trái tim", cần sự ổn định, vững chãi để cân bằng năng lượng cho toàn bộ không gian. Theo ngũ hành, Thổ khắc Thủy.

Việc đặt bình nước (Thủy) ở Trung Cung sẽ gây ra sự xung khắc, làm cho nền tảng năng lượng của ngôi nhà bị lung lay, mất ổn định. Điều này có thể dẫn đến sự xáo trộn trong cuộc sống, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, khu vực trung tâm nhà nên được giữ thông thoáng và tĩnh lặng, tránh đặt các vật thể mang tính động hoặc tương khắc.

Hướng Nam (Cung Danh Vọng)

Hướng Nam thuộc cung Ly, mang hành Hỏa và chủ về danh vọng, địa vị, và danh tiếng của gia chủ. Đặt bình nước (Thủy) ở hướng này sẽ tạo ra cục diện Thủy khắc Hỏa, có thể dập tắt ngọn lửa danh vọng.

8 Vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống - Ảnh 4.

Hướng Nam thuộc cung Ly, mang hành Hỏa và chủ về danh vọng, địa vị, và danh tiếng của gia chủ. Đặt bình nước (Thủy) ở hướng này sẽ tạo ra cục diện Thủy khắc Hỏa, có thể dập tắt ngọn lửa danh vọng.

Điều này có thể gây bất lợi cho con đường sự nghiệp, khiến gia chủ dễ gặp thị phi, bị nói xấu sau lưng, danh tiếng bị tổn hại. Công việc làm ăn có thể bị cản trở, các mối quan hệ xã hội gặp trục trặc. Vì vậy, cần tuyệt đối tránh đặt bình nước ở phương vị này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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