8 vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uống
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh những vị trí tốt, có những khu vực "cấm" mà nếu đặt bình nước vào đó sẽ gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến gia vận.
Đối diện bếp nấu (Thủy Hỏa tương khắc)
Bếp nấu (đặc biệt là bếp lửa, bếp gas) mang hành Hỏa mạnh mẽ. Nước (Thủy) và Lửa (Hỏa) là hai yếu tố tương khắc, đối chọi nhau trong ngũ hành. Việc đặt bình nước đối diện hoặc quá gần bếp nấu sẽ tạo ra một trường năng lượng xung đột dữ dội.
Phong thủy Hải Dương cho rằng, sự xung khắc này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như gia đình hay bất hòa, ảnh hưởng sức khỏe, tài vận thất thoát, làm ăn khó khăn. Đây là lỗi phong thủy cơ bản nhưng rất nhiều gia đình mắc phải do không để ý.
Trong phòng ngủ (Âm thịnh dương suy)
Phòng ngủ là không gian cần sự yên tĩnh, tĩnh tại để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Nước, ngược lại, mang tính động và thuộc Âm.
Đặt bình nước, đặc biệt là các cây nước nóng lạnh có động cơ hoạt động, trong phòng ngủ sẽ tạo ra dòng năng lượng luân chuyển liên tục, phá vỡ sự tĩnh lặng cần thiết.
Điều này có thể dẫn đến giấc ngủ không sâu, hay gặp ác mộng, tinh thần mệt mỏi. Về lâu dài, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, năng lượng Âm của nước quá mạnh có thể dễ gây ra mâu thuẫn và thị phi.
Dưới gầm cầu thang (năng lượng tù đọng)
Gầm cầu thang là một trong những khu vực có trường khí xấu nhất trong nhà. Đây là nơi tối tăm, ẩm thấp, không khí khó lưu thông, tạo ra năng lượng tù đọng và áp lực đè nén. Đặt bình nước uống ở đây chẳng khác nào biến nguồn nước tinh khiết thành nơi hấp thụ toàn bộ năng lượng tiêu cực đó.
Theo phong thủy, khi sử dụng nguồn nước này, người uống vô tình nạp vào cơ thể những năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, công việc không gặp may.
Gần nhà vệ sinh (uế khí)
Cũng theo kiến trúc nhà Việt thì nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, vi khuẩn và năng lượng tiêu cực nhất trong ngôi nhà. Đặt bình nước uống, nguồn cung cấp sự sống, ở gần khu vực này là một điều đại kỵ. Năng lượng trong sạch của nước sẽ dễ dàng bị uế khí xâm nhập, làm ô nhiễm.
Việc này không chỉ mất vệ sinh theo góc độ khoa học mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong thủy. Nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, và làm suy giảm vận may, tài lộc của gia chủ.
Dưới xà ngang (áp lực, đè nén)
Trong phong thủy, xà ngang trên trần nhà luôn tạo ra một loại sát khí vô hình, gọi là "Huyền trâm sát". Năng lượng từ xà ngang sẽ đè nén xuống khu vực bên dưới, có thể gây cảm giác nặng nề, áp lực, công việc trì trệ.
Khi đặt bình nước dưới xà ngang, sát khí này sẽ tác động trực tiếp lên nguồn nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng năng lượng của nước mà còn có thể kìm hãm tài vận, khiến gia chủ cảm thấy áp lực về tài chính.
Đối diện cửa chính (tài lộc trôi đi)
Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón khí vào nhà, nhưng nếu đặt bình nước (Thủy quản tài) đối diện trực tiếp với cửa chính sẽ tạo thành thế "Thủy lộ", tức là tài lộc vừa vào cửa đã lập tức chảy ra ngoài. Tiền bạc kiếm được khó giữ, dễ bị hao tán vào những việc không đâu.
Đây là một lỗi phong thủy phổ biến gây thất thoát tài sản. Thay vào đó, bạn hãy đặt bình nước chệch sang một bên, tốt nhất là bên Thanh Long.
Vị trí trung tâm nhà (Trung Cung)
Trung tâm của ngôi nhà, hay còn gọi là Trung Cung, thuộc hành Thổ. Đây là khu vực "trái tim", cần sự ổn định, vững chãi để cân bằng năng lượng cho toàn bộ không gian. Theo ngũ hành, Thổ khắc Thủy.
Việc đặt bình nước (Thủy) ở Trung Cung sẽ gây ra sự xung khắc, làm cho nền tảng năng lượng của ngôi nhà bị lung lay, mất ổn định. Điều này có thể dẫn đến sự xáo trộn trong cuộc sống, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, khu vực trung tâm nhà nên được giữ thông thoáng và tĩnh lặng, tránh đặt các vật thể mang tính động hoặc tương khắc.
Hướng Nam (Cung Danh Vọng)
Hướng Nam thuộc cung Ly, mang hành Hỏa và chủ về danh vọng, địa vị, và danh tiếng của gia chủ. Đặt bình nước (Thủy) ở hướng này sẽ tạo ra cục diện Thủy khắc Hỏa, có thể dập tắt ngọn lửa danh vọng.
Điều này có thể gây bất lợi cho con đường sự nghiệp, khiến gia chủ dễ gặp thị phi, bị nói xấu sau lưng, danh tiếng bị tổn hại. Công việc làm ăn có thể bị cản trở, các mối quan hệ xã hội gặp trục trặc. Vì vậy, cần tuyệt đối tránh đặt bình nước ở phương vị này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận mayỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh tác dụng trang trí thì bàn trà cũng như những đồ dùng nội thất khác như bàn ghế, tranh treo tường… còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy như mang vận may – tài lộc cho gia chủ và xua đuổi tà khí tránh xa.
Vì sao tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở vị trí xung với cửa?Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Đặt bàn thờ xung với cửa là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà của bạn đang phạm phải vị trí đại kỵ này, hãy khám phá ngay bài viết dưới đây.
Vị trí đặt máy giặt phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhàỞ - 18 giờ trước
GĐXH – Ngoài sự tiện lợi, máy giặt còn mang yếu tố phong thủy. Khi sắp xếp máy giặt trong không gian sống, gia chủ nên tham khảo những yếu tố dưới đây để tránh ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe.
Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôiỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.
Mẹo đặt bình nước uống theo phong thủy giúp tài lộc hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đặt bình nước uống theo phong thủy không chỉ là một sắp đặt đơn thuần, mà còn là một nghệ thuật kích hoạt vượng khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và sự hanh thông của cả gia đình.
Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiếnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những loại cây để bàn làm việc hợp mệnh nhất, giúp người tuổi Thân tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.
Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu? Cách hóa giảiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Cầu thang đối diện cửa chính là tình trạng khi cửa chính ra vào nhà và miệng cầu thang nằm trên một đường thẳng, tạo thành một trục thẳng đứng. Theo phong thủy, đây là một điều không tốt.
Nên thiết kế cửa chính mở ra hay mở vào để rước tài lộc?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cửa chính được xem là "miệng khí" của ngôi nhà, nơi mà năng lượng và vận khí từ bên ngoài đi vào.
Sự thật về công suất nồi cơm cao tần có 'ngốn' điện như lời đồn?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nồi cơm điện cao tần có tốn điện không và nó sở hữu những ưu - nhược điểm gì? Và liệu chúng ta có nên mua thiết bị này không? Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây.
Mẹo khắc phục tình trạng nồi cơm cao tần nấu cơm nhanh thiu tại nhàỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình sử dụng, nhiều người gặp hiện tượng nồi cơm cao tần nấu cơm bị thiu mà không biết nguyên nhân do đâu. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây và tìm cách xử lý hiệu quả.
Vị trí và hướng cửa phòng thờ chuẩn phong thủy mang lại bình anỞ
GĐXH - Vị trí, hướng cửa và cách thiết kế cửa phòng thờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khí vận và tài lộc của gia chủ. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc phong thủy khi bố trí cửa phòng thờ là điều cần thiết.