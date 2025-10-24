Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sống

Thứ sáu, 07:11 24/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Cà chua

Cà chua là loại thực phẩm giàu lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời, nguyên nhân gây phá hủy collagen. Bên cạnh đó, cà chua còn cung cấp lượng vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen và duy trì sức khỏe của da.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, tràn đầy sức sống - Ảnh 1.

Đây là lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc làn da từ bên trong.

Việc bổ sung cà chua thường xuyên trong chế độ ăn giúp tăng cường độ đàn hồi, làn da mịn màng, săn chắc và ngăn ngừa lão hóa. Đây là lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc làn da từ bên trong.

Các loại rau xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng… là nguồn thực phẩm giàu vitamin C và diệp lục, hai thành phần quan trọng giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen tự nhiên. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp các axit amin cần thiết cho collagen, trong khi diệp lục góp phần bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do.

Ngoài ra, rau lá xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, duy trì độ đàn hồi và tươi trẻ cho làn da. Bổ sung rau xanh đều đặn mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe và sắc đẹp.

Động vật có vỏ

Các loại hải sản có vỏ như cua, tôm, sò… là nguồn thực phẩm giàu khoáng chất, đặc biệt là kẽm và đồng, hai yếu tố thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng protein cao trong những món ăn này cung cấp các axit amin quan trọng, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đàn hồi và chống lão hóa.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, tràn đầy sức sống - Ảnh 2.

Các loại hải sản có vỏ như cua, tôm, sò… là nguồn thực phẩm giàu khoáng chất.

Việc bổ sung hải sản có vỏ đều đặn không chỉ hỗ trợ sự sản xuất collagen mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, góp phần nuôi dưỡng tóc, móng và mô liên kết, giữ cơ thể tràn đầy sức sống.

Trứng

Trứng, đặc biệt là phần lòng trắng, là nguồn giàu proline - một trong những axit amin quan trọng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Bổ sung trứng vào chế độ ăn giúp hỗ trợ duy trì độ đàn hồi và sức khỏe của làn da.

Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như vitamin D và biotin, góp phần nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, móng tay cứng cáp và làn da mịn màng. Nhờ sự kết hợp của các thành phần dinh dưỡng này, trứng trở thành thực phẩm lý tưởng cho việc chăm sóc nhan sắc và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nước hầm xương

Nước hầm xương là một nguồn dinh dưỡng quý giá, đặc biệt giàu collagen - protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và sức khỏe của da, tóc, móng và khớp. Bên cạnh đó, nước xương còn chứa nhiều axit amin thiết yếu như glycine và proline, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể tự tổng hợp collagen.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, tràn đầy sức sống - Ảnh 3.

Việc bổ sung nước hầm xương thường xuyên có thể mang lại lợi ích lâu dài cho làn da mịn màng và hệ xương chắc khỏe.

Ngoài ra, quá trình ninh xương còn giải phóng các khoáng chất như canxi, magie và phốt pho, giúp củng cố xương, răng và tăng cường sức khỏe tổng thể. Việc bổ sung nước hầm xương thường xuyên có thể mang lại lợi ích lâu dài cho làn da mịn màng và hệ xương chắc khỏe.

Trái cây thuộc họ cam quýt

Các loại trái cây thuộc họ cam quýt, bao gồm cam, chanh, bưởi hay quýt, là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C - dưỡng chất quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể.

Vitamin C không chỉ hỗ trợ chuyển hóa các axit amin cần thiết thành collagen, mà còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do và tác nhân gây lão hóa.

Bên cạnh đó, tiêu thụ trái cây họ cam quýt thường xuyên còn góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giữ cho làn da luôn tươi sáng, săn chắc.

Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, tràn đầy sức sống - Ảnh 4.Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ sen

Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ sen

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Loại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe

Loại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cùng chuyên mục

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình

Ăn - 14 giờ trước

Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng

Ăn - 15 giờ trước

Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Ăn - 18 giờ trước

Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Ăn - 21 giờ trước

Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Ăn - 1 ngày trước

Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top