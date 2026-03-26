Đình Bắc và nữ Trung úy là Á hậu Việt Nam lại gây chú ý
GĐXH - Đình Bắc và Á hậu Châu Anh lại "gây bão" mạng xã hội với khoảnh khắc vô tình đứng chung khung hình tại một sự kiện mới đây.
Tối 25/3, lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của dân mạng lại đổ dồn vào khoảnh khắc vô tình chung khung hình của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh.
Nàng Á hậu mang hàm Trung uý ghi điểm với tà áo dài trắng thanh lịch, bày tỏ cảm xúc vô cùng tự hào khi được tham dự Lễ Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. "Những câu chuyện đầy nghị lực và dấu ấn thành công của những gương mặt trẻ tiêu biểu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến Châu Anh, thôi thúc bản thân kiên trì hơn trên hành trình phía trước. Châu Anh cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được sống trong một thế hệ trẻ Việt Nam giàu khát vọng, bản lĩnh và không ngừng vươn xa", người đẹp bày tỏ.
Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc diện trang phục chỉn chu, phong thái điềm đạm và là đại diện duy nhất của bóng đá nước nhà góp mặt trong danh sách 10 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh.
Điều khiến fan "đẩy thuyền" là Châu Anh và Đình Bắc đứng gần nhau trong một số khoảnh khắc và nhanh chóng lọt vào ống kính, tạo nên bức hình "visual đỉnh cao". Những hình cặp đôi khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa: "Trai tài gái sắc", "Gấp đôi visual", "Chỉ đứng cạnh nhau thôi mà cũng thấy hợp", "Đôi này đẩy thuyền được rồi đó";…
Trước đó, hồi tháng 1/2026, cả hai cũng từng có khoảnh khắc "gây bão" khi cầu thủ Đình Bắc liếc nhìn người đẹp Châu Anh khi ngồi chung hàng ghế.
Trước đó, cả hai từng có khung hình "gây bão" mạng xã hội.
Dù chỉ là khoảnh khắc tình cờ, nhưng đủ để cặp đôi này leo top tìm kiếm và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Với sức hút hiện tại, nhiều người dự đoán chỉ cần thêm vài lần "chung khung hình" nữa, Đình Bắc và Châu Anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất mạng xã hội.
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống quân đội khi bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Cô sở hữu chiều cao 1m70, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024.
Cô công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồi tháng 9/2025, Châu Anh Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên đoạt Á hậu Hoa hậu Việt Nam - được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn ở tuổi 22.
Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc.
Sau khi đăng quang, Châu Anh vẫn tập trung cho việc học tập, công tác trong môi trường quân đội và tham gia các hoạt động trên cương vị á hậu. Năm 2025, cô còn góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa trở về sau VCK U23 châu Á 2026, nơi anh làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, Đình Bắc khoác áo CLB Công an Hà Nội và tiếp tục tập trung cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Á hậu Châu Anh tham dự Lễ Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
