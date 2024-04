Á hậu Việt sang Áo sinh con cho bạn trai Việt kiều bất ngờ tiết lộ tâm trạng "như ngồi trên đống lửa"

Vũ Hoàng My - giám khảo HHHV Việt Nam: Tuổi 34, cơ bụng vẫn săn chắc nhờ "khâu mồm", tập nhiều GiadinhNet - Vũ Hoàng My là một trong những giám khảo xinh đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Để có được vóc dáng săn chắc, các múi cơ rõ ràng, người đẹp đã phải chịu khó tập luyện nhiều.

Mới đây, trên Facebook cá nhân á hậu Hoàng My thu hút sự chú ý khi chia sẻ chuyện bầu bí của mình. Cô viết: "Mình vẫn đang có bầu nè. Đã chờ được 9 tháng 10 ngày, giờ chờ thêm có vài ngày mà sao như ngồi trên đống lửa. Trễ 3 ngày rồi đó bé iu".

chia sẻ của á hậu Hoàng My nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người động viên cô việc trễ vài ngày không có vấn đề gì, một số chúc cô "mẹ tròn con vuông".

Hình ảnh á hậu Hoàng My chia sẻ cùng status.

Á hậu Hoàng My, tên đầy đủ là Vũ Thị Hoàng My, sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012).

Cô từng đạt danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, khi đang là sinh viên khoa thiết kế đa truyền thông tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng 89-60-90 cm, Hoàng My gây ấn tượng với vẻ ngoại hình sắc sảo, quyến rũ và vốn ngoại ngữ thành thạo.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My lọt vào top 40 Hoa hậu Biển, top 30 người đẹp có phần thi ứng xử cao điểm nhất và luôn nằm trong top đầu bình chọn Hoa hậu Truyền thông.

Mặc dù tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, cô không lấn sâu vào showbiz mà theo đuổi con đường học tập và làm phim. Sau 3 năm miệt mài với các cuộc thi nhan sắc, Hoàng My quyết định tạm rút khỏi showbiz để du học tại Học viện Điện ảnh New York (New York Film Academy).

Cuộc sống của Hoàng My không chỉ xoay quanh showbiz. Cô thường xuyên du lịch nước ngoài và đam mê đánh golf.

Á hậu Hoàng My và bạn trai Việt Kiều.

Tháng 2/2023, Hoàng My bất ngờ công khai có bạn trai. Bạn trai cô là Việt kiều Áo. Theo á hậu chia sẻ, bạn trai đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân. Trước đó, cô từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ.

Bạn trai còn đồng hành, giúp cô trong hành trình điều trị căn bệnh lạ và nhờ thế mà cô có thể mang bầu một cách an toàn. Cả hai yêu xa nhưng tình cảm vững bền. Trong quá trình mang thai cô chủ yếu ở Việt Nam nhưng trước khi sinh một thời gian cô đã sang Áo hội tụ cùng bạn trai. Tuy nhiên nhiện tại đã quá thời gian sinh thông thường nhưng em bé vẫn chưa chào đời khiến Hoàng My lo lắng.