AkzoNobel ra mắt sơn nội thất có khả năng thanh lọc không khí

Ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân gây ra 3,8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Mối nguy này đến từ các chất độc hại như formaldehyde, có thể phát sinh từ đồ nội thất, thảm sàn, khói nhà bếp, vật liệu xây dựng... và hiện diện khắp nơi trong tổ ấm ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy.

Nhằm giúp người dùng cải thiện chất lượng không khí trong nhà, AkzoNobel đã ra mắt Dulux Ambiance AirFresh ứng dụng công nghệ Pure Air tiên tiến có khả năng thanh lọc không khí, giúp loại bỏ các chất ô nhiễm formaldehyde* có thể gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu, mệt mỏi nếu tiếp xúc lâu dài, thậm chí gây ung thư…

Hoạt chất đặc biệt trong Dulux Ambiance AirFresh chứa công nghệ Pure Air có khả năng hấp thụ formaldehyde từ không khí, liên tục hoạt động trên màng sơn và phân giải để chuyển hóa formaldehyde thành hơi nước và các phân tử vô hại*. Nhờ đó, không khí luôn được làm mới, tạo không gian trong lành hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe ch o gia đình.

Bên cạnh khả năng bảo vệ vượt trội, Dulux Ambiance AirFresh còn mang đến lớp phủ hoàn hảo, nâng tầm cho không gian sống nhờ công nghệ HD Colour Technology giúp bảo vệ các hạt màu, giữ màu sơn chân thật, sắc nét, lâu phai và màng sơn siêu láng min. Ngoài ra, sản phẩm tiếp tục kế thừa các tính năng ưu việt của dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance như lau chùi vượt trội, kháng khuẩn, kháng nấm mốc, che phủ hiệu quả các vết nứt nhỏ, giúp giữ gìn vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà.

Dulux Ambiance AirFresh cũng là dòng sơn đạt chứng nhận từ Hội Đồng Công Trình Xanh Singapore (SGBC) - chứng chỉ xanh dành riêng cho các sản phẩm và dịch vụ ngành xây dựng với tiêu chuẩn khắt khe, mang đến sự đảm bảo về chất lượng cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn My Lan, Giám đốc Kinh doanh đơn vị Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho biết: "Khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn một lớp sơn bền màu, sắc nét, mà còn nhiều hơn thế. Đó chính là một không gian sống trong lành và có lợi hơn cho sức khỏe. Với Dulux Ambiance AirFresh, chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một sản phẩm sơn phủ mà còn là một giải pháp giúp nâng cao chất lượng sống. Bằng việc nỗ lực mang đến một bầu không khí trong lành, AkzoNobel tin rằng. các tổ ấm sẽ có một khởi đầu tươi mới, an toàn và đảm bảo sức khỏe dài lâu".

Sản phẩm mới ra mắt một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu của AkzoNobel trên thị trường sơn cao cấp tại Việt Nam. Không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty đối với phát triển bền vững, Dulux Ambiance AirFresh còn là minh chứng cho việc doanh nghiệp luôn nỗ lực ứng dụng các công nghệ tiên tiến để góp phần mang lại không gian sống trong lành và an toàn hơn cho cộng đồng. Với những nỗ lực này, Dulux luôn giữ vững vị trí của một trong những lựa chọn tốt nhất để kiến tạo không gian sống bền vững dành cho người Việt, đặc biệt là trong phân khúc cao cấp và siêu cao cấp.

(*) Hiệu quả thanh lọc formaldehyde được kiểm nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Tất cả các tuyên bố về hiệu năng phải tuân thủ các điều kiện chi tiết trong Bảng Dữ liệu Kỹ thuật của sản phẩm.

