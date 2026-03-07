Vì sao nên đặt trước iPhone 17e tại Thế Giới Di Động & TopZone ngay hôm nay?
Cơn sốt iPhone 17 series đang càn quét các diễn đàn công nghệ, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là iPhone 17e. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và hiệu năng vượt trội, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ dòng iPhone 16e trước đó.
Nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp, việc đặt trước tại Thế Giới Di Động và TopZone là lựa chọn thông minh nhất để nhận về những đặc quyền tài chính "khủng".
1. iPhone 17e ra mắt khi nào?
Ngày 02/03/2026, Apple đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc với iPhone 17e. Sự kết hợp giữa chip A19 và các cải tiến công nghệ so với iPhone 15 đã tạo nên một thiết bị di động mạnh mẽ, tối ưu và đáng sở hữu nhất trong đường đua smartphone năm nay.
2. Gói Đặc Quyền Đặt Trước: Sở Hữu iPhone Chỉ Từ 39K/Ngày
Thế Giới Di Động và TopZone thấu hiểu nhu cầu của khách hàng khi mang đến chương trình ưu đãi đặt trước "có một không hai" chỉ với 17.990.000 VNĐ, giúp việc sở hữu iPhone 17 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết:
Tại Thế Giới Di Động:
• Giải pháp trả chậm 0%: Mỗi ngày chỉ từ 39K, bạn đã có thể cầm trên tay siêu phẩm mà không lo áp lực tài chính.
• Thu cũ đổi mới - Trợ giá 2 triệu: Tận dụng chiếc iPhone cũ để nhận ngay mức trợ giá hấp dẫn nhất thị trường.
• Voucher hệ sinh thái: Tặng thêm voucher trị giá đến 1 triệu đồng để mua MacBook, Apple Watch hay AirPods.
Tại TopZone:
• Ưu đãi trả chậm: Lãi suất 0%, chi phí chỉ từ 39K/ngày.
• Quà tặng đặc biệt: Nhận ngay quà tặng độc quyền (bình nước/phụ kiện cao cấp) dành riêng cho khách hàng đặt trước.
• Phiếu mua hàng 1 triệu: Áp dụng mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple.
• Thu cũ đổi mới: Hỗ trợ trợ giá lên đến 1 triệu đồng.
3. Chi Tiết Chương Trình Đặt Trước
Để trở thành những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm, bạn cần lưu ý các mốc thời gian và hình thức sau:
• Thời gian đặt trước: Từ 21:15 ngày 04/03/2026 đến 23:59 ngày 10/03/2026.
• Hình thức đặt cọc: Hỗ trợ thanh toán online đa dạng và nhanh chóng qua:
· Chuyển khoản ngân hàng.
· Thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JCB).
· Thẻ ATM nội địa (Internet Banking).
· Ví điện tử hiện đại: Apple Pay, Google Pay.
• Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 08:00 ngày 11/03/2026 đến 22:30 ngày 20/03/2026.
Lưu ý: Thứ tự giao hàng sẽ ưu tiên theo thời gian tiền cọc ghi nhận thành công trên hệ thống.
4. Trải Nghiệm Đỉnh Cao Với iPhone 17e
Dòng iPhone 17 năm nay mang đến những cải tiến đáng kinh ngạc về cả phần cứng lẫn phần mềm. Với iPhone 17e, bạn có hai lựa chọn lưu trữ phổ biến, đáp ứng mọi nhu cầu:
• iPhone 17e 256GB: Sự lựa chọn tiêu chuẩn mới, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu chụp ảnh, quay video và sử dụng ứng dụng hàng ngày mà không lo đầy bộ nhớ.
• iPhone 17e 512GB: Không gian lưu trữ khổng lồ dành cho những "tín đồ" sáng tạo nội dung, quay phim 4K hoặc lưu trữ dữ liệu công việc quan trọng.
Sự góp mặt của mẫu máy này trong bộ sưu tập iPhone 17 series giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ mới nhất của Apple với mức giá cực kỳ lý tưởng, chỉ từ 17.990.000 VNĐ.
5. Điểm Đến Tin Cậy Của Tín Đồ Apple
Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng, an tâm về nguồn gốc sản phẩm mã VN/A, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm.
Bên cạnh đó, TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp (Mono brand) chuyên biệt về Apple. Với không gian thiết kế theo tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu, TopZone mang đến trải nghiệm mua sắm sang trọng và dịch vụ đẳng cấp nhất Việt Nam. Với hơn 80 cửa hàng tại hơn 30 tỉnh thành, đây là điểm đến lý tưởng để các iFan trải nghiệm thực tế siêu phẩm trước khi quyết định xuống tiền.
Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 17e với mức giá và ưu đãi tốt nhất thị trường!
Doanh nghiệp tự giới thiệu
