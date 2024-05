Ám ảnh vì bị cương dương suốt nhiều giờ

Bi hài chuyện nữ giới vì thủ dâm mà nhập viện GĐXH – Để giải tỏa vấn đề sinh lý, cô đã thủ dâm mỗi ngày một lần và không thể nào dừng lại được chuyện này đến mức phải nhập viện.

Để cải thiện đời sống tình dục, quyết tâm hâm nóng quan hệ vợ chồng, anh V.B (Hà Nội) đã sử dụng một loại thuốc để hỗ trợ cương dương theo lời mách bảo. Ban đầu khi uống thuốc, thấy "cậu nhỏ" cương nhanh và kéo dài được thời gian quan hệ, vợ chồng đã rất hài lòng. Nhưng trớ trêu là sau khi vợ chồng quan hệ xong, anh vẫn không thể ‘hạ được nòng súng’. Dù sau đó, vợ chồng đã cố quan hệ thêm. Việc "cậu nhỏ" cương cứng suốt cả ngày khiến cho anh khó chịu và ám ảnh. Không thể chịu được nữa, anh đã phải vào viện để cầu cứu bác sĩ.

Cương dương là biểu hiện về sinh lý của nam giới khi họ đang thấy hưng phấn hoặc kích thích. Nam giới thường có 2 thời điểm dễ cương dương nhất là vào ban đêm khi đang ngủ và bị kích thích ham muốn về tình dục.

Theo BS Hà Ngọc Mạnh – Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ, một lần cương của dương vật thường kéo dài khoảng 30 - 45 phút là bình thường. Còn nếu dương vật cương cứng một phần hoặc toàn bộ dương vật thời gian kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, vượt quá sự kích thích tình dục và cực khoái hoặc không liên quan đến sự kích thích tình dục cần đi khám. Bởi đây là dấu hiệu của bệnh lý, cần phải xử lý sớm.

Thời gian cương cứng quá dài, dương vật dễ tím tái, sưng to gây đau đớn cho người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời phần dương vật có thể bị cắt bỏ do hoại tử, hoặc nhẹ hơn cũng có thể gây biến chứng không còn cảm giác hoặc khoái cảm khi quan hệ. Sau khi đã được can thiệp, phần lớn nam giới đều hồi phục hoàn toàn và không ảnh hưởng "chuyện ấy".

Các chuyên gia cho biết, cương dương nhiều lần trong ngày có thể do những tổn thương vật lý, rối loạn nội tiết tố, tác dụng phụ của thuốc và hay gặp là làm dụng chất kích thích. Nam giới khi gặp phải vấn đề rối loạn cương dương thường rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu hoặc thậm chí là bệnh trầm cảm. Điều này càng làm cho khả năng tình dục, chức năng sinh lý của cánh mày râu ảnh hưởng lớn. Do đó, phái mạnh cần điều chỉnh lại tâm lý, cân bằng lại tâm trạng thoải mái và thực hiện một chế độ sinh hoạt phù hợp.