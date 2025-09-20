Mới nhất
Ăn cháo thường xuyên tưởng tốt, người phụ nữ bất ngờ biết mình mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính

Thứ bảy, 10:34 20/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ăn cháo tưởng giảm gánh nặng cho cơ thể, ngờ đâu đi khám nhận kết quả bất ngờ: Cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, kèm theo gan nhiễm mỡ.

Nhiều người tin rằng ăn cháo trắng vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, dưỡng dạ dày và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, một trường hợp mới đây cho thấy thói quen này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Ăn cháo trắng thường xuyên có tốt không?

Người phụ nữ (70 tuổi, ở Trung Quốc) cho biết bà đã duy trì thói quen ăn cháo trắng với dưa muối mỗi sáng suốt nhiều năm. Bà cảm thấy món này nhẹ bụng, dễ tiêu hóa và tránh tăng cân, nên rất ít khi ăn thịt hay các thực phẩm giàu đạm.

ăn cháo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ trên phát hiện mình cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, kèm theo gan nhiễm mỡ. Kết quả khám khiến bà bất ngờ. 

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Hạnh Du (Trung Quốc) cho biết, phân tích thói quen ăn uống và sinh hoạt của nữ bệnh nhân, các chuyên gia nhận định việc ăn cháo trắng đơn điệu, thiếu đạm và ít vận động trong thời gian dài có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Vì sao ăn cháo trắng dễ gây nhiều bệnh mạn tính

ăn cháo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ sau một đêm, cơ thể trải qua 8-10 giờ nhịn ăn nên đường huyết thường ở mức thấp. Nếu ngay lập tức nạp vào cơ thể thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như cháo trắng, đường huyết sẽ tăng nhanh. 

Chuyên gia Lý khuyên người dân nên bổ sung thêm trứng hoặc các thực phẩm giàu đạm khác vào bữa sáng để giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Việc ăn bữa sáng chỉ toàn tinh bột sẽ khiến đường huyết tăng vọt rồi nhanh chóng giảm mạnh, gây mệt mỏi, uể oải. Về lâu dài, việc thiếu protein còn dẫn đến hao mòn cơ bắp, giảm tốc độ chuyển hóa, khiến cơ thể càng dễ cảm thấy đói, ăn nhiều hơn và tăng cân mất kiểm soát.

4 lý do không nên ăn cháo thường xuyên

ăn cháo - Ảnh 3.

Chỉ số đường huyết (GI) cao

Cháo làm từ gạo trắng có chỉ số đường huyết khoảng 76, tức là khi ăn, cơ thể sẽ hấp thụ nhanh và làm tăng đường huyết đột ngột.

Người mắc bệnh tiểu đường ăn cháo thường xuyên sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Người muốn giảm cân ăn cháo sẽ giúp đường huyết tăng nhanh, insulin tiết ra nhiều, dẫn đến cảm giác đói sớm và ăn nhiều hơn.

Hàm lượng dinh dưỡng thấp

Cháo gạo trắng chủ yếu gồm carbohydrate (tinh bột) và nước, không cung cấp đủ protein, chất xơ, vitamin hay khoáng chất. Ăn cháo trắng đơn thuần thường xuyên có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt với trẻ em, người lớn tuổi hay người ăn kiêng không đúng cách.

Để đảm bảo dinh dưỡng, bạn nên thêm vào cháo các thực phẩm giàu protein (thịt gà, tôm, cá, đậu phụ) hoặc kết hợp rau củ (cà rốt, bí đỏ, rau cải) để tăng chất xơ và vitamin.

Hàm lượng natri cao

ăn cháo - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Nhiều loại cháo, đặc biệt là cháo chế biến sẵn hoặc cháo với nguyên liệu như thịt hộp, trứng muối, gan lợn, có thể chứa lượng muối rất cao. Ăn quá nhiều muối trong thời gian dài dễ dẫn đến cao huyết áp, các vấn đề về tim mạch, thận.

Do đó, bạn nên tự nấu cháo với lượng muối vừa phải; hạn chế sử dụng nguyên liệu chế biến sẵn; thay bằng các loại thịt và rau tươi.

Gạo nấu quá chín

Trong quá trình nấu cháo, gạo thường bị nấu nhừ, mất đi nhiều chất xơ và dinh dưỡng tự nhiên. Điều này không chỉ khiến cháo kém bổ dưỡng mà còn gây cảm giác nhanh đói hơn so với cơm hoặc ngũ cốc nguyên hạt; giảm lợi ích của chất xơ đối với hệ tiêu hóa.

Bởi vậy, bạn không nên nấu cháo quá nhừ; có thể để cháo còn hạt gạo để giữ chất xơ; kết hợp thêm các loại hạt hoặc ngũ cốc nguyên cám như yến mạch, lúa mạch.

Những ai không nên ăn cháo?

ăn cháo - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Người có dạ dày kém

Những ai có nguy cơ trào ngược axit, ợ nóng, loét dạ dày thì không nên ăn cháo và súp. Bởi khi ăn các món ăn này, bạn rất dễ bị ợ nóng kèm các triệu chứng trào ngược axit tồi tệ hơn.

Người có vấn đề về trao đổi chất

Ăn cháo sẽ nguy hiểm nếu bạn ăn trong thời gian dài và không phù hợp cho người bệnh tiểu đường. Ăn cháo nấu hay ăn cháo tiện lợi đều khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Trẻ em

Một số người lầm tưởng rằng nên cho trẻ ăn cháo thường xuyên bởi dễ tiêu. Nhưng nếu bé đang ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển thì không nên cho ăn cháo dài ngày. Điều này làm chậm sự phát triển của bé bởi cháo không cung cấp nhiều năng lượng. Tốt nhất chỉ sử dụng cháo như một cách thay đổi khẩu vị cho trẻ trong chế độ ăn.

ăn cháo - Ảnh 6.Bé gái 7 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện gấp sau khi ăn cháo sáng

GĐXH - Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện mảnh xương lợn có đầu sắc nhọn, kích thước khoảng 1,2x0,7 cm găm vào thành thực quản cách cung răng hàm trên khoảng 18 cm.

M.H (th)
