Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội
GĐXH - Nhiều người thích vị chua chua từ chanh trong bát phở, nhưng lại băn khoăn làm tăng hay giảm dinh dưỡng của món ăn.
Ăn phở bò có nên vắt chanh?
Cách “ăn phở đúng vị chuẩn Hà Nội”
Ăn phở Hà Nội phải nóng hổi
Gia vị ăn kèm hạn chế
Cách ăn thịt trong phở
Thứ tự thưởng thức
Ăn phở phải thong thả cảm nhận
Tinh thần giản dị mà tinh tế
12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80Ẩm thực 360 - 45 phút trước
GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.
Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổĂn - 4 giờ trước
Việc sử dụng các loại rau củ tốt cho phổi để chế biến thành món ngon khi chuyển mùa sẽ giúp bạn phòng chống được những cơn ho do thời tiết.
10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đìnhĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.
Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thịĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.
Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Mâm cúng gồm những gì và bày thế nào để chiêu lộc, đón may mắn?Ăn - 22 giờ trước
Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch không chỉ mở đầu cho tháng cô hồn mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một mâm cúng đủ đầy, bày biện tươm tất không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia đình đón nhận năng lượng tốt, hanh thông tài lộc trong suốt tháng.
Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa phở Sài Gòn, phở Nam Định và phở Hà Nội là luôn phục vụ kèm quẩy. Vậy ăn phở có nên kèm thêm quẩy? Và nguồn gốc món ăn này ra sao?
Thực đơn giảm mỡ, giảm cân trong 1 tuần cho phụ nữ trung niênĂn - 1 ngày trước
SKĐS - Đối với phụ nữ tuổi trung niên, để giảm mỡ và săn chắc cơ thể, cần một chế độ ăn uống hợp lý vừa hỗ trợ giảm mỡ vừa giữ cơ và ổn định hormone.
6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - 6 món ăn ngon dễ làm từ gừng tươi rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch vì có khả năng giúp cơ thể dưỡng dương khí, ấm tỳ vị, hóa giải khí âm, đặc biệt tốt trong tháng "cô hồn".
Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Từ tháng 8 – 10 là thời điểm chính vụ của loại củ được ví ‘nhân sâm mùa thu’ này. Loại củ này giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết, tốt với người tiểu đường nên lựa chọn.
Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối vềĂn - 2 ngày trước
Nhiều món ăn ở Việt Nam từng khiến thực khách phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dám thử thì lại hóa ra hương vị khó cưỡng, càng ăn càng mê.
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácĂn
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.