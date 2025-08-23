Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Nhiều người lo ngại việc cắt chanh vào nước phở nóng có thể sẽ làm vitamin bay hơi, theo ông thì điều này có xảy ra nhưng không đáng kể và không mất hoàn toàn. Vì thế, mọi người hoàn toàn vẫn có thể vắt chanh khi ăn phở bò nếu thích. Ngoài ra, có thể sử dụng các loại nước giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi khi ăn các món giàu chất sắt như các loại thịt đỏ để tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.