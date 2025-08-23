Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Thứ bảy, 10:01 23/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người thích vị chua chua từ chanh trong bát phở, nhưng lại băn khoăn làm tăng hay giảm dinh dưỡng của món ăn.

Ăn phở bò có nên vắt chanh?

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 1.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội thì chanh rất giàu vitamin C, trong khi thịt bò giàu sắt, việc vắt chanh vào phở bò làm tăng khả năng hấp thu sắt cho cơ thể. Lý do bởi trong chanh có nhiều axit citric, khi vắt vào thịt bò sẽ xảy ra phản ứng hóa học giữa axit amin kết hợp với axit citric tạo ra muối amino có vị ngọt, dễ ăn và giúp cho thịt bò có mùi thơm hơn.

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 2.

Ngoài ra trong thịt bò có sắt, khi vắt chanh (chứa vitamin C) vào sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Việc dùng nước vắt trực tiếp chứ không qua chế biến có thể giữ được hàm lượng vitamin tương đối lớn.

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 3.

Nhiều người lo ngại việc cắt chanh vào nước phở nóng có thể sẽ làm vitamin bay hơi, theo ông thì điều này có xảy ra nhưng không đáng kể và không mất hoàn toàn. Vì thế, mọi người hoàn toàn vẫn có thể vắt chanh khi ăn phở bò nếu thích. Ngoài ra, có thể sử dụng các loại nước giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi khi ăn các món giàu chất sắt như các loại thịt đỏ để tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Cách “ăn phở đúng vị chuẩn Hà Nội”

Ăn phở Hà Nội phải nóng hổi

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 4.

Người Hà Nội quan niệm “phở phải ăn nóng mới ra phở”. Bát phở vừa chan nước xong phải được thưởng thức ngay để giữ trọn hương vị nước dùng trong veo, ngọt thanh từ xương ninh. Nếu để nguội, sợi phở dễ trương, nước mất độ ngậy, thịt bở, coi như mất hẳn “thần thái”.

Gia vị ăn kèm hạn chế

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 5.

Khác với miền Nam nhiều loại rau và gia vị đi kèm, phở Hà Nội giữ sự tinh giản: chỉ vài lát chanh, vài lát ớt tươi, chút giấm tỏi ngâm, có khi thêm chút tiêu xay. Người sành ăn thường không cho quá nhiều gia vị ngay từ đầu, mà nếm thử trước, sau đó điều chỉnh rất nhẹ để không át mùi nước dùng.

Cách ăn thịt trong phở

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 6.

Thịt chín thường thái mỏng, mềm nhưng không nát. Thịt tái vừa chín tới nhờ nước dùng nóng, giữ được độ ngọt. Người sành thường nhúng miếng thịt tái lên mặt nước dùng rồi ăn ngay, để cảm nhận rõ độ mềm mọng, không bị dai.

Thứ tự thưởng thức

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 7.

Khi bát phở được bưng ra, người Hà Nội thường nhấp một thìa nước dùng trước để kiểm tra xem nồi phở hôm ấy “được tay” hay không. Tiếp đến mới ăn sợi bánh phở và thịt. Vừa ăn vừa xen kẽ nước, tạo sự cân bằng giữa tinh bột, thịt và hương vị ngọt thanh.

Ăn phở phải thong thả cảm nhận

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 8.

Khác với nhiều món ăn nhanh, phở Hà Nội là một “nghệ thuật thưởng thức”. Người sành ăn không vội vã mà thường vừa húp xì xụp, vừa xuýt xoa cái nóng để tận hưởng hương vị. Chính cái “xì xụp” ấy cũng là một phần nét văn hóa phở.

Tinh thần giản dị mà tinh tế

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội- Ảnh 9.

Người Hà Nội không “trộn tất cả vào bát” như nhiều nơi khác. Họ thích sự mộc mạc, để từng thành phần tỏa hương vị riêng. Mỗi thứ thêm vào đều có chừng mực, thể hiện tính cách thanh lịch, tiết chế mà vẫn tinh tế của người Tràng An.

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làmLoại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm

GĐXH - Loại rau gia vị quen thuộc này được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.

Phương Oanh &quot;lên món&quot;, giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em &quot;truy lùng&quot;Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

Ẩm thực 360 - 45 phút trước

GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổ

Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổ

Ăn - 4 giờ trước

Việc sử dụng các loại rau củ tốt cho phổi để chế biến thành món ngon khi chuyển mùa sẽ giúp bạn phòng chống được những cơn ho do thời tiết.

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.

Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị

Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.

Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Mâm cúng gồm những gì và bày thế nào để chiêu lộc, đón may mắn?

Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Mâm cúng gồm những gì và bày thế nào để chiêu lộc, đón may mắn?

Ăn - 22 giờ trước

Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch không chỉ mở đầu cho tháng cô hồn mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một mâm cúng đủ đầy, bày biện tươm tất không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia đình đón nhận năng lượng tốt, hanh thông tài lộc trong suốt tháng.

Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩy

Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩy

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa phở Sài Gòn, phở Nam Định và phở Hà Nội là luôn phục vụ kèm quẩy. Vậy ăn phở có nên kèm thêm quẩy? Và nguồn gốc món ăn này ra sao?

Thực đơn giảm mỡ, giảm cân trong 1 tuần cho phụ nữ trung niên

Thực đơn giảm mỡ, giảm cân trong 1 tuần cho phụ nữ trung niên

Ăn - 1 ngày trước

SKĐS - Đối với phụ nữ tuổi trung niên, để giảm mỡ và săn chắc cơ thể, cần một chế độ ăn uống hợp lý vừa hỗ trợ giảm mỡ vừa giữ cơ và ổn định hormone.

6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu

6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - 6 món ăn ngon dễ làm từ gừng tươi rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch vì có khả năng giúp cơ thể dưỡng dương khí, ấm tỳ vị, hóa giải khí âm, đặc biệt tốt trong tháng "cô hồn".

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Từ tháng 8 – 10 là thời điểm chính vụ của loại củ được ví ‘nhân sâm mùa thu’ này. Loại củ này giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết, tốt với người tiểu đường nên lựa chọn.

Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối về

Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối về

Ăn - 2 ngày trước

Nhiều món ăn ở Việt Nam từng khiến thực khách phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dám thử thì lại hóa ra hương vị khó cưỡng, càng ăn càng mê.

Xem nhiều

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơm

Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơm

Ăn
Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Ăn
110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

Ẩm thực 360
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top