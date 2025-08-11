Mới nhất
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Thứ hai, 12:03 11/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Ngày hội sôi động giữa lòng Thủ đô 

Sáng 10/8, tại phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tình huống giả định gay cấn, chân thực 

Trong phần diễn tập, kịch bản được tái hiện gay cấn với hơn chục thanh niên lạng lách, đánh võng, cầm hung khí chạy xe máy trên đường phố. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cơ động cùng phương tiện đặc chủng triển khai nghiệp vụ, khống chế các đối tượng manh động.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách với nhiều hoạt động sôi nổi như diễu hành xe cơ giới, xe đặc chủng, biểu diễn võ thuật, tình huống giả định trấn áp nhóm “quái xế” gây rối trật tự công cộng.

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm- Ảnh 1.

Tình huống diễn tập (Ảnh: Đài phát thanh).

Bất ngờ với “girl phố” là nữ thiếu tá công an 

Điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả là màn nhập vai xuất sắc của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, cán bộ Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội). Trong tình huống giả định, nữ thiếu tá hóa thân thành “girl phố” ngổ ngáo, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách cùng đồng bọn, tạo nên hình ảnh vô cùng chân thực và sinh động. Chỉ đến khi màn trấn áp kết thúc, khán giả mới bất ngờ nhận ra “cô gái ăn chơi” lại là một nữ chiến sĩ công an.

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm- Ảnh 2.

"Girl phố" náo loạn Hồ Gươm sáng 10/8.

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội CSGT - Trật tự và Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện tại, cô là thành viên xuất sắc của Tổ võ thuật - tình huống Công an TP Hà Nội, nhiều lần cùng đồng đội tham gia hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm- Ảnh 3.

Nữ thiếu tá Lê Thị Mai Ly (Ảnh: Đài phát thanh).

Trong công việc, nữ thiếu tá được đồng nghiệp và người dân yêu mến bởi hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, cô đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô”.

Sự xuất hiện của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cùng các đồng đội không chỉ tạo nên màn diễn tập hấp dẫn mà còn truyền đi thông điệp rõ ràng về sự chủ động, tinh nhuệ của lực lượng Công an Thủ đô. “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” đã trở thành dịp ý nghĩa để gắn kết lực lượng công an với nhân dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và niềm tự hào về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam - vừa bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, vừa gần gũi, thân thiện.

Hoàng Lan
