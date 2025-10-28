Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu
GĐXH - Những hình ảnh về tư gia của chú rể Phát Nguyễn khiến cộng đồng mạng sửng sốt.
6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắnỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàuỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệpỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.
Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Ngoài sử dụng tỏi để giải trừ tà khí, hung sát không lành để không ảnh hưởng đến đường tài lộc của gia chủ, thì dưới đây là những lưu ý khác để ban Thần tài nhà bạn không bao giờ bị mất lộc.
MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ MC xinh đẹp mua được căn nhà đầu tiên của mình khi ở tuổi 24.
'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy thờ cúng, Cốt Thất Bảo được xem là vật phẩm linh thiêng, giữ vai trò quan trọng trong việc an vị bát hương và tôn tượng.
Hệ lụy ban thờ Thần tài đặt dưới gầm cầu thang nhiều người mắc phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thời buổi tối giản không gian sống hiện nay, có không ít những thiết kế bố cục sắp xếp ban thờ Thần tài dưới gầm cầu thang với mong muốn giản đơn hóa các công trình trong nhà. Quan điểm này có thực sự tốt hay không, hãy đọc bài viết sau.
Cách đặt tên công ty theo phong thủy mà các chủ doanh nghiệp nên lưu ýỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy doanh nghiệp, tên công ty chính là “linh hồn thương hiệu”, mang năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và con đường phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là cách đặt tên công ty theo phong thủy.
Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.
Ban Thần tài để cây gì thích hợp thu hút tài lộc, may mắn?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình và những người làm kinh doanh thường rất chú ý đến bàn thờ Thần tài, thổ công. Bên cạnh đó, họ cũng tìm mua một số loại cây để bàn thờ Thần tài. Hãy cùng tìm hiểu lý do nên đặt cây phong thủy lên bàn thờ trong bài viết dưới đây.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.