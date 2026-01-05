Mới nhất
Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Thứ hai, 20:00 05/01/2026
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã khoe ảnh Tết năm 1989 với dòng viết ngắn gọn, tuy nhiên, lời bình luận của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội 'dậy sóng'

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.

Khánh Thi mới đây đã khoe hình ảnh lúc nhỏ đón Tết vào năm 1989. Trong hình ảnh này, Khánh Thi mới bước sang tuổi lên 8. Thời điểm cách đây 37 năm, cô có vẻ ngoài đáng yêu, lí lắc đúng tuổi. Trước hình ảnh dễ thương này, người hâm mộ cho rằng nữ kiện tướng dance sport không có nhiều thay đổi so với lúc nhỏ. Tuy nhiên, dòng bình luận dí dỏm của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Phan Hiển viết: "Hồi này, tôi đang thu xếp hành lý xuống trần gian đến với bạn đây". Khán giả đã để lại những biểu cảm hài hước để cổ vũ cho sự dí dỏm, đáng yêu của Phan Hiển.

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiền lại 'dậy sóng' MXH - Ảnh 2.

Hình ảnh lúc nhỏ của Khánh Thi được Phan Hiển để lại bình luận dí dỏm.

Nam kiện tướng dance sport 9X mới đây còn chia sẻ hình ảnh tình cảm bên vợ Khánh Thi. Anh viết lời "nịnh vợ": "Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế bạn?". Sau đó, Khánh Thi còn viết những lời ngọt ngào: "Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau. Được gắn bó không xa rời nhau. Dù mái tóc khi ấy bạc phơ. Thì mình vẫn nói những câu thương nhớ". Chia sẻ của Phan Hiển nhận được sự đồng tình của người hâm mộ vì sau khi kết hôn, Khánh Thi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Dù kém vợ đến 11 tuổi nhưng Phan Hiển luôn yêu chiều Khánh Thi trong hôn nhân lẫn cả công việc. Được biết, 17 năm trước Khánh Thi nên duyên cùng Phan Hiển. Thời điểm ấy, Khánh Thi sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á, cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2008, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình.

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiền lại 'dậy sóng' MXH - Ảnh 3.

Khánh Thi - Phan Hiển bên nhau hạnh phúc sau nhiều năm gắn bó.

Trong quá trình làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, Khánh Thi gặp Phan Hiển rồi dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Phan Hiển - Khánh Thi trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là "lời ra tiếng vào" của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc dọn về sống chung. Sau nhiều năm yêu và đồng hành, Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định làm đám cưới vào năm 2022.

Sau đám cưới với chồng kém 11 tuổi, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Khánh Thi lên như diều gặp gió. Hồi đầu năm, người đẹp trở thành Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của một trường Đại học ở TP.HCM. Khánh Thi cho biết, cô thấy vinh dự khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này và mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các thầy cô giáo và sinh viên.

Về đời sống gia đình, cô không chỉ được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho thoải mái trong cuộc sống, họ còn bênh vực con dâu mỗi khi con trai "ho he". Khánh Thi kể: "Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai thì mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiền lại 'dậy sóng' MXH - Ảnh 4.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Ngoài cuộc sống tinh thần thoải mái, gia đình chồng Khánh Thi còn tạo điều kiện tốt về vật chất cho cô. Mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn. Nhờ được yêu thương như vậy nên tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng bình yên, hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnLời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

