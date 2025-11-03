Mới nhất
Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Thứ hai, 18:43 03/11/2025 | Giải trí
GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã khoe hình ảnh lúc trẻ của mình với những dòng viết hài hước và đáng yêu.

Nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ bí mật phía sau vai diễn trong phim 'Quỷ nhập tràng'Nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ bí mật phía sau vai diễn trong phim "Quỷ nhập tràng"

"Quỷ nhập tràng" là bộ phim kinh dị 18+ xây dựng câu chuyện nhuốm màu truyền thuyết đáng sợ về người chết sống lại. Những thước phim gây chú ý khi có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Vân Dung.

"Táo Y tế" Vân Dung mới đây đã chia sẻ hình ảnh hiếm hoi với những dòng viết hài hước: "Hồi còn trẻ, tôi rất nghèo. Sau bao năm cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng… không còn trẻ nữa". Chị còn tiết lộ thời gian chụp bức ảnh hiếm hoi đó là khoảng năm 1990, ghi lại khoảnh khắc chị chụp cùng cậu ruột và chị gái (họ).

Trong hình ảnh này, Vân Dung mới 15 tuổi nhưng đã "trổ mã" đậm nét thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ 2 năm sau, vì muốn cổ vũ chị gái Vân Trang thi Hoa hậu nên Vân Dung cũng đăng ký đi cùng. Ai ngờ cả hai chị em đều lọt sâu vào vòng trong khiến cả gia đình bất ngờ.

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung - Ảnh 2.

Vân Dung khoe ảnh lúc 15 tuổi.

Được biết, Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, nữ danh hài tuổi Mão sống cùng bố mẹ ở Thái Nguyên. Lúc mới 3-4 tuổi, chị đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch, khi thì giả thành nàng công chúa, lúc lại biến thành cô tiên toàn phép màu nhiệm.

Vào lớp 2, gia đình Vân Dung chuyển về Hà Nội sinh sống. Lúc đầu, cả 4 người ở nhà ông bà nội tại Quán Thánh, nhưng chật quá nên khi Vân Dung được 10 tuổi, bố mẹ chị quyết định chuyển về sống trong ngôi nhà nhỏ tại Hoàng Cầu - cũng chính là nơi ở hiện tại của Vân Dung. Lúc đó nhà chị chỉ rộng có 6m2, đủ kê một chỗ nấu ăn và chiếc giường nhỏ.

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung - Ảnh 3.

Vân Dung là "Táo bà" kỳ cựu của gia đình "Táo quân".

Dọn về nhà mới, Vân Dung ngày nào cũng phải đi gánh tới hai chục thùng nước để cả nhà sinh hoạt. Gánh nước không phải vào thùng nhựa nhỏ mà vào hẳn thùng tôn to. 10 tuổi, Vân Dung biết nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa như người lớn.

Trải qua những tháng ngày gian khổ, tình cảm chị em Vân Dung càng thêm khăng khít. Khi Vân Trang đi thi Hoa hậu Việt Nam, Vân Dung cũng góp tên cùng để song hành cổ vũ cho chị. Tưởng thi cho vui ai ngờ năm ấy Vân Dung lọt top 20 người đẹp nhất nhưng chị chỉ đam mê nghệ thuật kịch. Nó đã ăn vào máu và nghiệp diễn viên theo suốt Vân Dung những năm qua.

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung - Ảnh 4.

Vân Dung bên bố mẹ và con trai.

Và đam mê của Vân Dung đã được đền đáp xứng đáng khi hiện tại chị là nữ danh hài nổi tiếng đất Bắc. Thời gian qua, chị còn tham gia phim truyền hình: 11 tháng 5 ngày, Hướng dương ngược nắng, Ghét thì yêu thôi, Vân Dung còn là bà Táo quen mặt của "Táo quân" hàng năm. Chị được khán giả yêu mến bởi lối diễn rất đời và linh hoạt trên sân khấu.

Vợ chồng NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung mừng Hoàng Thùy Linh ra mắt "Chúng ta là người Việt Nam"Vợ chồng NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung mừng Hoàng Thùy Linh ra mắt 'Chúng ta là người Việt Nam'

GĐXH - Vợ chồng NSND Công Lý và nhiều nghệ sĩ miền Bắc đã có mặt chung niềm vui với ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Đỗ Quyên
