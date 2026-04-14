Ánh Viên nhận tin vui ở tuổi 30

Trong hai ngày 10 - 11/4, tại Oceanman Maldives, cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự giải bơi biển quốc tế với các nội dung 10km, 2km và tiếp sức đồng đội.

Điểm đáng chú ý, ở nội dung 10 km, Ánh Viên gây ấn tượng mạnh khi về nhất cùng thời gian với VĐV nam sau 2 giờ 30 phút 22 giây.

Ánh Viên về đích cùng lúc với VĐV nam bơi cùng cự ly. Ảnh: FBNV

"Đây là lần đầu Viên bơi 10km trên biển, một trải nghiệm không thể nào quên. Viên đã về đích cùng VĐV top 1 nam với thành tích 2:30:22. Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp, nhưng hành trình 10km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có.

Cảm ơn mọi người đã cổ vũ Viên trong suốt đường bơi ngày hôm nay. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một giải đấu thật tuyệt vời tại nơi đây". Ánh Viên chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

Ánh Viên đứng cao nhất trên bục nhận huy chương. Ảnh: FBNV

Ngoài chức vô địch 10km, Ánh Viên còn giành Huy chương Vàng cự ly 2km, top 1 nhóm tuổi 30-39 nữ và top 1 đồng đội nữ.

Ngay sau khi thông tin Ánh Viên đạt các giải thưởng được lan truyền, hội fan cứng của nữ kình ngư đã gửi lời chúc mừng không ngớt: "Đẳng cấp là mãi mãi", "Em lấy hết top của người ta rồi nha Viên!", "Chúc mừng chiến thắng ngọt ngào nàng tiên cá Việt Nam", "Bơi biển 10km dễ lắm, Viên chỉ cho", "Ánh Viên vẫn là một cái gì đó quá khác biệt, bơi biển mà cứ như đi dạo vậy!", "Nhìn chị bơi cùng lúc với nam số 1 mà nổi da gà, đúng là huyền thoại có khác", "Dạy bơi chỉ là nghề tay trái, còn đi lấy vàng mới là đam mê đúng không Viên ơi?"...

Được biết, Oceanman là chuỗi các cuộc thi bơi quốc tế được tổ chức ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương. Oceanman Maldives 2026 có 532 VĐV, đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Ánh Viên là vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, tại Cần Thơ. Cô là vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình cô giành được 25 HCV SEA Games, 2 HCĐ ASIAD, 1 HCV Olympic trẻ…

Ánh Viên được Trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 4 (Quân khu 9) tuyển chọn và đào tạo từ năm 10 tuổi. Năm 2013, Ánh Viên được Bộ Tổng tham mưu chuyển chế độ phục vụ từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp với hàm thượng uý.

Cựu VĐV có biệt danh "tiểu tiên cá" mang quân hàm thiếu tá trước khi quyết định dừng thi đấu đỉnh cao và từ giã đội tuyển bơi lội Việt Nam vào năm 2021.

Năm 2023, Nguyễn Thị Ánh Viên tốt nghiệp đại học loại giỏi tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM.

Ánh Viên cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, khi khoe quân hàm của mình trên mạng xã hội. Cựu kình ngư sinh năm 1996 được nhận quyết định thăng quân hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 5/7/2023. Ở tuổi 27, cô chính là trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam.

Hiện nay, cô thực hiện những dự định cá nhân, trực tiếp giảng dạy ở CLB bơi mang tên mình cũng như dạy bơi qua mạng xã hội. Với cách truyền đạt dí dỏm, dễ hiểu… Ánh Viên đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều video dạy bơi có hàng triệu lượt xem.

