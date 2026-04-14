Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sự
GĐXH - Dì Tính đã kể cho Mai nghe về lý do thực sự khiến mối bất hòa với nhà hàng xóm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 "Ngược đường ngược nắng", thấy anh rể toàn lo chuyện bao đồng, hơn nữa còn giúp đỡ công việc cho Trung, dì Tính lo lắng bèn kể ngay với Mai.
Vì tò mò muốn biết khúc mắc thật sự giữa hai gia đình nên Mai đã hỏi dì Tính và đã được dì kể cho nghe lý do sâu xa đằng sau đó.
"Nhà đấy với nhà mình như kiểu có oan gia trái chủ ấy, cứ có chuyện gì họ lại lôi mình vào. Bà Diện thua kém mẹ mày về mọi mặt nên mới thế. Từ hồi còn trẻ tới giờ, tính khí con mụ ấy không khác tí nào. Ngày xưa, cụ Chính thích mẹ mày nên hỏi han nói chuyện, rồi gán ghép, chứ ngay từ đầu mẹ mày đã chọn bố mày mà. Bà Diện không chỉ vô lý mà còn làm nhiều chuyện quá đáng với mẹ mày. Chúng mày mà biết thì thù đến hết đời" - dì Tính kể.
Trong khi đó, bà Diện quyết định cùng Hồng đi chơi vài hôm. Bà nói con trai tự ở nhà giải quyết công việc của xưởng. Bà rất hài lòng với Hồng, thậm chí còn nói gia đình bà có phúc mới biết được cô gái này. Trung cũng thắc mắc việc mẹ mình quá thân thiết với Hồng.
Ông Trực bị cụ Chính mắng té tát vì sự nhu nhược của bản thân. "Từ trước tới nay không phải tôi không biết mà là tôi không chấp. Tôi cố tình lờ đi như không nghe thấy là vì không muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng nhưng giờ không thể... Ngày hôm nay tôi nói cho bằng hết. Anh có biết tại sao tôi phải nói không? Là vì cháu tôi. Nó thông minh, đẹp trai, giỏi giang, tôi không muốn vì người mẹ nông cạn mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của cháu tôi" - cụ Chính mắng con trai.
Ông Trực cố gắng xin lỗi và giải thích với mẹ nhưng không khiến bà nguôi giận. Cụ Chính thừa nhận vì quá nuông chiều con trai nên ông Trực mới lệch lạc, nhu nhược như thế. Điều đó khiến bà Diện lấn lướt, không coi ai ra cái gì.
Tập 10 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h00 ngày 14/4 trên VTV1.
