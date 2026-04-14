Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹp

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 "Bước chân vào đời", Quân (Huỳnh Anh) vẫn chưa thoát khỏi nỗi chán chường, đau buồn sau chia tay nên tới quán bar uống rượu giải sầu. Đến khi anh say bí tỉ, có một cô gái lạ ở bên cạnh chăm sóc, dìu đỡ anh về.

Trang (Ngọc Thuỷ) thấy vậy tỏ ra thích thú liền quay lại clip để gửi cho chị gái xem, với mục đích làm bằng chứng rằng Quân đã sớm có người mới sau chia tay. Thương xem xong clip, mắt lại rưng rưng buồn.

Thương cảm thấy buồn khi biết Quân có bạn gái mới. Ảnh VTV

Trước kia, khi Trang nhờ, Quân hết lòng giúp đỡ cô, nhờ cậy anh họ là Trần Lâm nhận lời tham gia dự án của công ty Trang. Bây giờ, Trang nhanh chóng "lật mặt" cho rằng Quân là "mama boy" và chưa tìm hiểu sự tình đã quay clip cho rằng anh thay lòng đổi dạ nhanh chóng. Dù vậy Quân vẫn một lòng bênh vực chị em Trang - Thương. Cụ thể, Quân đã về nhà trách bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương), cho rằng mẹ đã hại Trang.

Quân trách móc bà Dung đã làm ảnh hưởng tới công việc của Trang.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Dũng (Hoàng Anh Vũ) tìm Trang để hỏi chuyện cô bị chèn ép ở công ty mà không nói gì với anh. Trang giải thích vì thấy ở công ty, Dũng đang bị bủa vây nhiều việc nên nếu nói với anh thì chỉ làm anh lo thêm.

Dũng tranh thủ "thả thính" cô nàng sinh viên thực tập: "Nếu mà có thể thì anh mệt đỡ cho em một tí, chứ mệt quá anh sợ em chịu không nổi".

Dũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với Trang. Ảnh VTV

Trước đó, Linh (Vũ Thu Hoài) không chỉ hớt tay trên việc Trang mời được CEO Trần Lâm tham gia talkshow, mà sau đó còn "dí" cho cô những việc khó nhằn đó là mời Giáo sư Sách tham gia thẩm định kịch bản. Trang nỗ lực tiếp cận giáo sư bằng mọi cách mà vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, Linh cho Trang thêm 2 ngày, nếu không thành công thì Trang tự hiểu sẽ phải nghỉ việc. May mắn là Trang đã tìm được cách thuyết phục và nhận được sự gật đầu của ông.

Tập 23 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 14/4 trên VTV3.



