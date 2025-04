Bà xã Đoàn Văn Hậu hút 30 triệu lượt xem khi hát một ca khúc tiếng Anh

Người đẹp Doãn Hải My gây sốt mạng xã hội khi cover bài hát thiếu nhi nổi tiếng See you later, Alligator. Đây là bài hát đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội TikTok, được nhiều người hưởng ứng. Bài hát thiếu nhi nổi tiếng bắt nguồn từ video của một cô giáo mầm non ở Thái Lan. Giai điệu, ca từ dễ thương của bài hát này nhanh chóng lan tỏa.

Với giọng hát ngọt ngào cùng cách phát âm nhẹ nhàng, video của bà xã Đoàn Văn Hậu nhanh chóng thu hút hơn 30 triệu lượt xem và hơn 1,7 triệu lượt thích cùng hàng nghìn bình luận trên nền tảng TikTok. Nhiều khán giả khen ngợi giọng hát, cách phát âm của Doãn Hải My.

Người đẹp cho biết ngẫu hứng thực hiện video, thỉnh thoảng hát cho con trai nghe vì bé yêu thích. Ông xã cũng dành lời khen cho màn cover của Doãn Hải My.

Tổ ấm nhỏ của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội, có nền tảng tiếng Anh tốt với điểm IELTS 7.0. Ngoài ra, cô có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp, tiếng Nhật và năng khiếu đàn piano, ca hát.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô làm người mẫu thời trang, đồng thời kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Năm 2020, Doãn Hải My lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam , giành giải "Người đẹp tài năng".

Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Tháng 8/2022, cả hai mới quyết định công khai mối quan hệ. Tháng 11/2023, cặp đôi làm đám cưới trong sự chúc mừng của bạn bè, khán giả.

Thời gian qua, Doãn Hải My bước vào cuộc sống "mẹ bỉm sữa". Cô và ông xã thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con, thậm chí lập một tài khoản mạng xã hội riêng cho bé Lúa, tên thật là Minh Đăng, để lưu giữ kỷ niệm.

Người đẹp vẫn ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ nên chưa có kế hoạch trở lại với hoạt động giải trí. Cô cũng nhanh chóng lấy lại dáng thon gọn sau sinh con đầu lòng.

